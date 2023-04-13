Швейцарские банки будут закрывать счета россиян, платящих налоги в РФ, - росСМИ

Банки Швейцарии начали предупреждать клиентов из России о закрытии их счетов, если они платят налоги в российский бюджет.

Об этом со ссылкой на двух швейцарских адвокатов и источник в банковском секторе Швейцарии пишет РБК, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Экономическую правду.

Ситуация началась около месяца назад с клиентами UBS и Сredit Suisse, заявил управляющий партнер Швейцарского юридического бюро LEOLEX Роман Кудинов.

"В наше юридическое бюро обратилось около десяти человек, которым пока неофициально звонили сотрудники банков с предупреждением, что если они не перестанут быть владельцами расположенных в России компаний, уплачивающих налоги, то банку придется закрыть их счет, но официальных действий после этого еще не было.

Также читайте: Банк российского бизнесмена Гинера национализирован, - Минюст

Действия банков пока носят выборочный, а не массовый характер", - заявил Кудинов.

По его словам, банки объясняют это решение тем, что такие клиенты платят налоги государству, дестабилизирующему ситуацию в Украине.

Еще один швейцарский адвокат рассказал РБК, что его клиенты уже столкнулись с блокировкой счетов из-за уплаты налогов в российский бюджет. Письма с таким предупреждением некоторым своим клиентам могли прислать банк UBS, сказал РБК источник в банковском секторе Швейцарии.

Также читайте: Второй по величине государственный банк РФ стал убыточным из-за санкций

Кудинов считает, что банки, скорее, вынуждены предпринимать такие шаги из-за давления на них швейцарских властей, парламентских партий и Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO), которые вновь начали говорить об усилении контроля за исполнением санкций против России.

"Эти действия наше бюро расценивает как незаконные и планирует обжаловать их, как только наши клиенты получат официальные письменные сообщения", - добавил он.

РБК направил запрос в швейцарские банки. Сredit Suisse отказался от комментариев, другие финансовые организации не ответили на запрос.

Посол США в Швейцарии и Лихтенштейне Скотт Миллер в марте заявлял о возможности заморозить российские активы на сумму 50-100 млрд. швейцарских франков ($56-112 млрд.).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новые санкции США коснулись более 120 компаний и физлиц из более чем 20 стран, способствующих обходу уже введенных ограничений, - Блинкен

В целом в стране могут находиться российские активы на 150-200 млрд. франков ($168-224 млрд.). По данным SECO, которые накануне привела директор этого департамента Элен Будлигер-Артиеда, Швейцария заморозила активы россиян под санкциями на сумму 7,5 млрд. швейцарских франков ($8,4 млрд.). Это треть от замороженных в ЕС €21,5 млрд ($23,6 млрд), добавила она.