Банк российского бизнесмена Гинера национализирован, - Минюст

Контрольный пакет акций "Первого инвестиционного банка" (PIN Банк) президента московского ЦСКА Евгения Гинера передан в собственность государства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции, контрольный пакет акций "Первого инвестиционного банка" – 88,89 процента – был взыскан в доход государства еще в феврале 2023 года. Однако представитель бизнесмена РФ подал апелляцию. 13 марта Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) отклонила апелляционную жалобу.

"Апелляционная палата не нашла оснований для изменения или отмены решения ВАКС от 27.02.2023. Поэтому контрольный пакет акций "PIN банка" переходит от российского собственника, поддерживающего агрессию РФ, в собственность Украины", - подчеркнула заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая.

По данным Минюста, Евгений Гинер попал под украинские санкции, в частности, из-за связи с корпорацией "Ростех", которая поставляет оружие и боеприпасы для российской армии. В 2022 году на этом основании стражи порядка наложили судебный арест на акции PIN Bank, одного из ключевых активов Гинера в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепы предлагают передавать деньги от национализации имущества только на военные нужды. ДОКУМЕНТ

Гинер, выводи все активы, через неделю национализация. И зарплату лохам сотрудникам не забудь задержать
14.03.2023 18:42 Ответить
з пустого банку витягли печатку і два сейфа.... ПАБЕДА!
14.03.2023 18:43 Ответить
💪Два питання:
-Які результати розслідування?
-Сума банківських боргів ,повішених на платників податків.

"Минулого року на цій підставі правоохоронні органи добились судового арешту на акції PIN Bank, одного із ключових активів Гінера в Україні.

У ході розслідування перевірялася інформація про правомірність отримання та використання банком для рефінансування кредиту розміром понад 1,6 млрд гривень. Ці кошти фінустанова отримала після початку широкомасштабного наступу. Сума становить понад 50% активів банку та більш як у 5,5 раза перевищує розмір статутного капіталу установи, що суперечить чинному законодавству."
14.03.2023 18:48 Ответить
Це вже перемога?
14.03.2023 18:53 Ответить
А перед виборами пан Володя відповість наріду, чому він не видав США Беню? Бо Беня буде там консультантом по цьому банку і після його підказки на 9-му році війни, ну далі ви знаєте...
14.03.2023 18:57 Ответить
ну він тільки недавно позбавив бєню громадянства, бо громадян видавати забороняє КОнституція України, і чи був запит від США на видачу. і було би добре, щоб туди видав, він там розкаже все.
14.03.2023 20:15 Ответить
Но вот,наконец и банк у Зе появился,поздравляю))!Если переименовать в Зеленый банк то не кто и не догадается))Все же про экологически банк подумают правда?Или стоп?может это Коломойскому на днюшу отвалит,Приватом то пши
15.03.2023 07:58 Ответить
 
 