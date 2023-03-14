Банк российского бизнесмена Гинера национализирован, - Минюст

Контрольный пакет акций "Первого инвестиционного банка" (PIN Банк) президента московского ЦСКА Евгения Гинера передан в собственность государства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции, контрольный пакет акций "Первого инвестиционного банка" – 88,89 процента – был взыскан в доход государства еще в феврале 2023 года. Однако представитель бизнесмена РФ подал апелляцию. 13 марта Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) отклонила апелляционную жалобу.

"Апелляционная палата не нашла оснований для изменения или отмены решения ВАКС от 27.02.2023. Поэтому контрольный пакет акций "PIN банка" переходит от российского собственника, поддерживающего агрессию РФ, в собственность Украины", - подчеркнула заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая.

По данным Минюста, Евгений Гинер попал под украинские санкции, в частности, из-за связи с корпорацией "Ростех", которая поставляет оружие и боеприпасы для российской армии. В 2022 году на этом основании стражи порядка наложили судебный арест на акции PIN Bank, одного из ключевых активов Гинера в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардепы предлагают передавать деньги от национализации имущества только на военные нужды. ДОКУМЕНТ