Банк российского бизнесмена Гинера национализирован, - Минюст
Контрольный пакет акций "Первого инвестиционного банка" (PIN Банк) президента московского ЦСКА Евгения Гинера передан в собственность государства.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции, контрольный пакет акций "Первого инвестиционного банка" – 88,89 процента – был взыскан в доход государства еще в феврале 2023 года. Однако представитель бизнесмена РФ подал апелляцию. 13 марта Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) отклонила апелляционную жалобу.
"Апелляционная палата не нашла оснований для изменения или отмены решения ВАКС от 27.02.2023. Поэтому контрольный пакет акций "PIN банка" переходит от российского собственника, поддерживающего агрессию РФ, в собственность Украины", - подчеркнула заместитель министра юстиции Украины Ирина Мудрая.
По данным Минюста, Евгений Гинер попал под украинские санкции, в частности, из-за связи с корпорацией "Ростех", которая поставляет оружие и боеприпасы для российской армии. В 2022 году на этом основании стражи порядка наложили судебный арест на акции PIN Bank, одного из ключевых активов Гинера в Украине.
"Минулого року на цій підставі правоохоронні органи добились судового арешту на акції PIN Bank, одного із ключових активів Гінера в Україні.
У ході розслідування перевірялася інформація про правомірність отримання та використання банком для рефінансування кредиту розміром понад 1,6 млрд гривень. Ці кошти фінустанова отримала після початку широкомасштабного наступу. Сума становить понад 50% активів банку та більш як у 5,5 раза перевищує розмір статутного капіталу установи, що суперечить чинному законодавству."