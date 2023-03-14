Банк російського бізнесмена Гінера націоналізований, - Мінюст

Контрольний пакет акцій "Першого інвестиційного банку" (PIN Банк) президента московського ЦСКА Євгена Гінера передано у власність держави.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції, контрольний пакет акцій "Першого інвестиційного банку" - 88,89 відсотка - був стягнутий в дохід держави ще в лютому 2023 року. Проте представник бізнесмена РФ подав апеляцію. 13 березня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) відхилила апеляційну скаргу.

"Апеляційна палата не знайшла підстав для зміни чи скасування рішення ВАКС від 27.02.2023. Тому контрольний пакет акцій "PIN банку" переходить від російського власника, який підтримує агресію РФ, у власність України", - наголосила заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра.

За даними Мін'юсту, Євген Гінер потрапив під українські санкції, зокрема через зв'язок з корпорацією "Ростех", яка постачає зброю й боєприпаси для російської армії. У 2022 році на цій підставі правоохоронці наклали судовий арешт на акції PIN Bank, одного із ключових активів Гінера в Україні.

