Банк російського бізнесмена Гінера націоналізований, - Мінюст

гінер

Контрольний пакет акцій "Першого інвестиційного банку" (PIN Банк) президента московського ЦСКА Євгена Гінера передано у власність держави.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції, контрольний пакет акцій "Першого інвестиційного банку" - 88,89 відсотка - був стягнутий в дохід держави ще в лютому 2023 року. Проте представник бізнесмена РФ подав апеляцію. 13 березня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) відхилила апеляційну скаргу.

"Апеляційна палата не знайшла підстав для зміни чи скасування рішення ВАКС від 27.02.2023. Тому контрольний пакет акцій "PIN банку" переходить від російського власника, який підтримує агресію РФ, у власність України", - наголосила заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра.

За даними Мін'юсту, Євген Гінер потрапив під українські санкції, зокрема через зв'язок з корпорацією "Ростех", яка постачає зброю й боєприпаси для російської армії. У 2022 році на цій підставі правоохоронці наклали судовий арешт на акції PIN Bank, одного із ключових активів Гінера в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні вже пів року заблокована націоналізація понад 900 російських об’єктів, – Trap Aggressor

Гинер, выводи все активы, через неделю национализация. И зарплату лохам сотрудникам не забудь задержать
14.03.2023 18:42 Відповісти
з пустого банку витягли печатку і два сейфа.... ПАБЕДА!
14.03.2023 18:43 Відповісти
💪Два питання:
-Які результати розслідування?
-Сума банківських боргів ,повішених на платників податків.

"Минулого року на цій підставі правоохоронні органи добились судового арешту на акції PIN Bank, одного із ключових активів Гінера в Україні.

У ході розслідування перевірялася інформація про правомірність отримання та використання банком для рефінансування кредиту розміром понад 1,6 млрд гривень. Ці кошти фінустанова отримала після початку широкомасштабного наступу. Сума становить понад 50% активів банку та більш як у 5,5 раза перевищує розмір статутного капіталу установи, що суперечить чинному законодавству."
14.03.2023 18:48 Відповісти
Це вже перемога?
14.03.2023 18:53 Відповісти
А перед виборами пан Володя відповість наріду, чому він не видав США Беню? Бо Беня буде там консультантом по цьому банку і після його підказки на 9-му році війни, ну далі ви знаєте...
14.03.2023 18:57 Відповісти
ну він тільки недавно позбавив бєню громадянства, бо громадян видавати забороняє КОнституція України, і чи був запит від США на видачу. і було би добре, щоб туди видав, він там розкаже все.
14.03.2023 20:15 Відповісти
Но вот,наконец и банк у Зе появился,поздравляю))!Если переименовать в Зеленый банк то не кто и не догадается))Все же про экологически банк подумают правда?Или стоп?может это Коломойскому на днюшу отвалит,Приватом то пши
15.03.2023 07:58 Відповісти
 
 