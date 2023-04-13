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У Болгарії вандали обмалювали пам’ятник Шевченку: посольство України вимагає розслідування

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

памятник,шевченко,болгарія

Посольство України в Республіці Болгарія засудило акт вандалізму щодо пам’ятника Тарасу Шевченку в центрі Софії і звернулося до компетентних органів країни з проханням провести розслідування та притягнути до відповідальності замовників та виконавців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві посольства.

"В умовах загарбницької війни росії проти України, геноциду проти українського народу розцінюємо цей брутальний інцидент як чергову спробу нищення української культурної спадщини", - зауважують у посольстві.

Як зазначається, посольство України звернулося до компетентних органів Республіки Болгарія з проханням провести розслідування та притягнути до відповідальності замовників та виконавців цього правопорушення, яке набуває ознак системності.

"Постать Тараса Шевченка і його творчість мали значний вплив на формування літературних традицій в Болгарії у 19 ст., заклали міцні підвалини українсько-болгарського культурного і літературного обміну. Пам’ятник Кобзарю в Софії є і залишиться символічним місцем єднання українців і болгарських друзів", - додали в посольстві.

У Болгарії вандали обмалювали пам’ятник Шевченку: посольство України вимагає розслідування 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+21
Сто відсотків кацапське бидло насрало-бо воно сере по всьому світу...
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13.04.2023 16:41
+19
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13.04.2023 16:35
+10
А що до пам'ятників, то слід вже в Україні поставити пам'ятник першому космонавту Землі Алану Шепарду. Чи ще є ідіоти, які вірять, що Гагарін літав у Космос?
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13.04.2023 16:47
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13.04.2023 16:35 Відповісти
Сто відсотків кацапське бидло насрало-бо воно сере по всьому світу...
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13.04.2023 16:41 Відповісти
А що до пам'ятників, то слід вже в Україні поставити пам'ятник першому космонавту Землі Алану Шепарду. Чи ще є ідіоти, які вірять, що Гагарін літав у Космос?
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13.04.2023 16:47 Відповісти
нет конечно
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13.04.2023 17:42 Відповісти
Ти сам особисто віриш, що Гагарін літав у Космос - відповідь має бути однозначна - так, чи ні, бо не бачу тебе серед тих, хто поставив плюсик.
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13.04.2023 17:49 Відповісти
никаких документальных данных об этом нет,я думаю Юрец играл роль,а потом когда на почве внутреннего конфликта с собой алкоголизм стало уже трудно скрыть и как следствие риск камингаута возрос его убрали,
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13.04.2023 17:54 Відповісти
Там схоже, що всі Востоки та Восходи якщо й літали, то були безпілотні...і якщо так, то першим савєцкім космонавтом, що вернувся живий, був великий друг сім'ї януковичів українець Береговий на Союз-3...
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13.04.2023 18:04 Відповісти
О! з'явився плюсик, значить ти не ідіот.
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13.04.2023 17:54 Відповісти
Доречі. Вчора ж було свято! День космонавтики.

День, коли українець замість собаки запустив у космос росіянина. )))
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13.04.2023 17:50 Відповісти
Дякую Забула коли так сміялася
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13.04.2023 19:43 Відповісти
Люди ******* вірити міфам. Ніхто навіть не задумується, а яким чином Гагарін виліз із капсули і потім приземлився на парашуті. В рашкостані капсули в якій начебто спускався із космосу Гагарін не існує. Всі відео і фото цього першого «польоту» зроблені постановочно після оголошення, що вони самі перші,і головне документально вони не приховують, що це фейковий політ, але у більшості людей не має бажання знати правду.
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13.04.2023 17:52 Відповісти
это фсбшное быдло спецоперацию провело им же отчет ***** нужно писать...
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13.04.2023 16:49 Відповісти
Бо потрібно *******,а краще вбивати кацапських"дипломатів",вас українців,там мільйонів 5 у Європі, невже немає кому???
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13.04.2023 16:55 Відповісти
А як себе почуває "Альоша - в Болгарії руській зольдат"?

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13.04.2023 17:46 Відповісти
Послиця-сексологиня в Болгарії хоч знає про це?
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13.04.2023 17:54 Відповісти
В основі болгарів є азійські(!) племена булгарів. Тобто, це те саме, що мадяри - європейці.
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13.04.2023 19:01 Відповісти
Це путинХуйло обмалював само руч!!!а ви зно о ах ах ах!!!вбийте його и усим буде МИР НАД ГОЛОВОЮ!!!ане скиглить тут!!!
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13.04.2023 19:39 Відповісти
Це вони образилися за послицу яка вишла до них в образі гейши
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13.04.2023 21:35 Відповісти
шо там розслідувати..вперьод до ближайшої церкви московської..і писдити..писдити...писдити
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13.04.2023 21:36 Відповісти
 
 