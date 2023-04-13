Пентагон обмежив доступ до "злитих" секретних документів, - Білий дім

Міноборони Штатів вжило заходів для обмеження доступу до секретних документів, які нещодавно "злили" в мережу.

Про це повідомила прессекретарка Білого Дому Карін Жан-П'єр, передає Цензор.НЕТ.

"Ми сприймаємо це дуже серйозно. Триває слідство. Міністерство оборони вжило заходів, щоб обмежити доступ до цих документів", - зазначила вона.

За її словами, Міністерство юстиції наразі проводить розслідування щодо даної справи.

Жан-П'єр додала, що уряд США намагається знизити вплив цих документів на національну безпеку США, а також союзників та партнерів.

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Нагадаємо, військові документи, в яких детально описані секретні плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим наступом на Росію, були опубліковані в телеграмі та твіттері на початку квітня.

Пізніше у соціальних мережах з’явилася нова порція секретних документів, які, ймовірно, деталізують секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.

Міністерство юстиції США розпочало розслідування витоку величезної кількості документів американської розвідки.

За даними Reuters, "злита" у мережу засекречена інформація про плани США та НАТО щодо підсилення ЗСУ перед контрнаступом може бути підробкою. Своєю чергою, як пише Politico, витік секретних документів призвів до кризи відносин між США і союзниками.

Через витік секретних документів Пентагону Україна вже змінила деякі свої військові плани.

У Міноборони Великої Британії наголосили, що оприлюднені документи містять суттєві неточності, тому "читачі мають бути обережними і не приймати за чисту монету твердження, які потенційно можуть поширювати дезінформацію".

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