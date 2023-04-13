Пентагон обмежив доступ до "злитих" секретних документів, - Білий дім
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міноборони Штатів вжило заходів для обмеження доступу до секретних документів, які нещодавно "злили" в мережу.
Про це повідомила прессекретарка Білого Дому Карін Жан-П'єр, передає Цензор.НЕТ.
"Ми сприймаємо це дуже серйозно. Триває слідство. Міністерство оборони вжило заходів, щоб обмежити доступ до цих документів", - зазначила вона.
За її словами, Міністерство юстиції наразі проводить розслідування щодо даної справи.
Жан-П'єр додала, що уряд США намагається знизити вплив цих документів на національну безпеку США, а також союзників та партнерів.
Нагадаємо, військові документи, в яких детально описані секретні плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим наступом на Росію, були опубліковані в телеграмі та твіттері на початку квітня.
Пізніше у соціальних мережах з’явилася нова порція секретних документів, які, ймовірно, деталізують секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.
Міністерство юстиції США розпочало розслідування витоку величезної кількості документів американської розвідки.
За даними Reuters, "злита" у мережу засекречена інформація про плани США та НАТО щодо підсилення ЗСУ перед контрнаступом може бути підробкою. Своєю чергою, як пише Politico, витік секретних документів призвів до кризи відносин між США і союзниками.
Через витік секретних документів Пентагону Україна вже змінила деякі свої військові плани.
У Міноборони Великої Британії наголосили, що оприлюднені документи містять суттєві неточності, тому "читачі мають бути обережними і не приймати за чисту монету твердження, які потенційно можуть поширювати дезінформацію".
Будь ласка, зачекайте...
По их версии, документы стыбзил 20-летний шкет.
Если не брать во внимание, что это фейк, примеров когда "20 летние шкеты" делают какую-то херню чтобы подняться в глазах одногруппников или понравиться девочкам - вагон и малая тележка. Да, бывает что в 16 лет мыслят по взрослому. Бывает что и в 40 мыслят как подростки. Однако это небольшие исключения из правил на уровне погрешности.
Все таки 20 лет - это слишком юный возраст, чтобы давать доступ к информации, способной перекроить планету.
У данному випадку це дитина що бавилась із данними під грифом.
Да, Гайдар мог командовать полком в 17 лет. А некоторые девочки и рожают в 13-14. Но это не значит что теперь в командование полками надо ставить 17-летних, а возраст согласия снижать до 13 лет. Потому что как я уже сказал, есть усредненная масса, а есть исключения, и законы-статуты-правила, пишут исходя из возможностей большинства, а не возможностей одаренных.
По поводу "исходя из возраста" ты сказал чушь, хотя бы потому рамки исходя из возраста, ставят ВСЕ страны, называются они "совершеннолетие", а в некоторых штатах цивилизованного США, возраст совершеннолетия - вообще 21 год.
Все эти "совершеннолетия", "возрасты сексуального согласия", "ограничения на владение оружием", "ограничения на управления ТС" существуют ВО ВСЕХ СТРАНАХ, и вводились не с бухты-барахты, а согласно наблюдениям и исследованиям.
Мне трудно с вами общаться, потому что я оперирую научными исследованиями, а вы женскими эмоциями, поэтому прекращаем безблагодатную дискуссию, всех вам благ.
Официальный план Пентагона например.
Існує симетричний підхід до проблеми збереження таємних документів:
"ПЕРЕД ознайомленням спалити!"
Мається на увазі, що наразі в МО США обмежили доступ до цього типу данних.
Добре..