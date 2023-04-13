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Новини За кордоном
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Пентагон (1089) США (14502) секретні документи (89) Жан-П'єр Карін (46)

Пентагон обмежив доступ до "злитих" секретних документів, - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

пентагон

Міноборони Штатів вжило заходів для обмеження доступу до секретних документів, які нещодавно "злили" в мережу.

Про це повідомила прессекретарка Білого Дому Карін Жан-П'єр, передає Цензор.НЕТ.

"Ми сприймаємо це дуже серйозно. Триває слідство. Міністерство оборони вжило заходів, щоб обмежити доступ до цих документів", - зазначила вона.

За її словами, Міністерство юстиції наразі проводить розслідування щодо даної справи.

Жан-П'єр додала, що уряд США намагається знизити вплив цих документів на національну безпеку США, а також союзників та партнерів.

Читайте: Розслідування витоку секретних документів Пентагону приносить результати, - Байден

Нагадаємо, військові документи, в яких детально описані секретні плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим наступом на Росію, були опубліковані в телеграмі та твіттері на початку квітня.

Пізніше у соціальних мережах з’явилася нова порція секретних документів, які, ймовірно, деталізують секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.

Міністерство юстиції США розпочало розслідування витоку величезної кількості документів американської розвідки.

За даними Reuters, "злита" у мережу засекречена інформація про плани США та НАТО щодо підсилення ЗСУ перед контрнаступом може бути підробкою. Своєю чергою, як пише Politico, витік секретних документів призвів до кризи відносин між США і союзниками.

Через витік секретних документів Пентагону Україна вже змінила деякі свої військові плани.

У Міноборони Великої Британії наголосили, що оприлюднені документи містять суттєві неточності, тому "читачі мають бути обережними і не приймати за чисту монету твердження, які потенційно можуть поширювати дезінформацію".

Читайте також: "Злив" документів: ФСБ та Міноборони РФ ворогують через втрати Росії, - NYT

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+4
А який вже в тому сенс обмежувати доступ коли ці документи бачив увесь світ???
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13.04.2023 17:00
+4
Нет, доросла людина - это с 5-ю годами ВО, и хотя бы годом опыта работы на одном месте, откуда не сбежал, и не выгнали, то есть около 24 лет. Когда уже перестаешь мыслить категориями максимализма, эгоцентризма и тестостероном в штанах.

Если не брать во внимание, что это фейк, примеров когда "20 летние шкеты" делают какую-то херню чтобы подняться в глазах одногруппников или понравиться девочкам - вагон и малая тележка. Да, бывает что в 16 лет мыслят по взрослому. Бывает что и в 40 мыслят как подростки. Однако это небольшие исключения из правил на уровне погрешности.

Все таки 20 лет - это слишком юный возраст, чтобы давать доступ к информации, способной перекроить планету.
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13.04.2023 17:40
+3
Миром правит таки не тайная ложа, а явная лажа.

По их версии, документы стыбзил 20-летний шкет.
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13.04.2023 16:56
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Миром правит таки не тайная ложа, а явная лажа.

По их версии, документы стыбзил 20-летний шкет.
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13.04.2023 16:56 Відповісти
Діду, 20 то не шкет, а вже цілком доросла людина і, як свідчать обставини, не така вже й дурна
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13.04.2023 17:23 Відповісти
Нет, доросла людина - это с 5-ю годами ВО, и хотя бы годом опыта работы на одном месте, откуда не сбежал, и не выгнали, то есть около 24 лет. Когда уже перестаешь мыслить категориями максимализма, эгоцентризма и тестостероном в штанах.

Если не брать во внимание, что это фейк, примеров когда "20 летние шкеты" делают какую-то херню чтобы подняться в глазах одногруппников или понравиться девочкам - вагон и малая тележка. Да, бывает что в 16 лет мыслят по взрослому. Бывает что и в 40 мыслят как подростки. Однако это небольшие исключения из правил на уровне погрешности.

Все таки 20 лет - это слишком юный возраст, чтобы давать доступ к информации, способной перекроить планету.
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13.04.2023 17:40 Відповісти
Саме так, людина без вищої військової освіти має допуск до секретних документів.
У данному випадку це дитина що бавилась із данними під грифом.
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13.04.2023 18:25 Відповісти
діду, пам'ятаєш в твої шкільні роки казали "да Гайдар в 17 лет полком командовал"? А знаєш скільки років було Дитру Коцюбайло коли він встав на захист країни? А скільки таких "шкетів" було за історію нашої країни і скільки зараз воюють? Ставити якісь рамки та давати оцінки виходячи з віку це ознака кацапської ментальністі, в цивілізованому суспільстві оперують іншими категоріями. Хочеш мене, батька дитини якій 26 років, представити підлітком. Вибач, я не ******** лестощі. Натомість миттєво відрізняю недолугого дорисувача, який не може збагнути що нема такого віку у людини в якому ій дозволено, хоч і опосердковано "перекраивать планету".
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13.04.2023 20:10 Відповісти
Ни разу не понимаю, при чем здесь одно к другому.
Да, Гайдар мог командовать полком в 17 лет. А некоторые девочки и рожают в 13-14. Но это не значит что теперь в командование полками надо ставить 17-летних, а возраст согласия снижать до 13 лет. Потому что как я уже сказал, есть усредненная масса, а есть исключения, и законы-статуты-правила, пишут исходя из возможностей большинства, а не возможностей одаренных.

По поводу "исходя из возраста" ты сказал чушь, хотя бы потому рамки исходя из возраста, ставят ВСЕ страны, называются они "совершеннолетие", а в некоторых штатах цивилизованного США, возраст совершеннолетия - вообще 21 год.

Все эти "совершеннолетия", "возрасты сексуального согласия", "ограничения на владение оружием", "ограничения на управления ТС" существуют ВО ВСЕХ СТРАНАХ, и вводились не с бухты-барахты, а согласно наблюдениям и исследованиям.

Мне трудно с вами общаться, потому что я оперирую научными исследованиями, а вы женскими эмоциями, поэтому прекращаем безблагодатную дискуссию, всех вам благ.
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14.04.2023 00:15 Відповісти
діду, я думаю краще мені скористатися відомою порадою Марка Твена))))
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14.04.2023 11:08 Відповісти
А який вже в тому сенс обмежувати доступ коли ці документи бачив увесь світ???
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13.04.2023 17:00 Відповісти
Імітація кипучої діяльності
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13.04.2023 17:19 Відповісти
У американцев "сенс" немного не такой как у нас.

Официальный план Пентагона например.
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13.04.2023 17:44 Відповісти
ну як який сенс, щоб в майбутньому таке не повторилося, треба обмежети доступ
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13.04.2023 17:48 Відповісти
Мова про те, що в даному випадку партнер обмежує доступ ПІСЛЯ ознайомлення ворога з таємними документами.

Існує симетричний підхід до проблеми збереження таємних документів:

"ПЕРЕД ознайомленням спалити!"
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13.04.2023 18:57 Відповісти
Переклад як завжди робили ногою у гуглі, а майстри із написання заголовків цензору довершили справу

Мається на увазі, що наразі в МО США обмежили доступ до цього типу данних.
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13.04.2023 18:30 Відповісти
То були не дані, а документи.
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13.04.2023 19:00 Відповісти
А документів ти це не данні?
Добре..
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13.04.2023 19:13 Відповісти
спроба зберегти лице. не більше і не менше. але того факту, що обісралися по самі вуха, вже ніяк не відмінять.
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13.04.2023 19:11 Відповісти
Якщо там про зелю, єрмака і Оман ні слова, то це 100% підробка і немає чого кіпішувати. А кілограмояйця, а міни і про 300 км параду за 3 дні військ раші по Україні? Не звертаємо уваги
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13.04.2023 17:19 Відповісти
Вікілікс нічому не навчив. Журналісти вже давно все скачали і викладають порційно. Шапіто не тільки у нас.
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13.04.2023 17:33 Відповісти
Какой дыбил вообще вери в эту ПУРГУ???Нет никаких слитых документов!!!!Это просто военная дезинформация!!!!лохи отстанте!!!от этой темы!!!это всё БУТАФОРИЯ!!!
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13.04.2023 19:36 Відповісти
 
 