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літак (2012) Пісторіус (133)

Німеччина дозволила Польщі передати Україні п’ять винищувачів МіГ-29

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

міг-29

Міністерство оборони Німеччини дозволило Польщі поставити Україні п’ять винищувачів МіГ-29, які залишились від армії Німецької демократичної республіки.

Відповідне рішення опублікувала пресслужба німецького оборонного відомства, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Я радий повідомити вам, що ми можемо пообіцяти нашим польським партнерам передачу Україні п'яти МіГ-29 з колишніх запасів НДР. Заявку ми отримали лише сьогодні. Я вітаю той факт, що ми у Федеральному уряді ухвалили це рішення разом", – зазначив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина надала Польщі дозвіл на передачу Україні МІГ-29 із запасів НДР. Моравецький вже анонсував передачу винищувачів (оновлено)

У 2002 році Німеччина продала Польщі 23 винищувачі МіГ-29, які Бундесвер отримав у спадок від армії Німецької демократичної республіки.
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Топ коментарі
+21
Щедро это с 1991 года свою страну угробить до такого состояния что даже одеждой военных обеспечить не можем, и не немцы должны беспокоиться о нашей безопасности,економике и так далее,а мы самив первую очередь, а здесь все просрали тотально, такого деребана наверное нигде в мире не было как у нас, поэтоу какие претензии могут быть к немцам или кому то еще?
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13.04.2023 19:37
+12
Спасибо конечно за помощь, но, очень жаль, что Европа и Америка постоянно опаздывают с

помощью, а каждый день опозданий это жизни наших героически парней.

Хватит давать оружие по чайной ложке в день, дайте сразу самое современное оружие, которым

Украина сможет раздавить путлеровскую орду с наименьшими для себя потерями, всё равно вы к

этому придёте , но будет лучше для всех, если это произойдёт как можно раньше!
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13.04.2023 19:35
+9
До плану "Барбаросса" явно не дотягує. Німець вже не той пішов.
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13.04.2023 19:37
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по-немецки щедро
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13.04.2023 19:30 Відповісти
Там усього десь до десяти було. Польща не називпла числа в заявці, унизу є ,так що запросили на те і дозвіл отримали.
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13.04.2023 19:36 Відповісти
Щедро это с 1991 года свою страну угробить до такого состояния что даже одеждой военных обеспечить не можем, и не немцы должны беспокоиться о нашей безопасности,економике и так далее,а мы самив первую очередь, а здесь все просрали тотально, такого деребана наверное нигде в мире не было как у нас, поэтоу какие претензии могут быть к немцам или кому то еще?
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13.04.2023 19:37 Відповісти
да, довели богатейшую страну барыги до ручки
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13.04.2023 19:55 Відповісти
a prosti ljudy u tsij bagatij kraini zyvut´ jak zebraky......😨

duze prykro, bo ukrainzi- najprazjiviti6i, najsmilyvi6i ta najserde4ni6i ljudy u vsjomu sviti 😘
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13.04.2023 20:06 Відповісти
коли це Україна була "богатейшую" країною ?
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13.04.2023 21:15 Відповісти
При развале СССрии, на плакатах и листах писали, что 2-я экономика Европы. После Германии.

Неужели врали ?
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13.04.2023 21:46 Відповісти
писати все що завгодно (і далі продовжують)

легпром - близько нуля
електроніка - близько нуля
середнє машино будування - близько нуля
мясомолочка - близько нуля

ітд

єдине це металургія і збіжжя що якось жило

по рівню життя вибачте були в глибокі дупі - пусті полиці в крамницях і величезні черги

придбати автомобіль ??? поїхати відпочивати за кордон ??? це фантастика
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13.04.2023 22:13 Відповісти
Таких много разных было, вот одну нашел

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13.04.2023 21:54 Відповісти
Був більший дерібан, у кацапів, в цьому ми з ними дійсно схожі...
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13.04.2023 19:59 Відповісти
У кацапів наприклад армію ніхто так не деребанив як у нас,вони навпаки забирали зі всього колишнього совка до себе зброю,літаки,ракети і кораблі, і тепер цими ж ракетами по нас стріляють, вони завжди ставку робили на війну,зброю не просрали і заводи не попиляли як у нас. А наша країна славилася по всьому світу тим,що кожен охочий котрий хотів собі придбати чи то танки,чи то якусь стрілецьку зброю, чи ще щось не зовсім легально була першим варіантом куди вони зверталися, наші воєнні котрі списували це все,були раді коли їм за це приходили ще й пропонували мільйони
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13.04.2023 20:07 Відповісти
некоторые слава богу попиляли и застроили многоэтажками,например снарядный заводик.
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13.04.2023 20:44 Відповісти
Теперь кацапы на тех заводиках которые не попилили в три смены штампуют снаряды и раздалбывают многоэтажки которые построили у нас на месте снарядного завода, иногда мне кажеться что у нас все время одни сказочные далбоебы руководили страной
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13.04.2023 20:54 Відповісти
це не правда - економіка України суттєво зросла за 30 років, але все ще не достатньо щоб протистояти економіці рашки, так за рівня нашої економіки самостійно ми протистояти не ми здатні, але, на щастя, є зацікавлені в нашій перемозі сторони
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13.04.2023 21:13 Відповісти
В якому місці суттєво зросла? По даних світового банку ще до війни рівень ввп на душу населення був навіть нижчий за 1991 рік, в 1991 був 3624,а в 2020 наприклад 3116 доларів,а добробут людей змінився тільки по тій причині,що зминилася досутпність і якість товарів і послуг. По даних МВФ на той же 2020 рік Україна найбідніша в Європі, по світу в загальному середній рівень ВВП на душу населення 11 тиясч доларів,у Європі це 34 тисячі доларів, у нас 3.5, у Польщі 11 тисяч, навіть у Молдові 4.5 тисяч. На початку 90х років наш рівень ВВП навіть дещо перевищував рівень країн центральної Європи, але з того часу у тих країнах ввп виріс в 4-6 разів,а у нас по суті залишився на місці, то де це зростання економіки?
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13.04.2023 21:29 Відповісти
справа в тому що в 1991 я вже був в досить дорослому віці і добре пам'ятаю ту убогість - заробляли лише ті хто тягав торби на польщу і назад.

а те що Ви знаєте що Україна це найбідніша країна Європи то добре, незрозуміло тільки чому Вас дивує стан нашої армії на цьому фоні
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13.04.2023 21:37 Відповісти
Рівень заробітку та й взагалі порівнювати якось ті часи з нашими не корректно,тому що це по суті різні епохи в любому плані, коректніше як раз по ВВП зрівнювати,а ВВП по суті рівний, у Чехії,Польщі ВВП в 1990 році був нижчий за наш, за цей час у них він зріс в 4-5 разів,у нас стоїть на місці, це не зростання,це в кращому плані тримання на плаву,але аж ніяк не суттєве зростання економіки. А на рахунок того,що мене дивує стан нашої армії то це неправда, у нас по іншому і бути не могло з таким станом в країні,це чудо що у нас ще є багато здібних і розумних людей котрі навіть з таким забезпеченням змогли дати відсіч ворогу
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13.04.2023 21:46 Відповісти
Вы не учли инфляцию $
Это сильнейшая деградация ВВП.
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13.04.2023 22:01 Відповісти
Та й ніде у світі не був обраний президентом тричі судимий злодюжка шапок, з рівнем iq дошкільника
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13.04.2023 21:37 Відповісти
Кому цікаво, чому зараз саме 5 (чи 6) літаків - Google Translator допоможе: "Polen hat zwischen 1989 und 2004 insgesamt 45 MiG erworben: 23 Maschinen aus DDR-Beständen, zwölf von der Sowjetunion sowie zehn von Tschechien im Tausch gegen Hubschrauber. Derzeit einsatzbereit sind noch 28 Maschinen.

Polens Präsident Andrzej Duda hatte vergangene Woche gesagt, dass sein Land bereits acht Kampfjets vom Typ MiG-29 an die Ukraine geliefert habe. Vier der Maschinen habe man Kiew "im Verlauf der vergangenen Monate" überlassen, sagte er nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij in Warschau. Vier weitere MiG-29 seien dem von Russland angegriffenen Nachbarland "kürzlich" geliefert worden. Darüber hinaus würden derzeit noch sechs MiG-29 für die Übergabe vorbereitet, sagte Duda.

Weitere MiG-29 blieben vorerst noch im Dienst der polnischen Streitkräfte, sagte Duda. Erst wenn sie sukzessive durch moderne Kampfjets ersetzt würden, die Polen bereits in Südkorea und den USA bestellt habe, könnten auch diese Maschinen der Ukraine überlassen werden. Außer Polen hat bereits die Slowakei vier MiG-29 an Kiew abgegeben. "
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13.04.2023 19:43 Відповісти
5 краще чим нуль ,але гірше чим 50
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13.04.2023 19:30 Відповісти
5 мігариків краще як нуль , але набагато гірше за 5 ть F-16
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13.04.2023 20:21 Відповісти
Спасибо конечно за помощь, но, очень жаль, что Европа и Америка постоянно опаздывают с

помощью, а каждый день опозданий это жизни наших героически парней.

Хватит давать оружие по чайной ложке в день, дайте сразу самое современное оружие, которым

Украина сможет раздавить путлеровскую орду с наименьшими для себя потерями, всё равно вы к

этому придёте , но будет лучше для всех, если это произойдёт как можно раньше!
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13.04.2023 19:35 Відповісти
До плану "Барбаросса" явно не дотягує. Німець вже не той пішов.
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13.04.2023 19:37 Відповісти
надеюсь это было начало,пять самолётов конечно это не серьёзно.Вопрос что с остальными,могут ли они летать,в каком состоянии,,,Имели ли роzzиские специалисты доступ для "ремонта"...
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13.04.2023 19:40 Відповісти
Недавно Германия вела себя с Польшей как хозяин. Все требовала что-то, угрожала. Грозилась лишить харчей. А теперь Польша крепко держит ее за яйца. Хотя какие там яйца у немцев.
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13.04.2023 19:42 Відповісти
сказал бы кто то такое 85 лет назад Адику,что польща будет в разы круче в военном плане чем германии)он бы до аншлюса австрии застрелился)
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13.04.2023 19:47 Відповісти
Ну принаймі не один..)
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13.04.2023 19:44 Відповісти
Думаю они еще очень сомневались, вдруг это Путена разозлит.
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13.04.2023 19:55 Відповісти
Щоб всі хлопці поверталися з вильотів живими.
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13.04.2023 20:01 Відповісти
Може там ще якісь трофеї залишились від дідусів з Другої світової?
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13.04.2023 20:05 Відповісти
Мабуть якесь іржаве залізяччя , -на тобі небоже що мені негоже...
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13.04.2023 20:09 Відповісти
Польша приобрела в общей сложности 45 МиГов в период с 1989 по 2004 год: 23 машины из Восточной Германии, 12 из Советского Союза и десять из Чехии в обмен на вертолеты. В настоящее время 28 машин все еще находятся в рабочем состоянии. Президент Польши Анджей Дуда заявил на прошлой неделе, что его страна уже поставила Украине восемь истребителей МиГ-29. Четыре самолета были переданы Киеву «за последние несколько месяцев», сказал он после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве. Еще четыре МиГ-29 были «недавно» доставлены в соседнюю страну, подвергшуюся нападению со стороны России. Кроме того, шесть МиГ-29 в настоящее время готовятся к передаче, сказал Дуда. Другие МиГ-29 пока остаются на вооружении польских вооруженных сил, сказал Дуда. Только в случае их последовательной замены современными истребителями, которые Польша уже заказала в Южной Корее и США, можно было бы и эти машины оставить Украине. Помимо Польши, Словакия уже поставила Киеву четыре МиГ-29.
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13.04.2023 20:32 Відповісти
Що повинно статись, щоб німці почали дійсно суттєво вкладати в перемогу над рашистами, а не видавати показушне капання за надзвичайно непомірну допомогу. Поляки молодці, підрахували репарації за 2-гу світову і оприлюднили, щоб німці менше комизились. Так мусимо зробтити і ми, тоді уряд ФРН штани познімає і повіддає. Там трильйони в перерахунку на сьогоднішній день.
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13.04.2023 21:47 Відповісти
По факту бесполезный металлолом эти Миги...
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13.04.2023 22:14 Відповісти
 
 