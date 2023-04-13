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Німеччина дозволила Польщі передати Україні п’ять винищувачів МіГ-29
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Міністерство оборони Німеччини дозволило Польщі поставити Україні п’ять винищувачів МіГ-29, які залишились від армії Німецької демократичної республіки.
Відповідне рішення опублікувала пресслужба німецького оборонного відомства, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Я радий повідомити вам, що ми можемо пообіцяти нашим польським партнерам передачу Україні п'яти МіГ-29 з колишніх запасів НДР. Заявку ми отримали лише сьогодні. Я вітаю той факт, що ми у Федеральному уряді ухвалили це рішення разом", – зазначив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.
У 2002 році Німеччина продала Польщі 23 винищувачі МіГ-29, які Бундесвер отримав у спадок від армії Німецької демократичної республіки.
Топ коментарі
+21 Андрій Саган
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+12 Владимир Капарунин 70d08e2e
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+9 Trevo Trow
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duze prykro, bo ukrainzi- najprazjiviti6i, najsmilyvi6i ta najserde4ni6i ljudy u vsjomu sviti 😘
Неужели врали ?
легпром - близько нуля
електроніка - близько нуля
середнє машино будування - близько нуля
мясомолочка - близько нуля
ітд
єдине це металургія і збіжжя що якось жило
по рівню життя вибачте були в глибокі дупі - пусті полиці в крамницях і величезні черги
придбати автомобіль ??? поїхати відпочивати за кордон ??? це фантастика
а те що Ви знаєте що Україна це найбідніша країна Європи то добре, незрозуміло тільки чому Вас дивує стан нашої армії на цьому фоні
Это сильнейшая деградация ВВП.
Polens Präsident Andrzej Duda hatte vergangene Woche gesagt, dass sein Land bereits acht Kampfjets vom Typ MiG-29 an die Ukraine geliefert habe. Vier der Maschinen habe man Kiew "im Verlauf der vergangenen Monate" überlassen, sagte er nach einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij in Warschau. Vier weitere MiG-29 seien dem von Russland angegriffenen Nachbarland "kürzlich" geliefert worden. Darüber hinaus würden derzeit noch sechs MiG-29 für die Übergabe vorbereitet, sagte Duda.
Weitere MiG-29 blieben vorerst noch im Dienst der polnischen Streitkräfte, sagte Duda. Erst wenn sie sukzessive durch moderne Kampfjets ersetzt würden, die Polen bereits in Südkorea und den USA bestellt habe, könnten auch diese Maschinen der Ukraine überlassen werden. Außer Polen hat bereits die Slowakei vier MiG-29 an Kiew abgegeben. "
помощью, а каждый день опозданий это жизни наших героически парней.
Хватит давать оружие по чайной ложке в день, дайте сразу самое современное оружие, которым
Украина сможет раздавить путлеровскую орду с наименьшими для себя потерями, всё равно вы к
этому придёте , но будет лучше для всех, если это произойдёт как можно раньше!