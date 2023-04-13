НАТО виступає за довгостроковий план набуття членства для України
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Альянс підтримуватиме Україну стільки, скільки буде необхідно. НАТО виступає за довгостроковий план євроатлантичної інтеграції України.
Про це заявив на Першій конференції з безпеки в Чорному морі заступник генсека НАТО Мірча Джоане, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.
"За останній рік союзники надали Україні безпрецедентну військову підтримку, щоб вона мала змогу себе захистити, на 65 млрд євро. І це продовжиться. НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно. І Альянс підтримує украънський довгостроковий план євроатлантичної інтеграції", - зазначив він.
"Те, що відбувається в Європі, також може статися в Азії. Те, що відбувається в Чорному морі, може статися завтра в Тихому океані - де завгодно, якщо ми не зробимо щось прямо зараз. Чорноморський регіон – це плацдарм для Росії, щоб спрямувати свою силу на Африку, на Близький Схід. Тому це стосується не лише Чорного моря. Чорноморський регіон є центром нарощування агресивності та дій Росії вже більше двох десятиліть", - наголосив Джоане.
Нагадаємо, у Бухаресті відбувається Перша Чорноморська безпекова конференція в рамках Міжнародної Кримської платформи.
Будь ласка, зачекайте...
А якщо такі країни як Турція, Албанія, Угорщина в НАТО - то Україна там вже давно має бути за своїми параметрами і поточна влада тут ні до чого.
Ви таки вже повечерали - мені дальше не цікаво
я запитував про висновок "співробітників" - якщо Ви пропустили - то він такий - "суттєвих порушень не виявлено"
"Також Блінкен розповів про отримання звіту від офісу Генерального інспектора про нагляд за витрачанням грошей в Україні і він "радий повідомити, що отримані дуже хороші оцінки"."
а то тільки ледачий не кричить що все крадуть - в тому числі і в їх конгресі є такі
давайте не плутати одне з іншим Ви сказали що винувата "эта власть зеленых барыг" я Вам показав що ні, а захотіли Ви те побачити чи не захотіли то вже інше питання.
Есть вопросик - вам не надоело дурочка из себя корчить или за это платят?
тобто щоб відповідати "не ми віримо" чи "ми думаємо" що корупції не має - а чітко "ми бачимо" що корупції не має
чекаю на Ваше наступне "пояснення" - "4х комиссий на 177 человек " і Блінкен в замазці з зеленими )))))
були непоодинокі випадки використання військовими (в тих же штатах) державних коштів на власні потреби - наприклад кредиткою військової частини командир купував собі спортивне авто
щодо України - може це для Вас і дивно - але українці це також люди з присутніми їм вадами - кого ловлять того притягують
АЛЕ системної і поголовної корупції комісія не виявила - оце головне
"дуже добрі оцінки" це вочевидь що корупції виявилось набагато менше ніж очікувалося
поодинокі випадки корупції є і вони ЗАВЖДИ будуть, але з ними успішно боряться (як написано в звіті) і ці випадки не впливають на вступ в нато
для мене це значить що держдеп немає суттєвих зауважень щодо корупції
що це значить для Вас - то Ваша справа
І вивчіть вже українську. Чи не на часі ?
С этой властью нам ничего не светит
Зеленский предложил Путину переговоры.
25 ФЕВРАЛЯ 2022!!!
ОН заявил, что страны НАТО не гарантируют Киеву вступление в альянс,
поэтому ОН ГОТОВ обсуждать с Россией нейтральный статус Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что КРЕМЛЬ "ПРИНЯЛ [ЭТО] К СВЕДЕНИЮ". "
https://www.bbc.com/russian/news-60525339
Угорщина фактично відкрито підтримує кремль, і що?
Мені так здається.
Орда яку обіклали санкціями , в якої валиться економіка , падають доходи бюджету , яка ходить по світу з простягнутою рукою в пошуках зброї , готове до війни з НАТО !?
З альянсом країн , які виробляють половину ВВП планети , за чисельністю населення в багато разів переважають країну підорів , і мають величезну перевагу в озброєннях . !!? Серйозно . ??
Та і резнікову треба місяці щоб Прозоро освоїти, скільки часу піде на впровадження стандартів НАТО важко і уявити.
А Зе, ермаку і кукловоду - НАТО потрібне не було, про що вони публічно заявляли «ми пришли в гости, а двери зачинені ».
Двері відчиняються з двох сторін.
2) в ЄС приймають країни, не персонажів, країни повинні відповідати вимогам. Вимоги виконує не країна є, а персонажі.
3) «НАТАвиновата двери зачинені». Що зроблено зеленим щоб нас у НАТО хочаб запросили? Тут багато матеріалу, вивчайте самостійно.
4) Корупція є кругом. Сприйняття, масштаби, протидія їй різні. От вам наприклад достатньо заяви і відовика де скажуть що її немає)) а далі по колу - НАТАвиновата
А
поки ми не зрозуміємо що боротися з корупцією треба ДО ТОГО ЯК ЙДЕМО НА ВИБОРИ корупція вічна.
А в поточних «реаліях»… на обіцянку - обіцянка.