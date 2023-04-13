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НАТО виступає за довгостроковий план набуття членства для України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

нато

Альянс підтримуватиме Україну стільки, скільки буде необхідно. НАТО виступає за довгостроковий план євроатлантичної інтеграції України.

Про це заявив на Першій конференції з безпеки в Чорному морі заступник генсека НАТО Мірча Джоане, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН. 

"За останній рік союзники надали Україні безпрецедентну військову підтримку, щоб вона мала змогу себе захистити, на 65 млрд євро. І це продовжиться. НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно. І Альянс підтримує украънський довгостроковий план євроатлантичної інтеграції", - зазначив він. 

"Те, що відбувається в Європі, також може статися в Азії. Те, що відбувається в Чорному морі, може статися завтра в Тихому океані - де завгодно, якщо ми не зробимо щось прямо зараз. Чорноморський регіон – це плацдарм для Росії, щоб спрямувати свою силу на Африку, на Близький Схід. Тому це стосується не лише Чорного моря. Чорноморський регіон є центром нарощування агресивності та дій Росії вже більше двох десятиліть", - наголосив Джоане.

Нагадаємо, у Бухаресті відбувається Перша Чорноморська безпекова конференція в рамках Міжнародної Кримської платформи.

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Топ коментарі
+15
Т.е. они прямо говорят что при этой власти зеленых барыг нам НАТО не светит?
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13.04.2023 20:31
+10
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13.04.2023 20:34
+10
Вы уверены? Точно? Для чего же тогда к на срочно приехали и у нас работают 4 комиссии от Генеральная инспекции США в количестве 177 человек? Просто от нечего делать? Такого позора у нас не было никогда.

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13.04.2023 20:45
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Т.е. они прямо говорят что при этой власти зеленых барыг нам НАТО не светит?
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13.04.2023 20:31 Відповісти
та ні, Ви неуважно читали, про колір влади там ні слова
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13.04.2023 20:36 Відповісти
Ви мабуть вже повечерали і плутаєте мене з кимось зі своїх близьких - уважніше, будь ласка

А якщо такі країни як Турція, Албанія, Угорщина в НАТО - то Україна там вже давно має бути за своїми параметрами і поточна влада тут ні до чого.
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13.04.2023 20:55 Відповісти
"А якщо такі країни як Турція, Албанія, Угорщина в НАТО " це для кого було написано ?

Ви таки вже повечерали - мені дальше не цікаво
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13.04.2023 21:20 Відповісти
Классика

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13.04.2023 20:50 Відповісти
Байден це сказав в 21 році коли під нашими кордонами уже сиділи орки і ситуація була вкрай напружена. Не забувайте, будь ласка, тільки самі тупі політика кажуть правду - в них робота така - брехати 24/7 .
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13.04.2023 21:00 Відповісти
А это свежее. Но о том-же. Так красиво опустить - надо быть асом политики

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13.04.2023 21:40 Відповісти
Ви вже, для об'єктивності (якщо вона тут доречна) і висновок цих 45ти приведіть
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13.04.2023 21:42 Відповісти
Вывод напрашивается и так - теперь контролируют каждый чих.
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13.04.2023 21:56 Відповісти
Ваш висновок можна і так здогадатися

я запитував про висновок "співробітників" - якщо Ви пропустили - то він такий - "суттєвих порушень не виявлено"
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13.04.2023 22:03 Відповісти
Без проблем. Ну так приведите его Пока все действия говорят об обратном
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13.04.2023 22:16 Відповісти
хоча б тут не полінуйтеся дочитати до слів

"Також Блінкен розповів про отримання звіту від офісу Генерального інспектора про нагляд за витрачанням грошей в Україні і він "радий повідомити, що отримані дуже хороші оцінки"."

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13.04.2023 22:22 Відповісти
Ну да И поэтому оставили у нас 4 комиссии Генерального инспектора на 177 человек и 45 сотрудников для контроля в Пентагоне. А чего? Очень хорошие результаты Могли ведь и тысячу выделить. Особенно когда на днях остановили нашу заявку на ПДЧ НАТО и теперь нужно переподавать новую. А зам генсекретаря прямым текстом уже говорит про долгосрочный план. "Все хорошо, прекрасная маркиза" (С)
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13.04.2023 22:40 Відповісти
залишили щоб не було ніяких інсинуацій - і правильно зробили

а то тільки ледачий не кричить що все крадуть - в тому числі і в їх конгресі є такі

давайте не плутати одне з іншим Ви сказали що винувата "эта власть зеленых барыг" я Вам показав що ні, а захотіли Ви те побачити чи не захотіли то вже інше питання.
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13.04.2023 22:53 Відповісти
Т.е. если все хорошо, то присылают инспекцию из 4х комиссий на 177 человек и оставляют их? А чего так "мало", чего не 1000? В это же самое время коррупцию в нашем МО и закупку Резниковым еды для солдат за заоблачными ценами осветили, в частности: The Economist, The New York Times, The Guardian, Le Monde, AFP, The Independent, Reuters, POLITICO, Le Figaro, BBC, Sddeutsche Zeitung, Die Zeit и еще куча западных ведущих СМИ. Вот же совпадение Бывает же так. Прямо чудеса

Есть вопросик - вам не надоело дурочка из себя корчить или за это платят?
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13.04.2023 23:09 Відповісти
я ж Вам пояснив - залишили для того щоб АВТОРИТЕТНО відповідати на закиди про корупцію

тобто щоб відповідати "не ми віримо" чи "ми думаємо" що корупції не має - а чітко "ми бачимо" що корупції не має

чекаю на Ваше наступне "пояснення" - "4х комиссий на 177 человек " і Блінкен в замазці з зеленими )))))
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13.04.2023 23:16 Відповісти
Вы манипулируете, причем бестолково "радий повідомити, що отримано дуже добрі оцінки" - совсем не "що коррупції немає". Ведь там дальше по тексту про уволенных за коррупцию А зачем же их всех увольнять если коррупции нет?
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13.04.2023 23:31 Відповісти
корупція є в кожній країні (і я маю на увазі не лобістів в штатах)

були непоодинокі випадки використання військовими (в тих же штатах) державних коштів на власні потреби - наприклад кредиткою військової частини командир купував собі спортивне авто

щодо України - може це для Вас і дивно - але українці це також люди з присутніми їм вадами - кого ловлять того притягують

АЛЕ системної і поголовної корупції комісія не виявила - оце головне

"дуже добрі оцінки" це вочевидь що корупції виявилось набагато менше ніж очікувалося
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13.04.2023 23:43 Відповісти
Вы опять тупо манипулируете Не надоело? Там сказано про коррумпированных высокопоставленных должностных лиц в нескольких министерствах, а совсем не про рядовую коррупцию. Причем прямо сказано. И "good marks" про комиссии может на самом деле означать очень многое, вплоть до "хорошие маркеры работы". Не нужно здесь придумывать того, чего нет
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13.04.2023 23:54 Відповісти
давайте не будемо придумувати що значить "good marks" - це і так відомо
поодинокі випадки корупції є і вони ЗАВЖДИ будуть, але з ними успішно боряться (як написано в звіті) і ці випадки не впливають на вступ в нато
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14.04.2023 10:02 Відповісти
Поодинокі випадки? Так уже не "рядовая коррупция"? Т.е несколько глав ОВА Зеленского и их замы, несколько глав ГВА и их замы, несколько замов министров, и.о. министра, близкий соратник - зам головы ОПы Зеленского, более 220 вагонов и сотни тонн помощи - это типа "поодинокі вмпадки". Ну вы батенька и лизоблюд. Язык сотрете от такого усердия И что такое "good marks" я очень хорошо знаю, вот и не придумывайте свой бред.
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14.04.2023 14:33 Відповісти
давайте тоді зійдемся на тому що ми по різному розуміємо слова "good marks"
для мене це значить що держдеп немає суттєвих зауважень щодо корупції

що це значить для Вас - то Ваша справа
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14.04.2023 14:37 Відповісти
И где же это вы все нашли в двух словах "good marks"? Прямо гений лингвистики Повторю - язык не сотрите от такого усердия
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14.04.2023 14:45 Відповісти
Шкода , що більшість малоросів не розуміє натяків

І вивчіть вже українську. Чи не на часі ?
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13.04.2023 20:46 Відповісти
Вы уверены? Точно? Для чего же тогда к на срочно приехали и у нас работают 4 комиссии от Генеральная инспекции США в количестве 177 человек? Просто от нечего делать? Такого позора у нас не было никогда.

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13.04.2023 20:45 Відповісти
Именно в этом и заключается вся проблема.
С этой властью нам ничего не светит

Зеленский предложил Путину переговоры.

25 ФЕВРАЛЯ 2022!!!

ОН заявил, что страны НАТО не гарантируют Киеву вступление в альянс,

поэтому ОН ГОТОВ обсуждать с Россией нейтральный статус Украины.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя это заявление, сказал, что КРЕМЛЬ "ПРИНЯЛ [ЭТО] К СВЕДЕНИЮ". "

https://www.bbc.com/russian/news-60525339
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14.04.2023 02:50 Відповісти
Наскільки я пам'ятаю сама організація НАТО дало лишень пару тонн палива.А зброю,допомогу,гроші надали члени альянсу.Тому читати ,що НАТО буде підтримувати Україну я думаю це якось не точне формулювання.
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13.04.2023 20:32 Відповісти
у НАТО як організації немає власного майна - ну хіба що офіс з приладдям та службові автомобілі
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13.04.2023 20:37 Відповісти
После выбороа мудрым народом то Януковича,то Тимошенко то Зеленского есть определенное сомнения в следующем выборе. Вспомните первую пятерку в 2019, это же кошмар
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13.04.2023 20:33 Відповісти
В нас чередуються президенти - промоскальський-проєвропейський. Кучма - Ющенко, Яник - Порох, Зеля - ? слідуючий повинен бути проєвропейським.
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13.04.2023 20:46 Відповісти
І я думаю, що наступний буде проєвропейський і якщо це буде Порошенко, чи з його партії, то Україн за 5 років буде в ЄС і НАТО. В Україні буде відроджуватися економіка, відбудовуватися зруйновані міста, села і підприємства, я чомусь впевнений, що популісти, малороси і "какая разница" більше ніколи не будуть вибрані в Україні. Вилікувались, хоча є багато хворих, але то вже патологія і назавжди. Головне не схибити.
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13.04.2023 21:13 Відповісти
Справа не тільки у кольорі влади, а й у існуванні росії з її нинішнім режимом, який має територіальні претензії до України. І поки він існуватиме, знайдуть сто причин щоб Україну не прийняти до альянсу.
Угорщина фактично відкрито підтримує кремль, і що?
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13.04.2023 20:52 Відповісти
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13.04.2023 20:34 Відповісти
НАТО виступає за довгостроковий план євроатлантичної інтеграції України..,що вказує на закулісні домовленості між НАТОі рашистським окупантом України про довгострокове винищенння рашистом України і довгостроковий геноцид українського народу.
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13.04.2023 20:37 Відповісти
це реальний стан речей на сьогодні і на перспективу.Не втішайтесь "ужасными но "влажно- радужными илюзиями " , що це не так.
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13.04.2023 20:44 Відповісти
Ви перегнули, що між НАТО і рашистами є якісь закулісні переговори. Їх немає і вже не може бути. Прикладом є Фінляндія, Швеція і допомога Україні.
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13.04.2023 21:16 Відповісти
якщо я перегнув, і по Вашому "Прикладом є Фінляндія, Швеція" ,тоді чому ж тим самим принципом і прикладом(без закулісних домовленостей), не приймають Україну в НАТО тішачи її "майбутнім вступом" ???І для кого вступ в НАТО(для якого народу ,на даний момент часу є більша потреба в захисті і допомозі альянсу?? шведів з фінами,чи то українському народові.???)
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13.04.2023 22:15 Відповісти
Ні пане, я навів приклад Фінляндії і Швеції в тому ракурсі, що НАТОГ не домовляється десь нишком з росією. Бо якщо домовлялись, то точно фіни і шведи не приймались до НАТО. А що стосується України, то питання вирішиться, як тільки ми переможемо ворога і пройдуть нові витбори. Це моя особиста думка, бо Беня, дубінський, мамамія, татаров, єрмак, якось не дуже бажані в НАТО.
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13.04.2023 22:36 Відповісти
Ви перегнули!
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13.04.2023 20:40 Відповісти
Які конкретні Ваші аргументи про мій "перегин" крім "Ви перегнули",якщо реально НАТО допомагає більше року Україні(без членства її в НАТО) і рашист більше року знищує Україну і веде геноцид українського народу,,,?
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13.04.2023 20:48 Відповісти
Ви перегнули із "...закулісні домовленості між НАТО і рашистським окупантом України про довгострокове винищенння рашистом України і довгостроковий геноцид українського народу".
Мені так здається.
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14.04.2023 00:10 Відповісти
Ні, просто НАТО не хоче прямо воювати з кацапами за Україну. Тому навряд чи членство взагалі можливе, доки в паРаші сидить повернуте на Україні ***** зі своїм сцикливим фашизмом.
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13.04.2023 20:50 Відповісти
Ні, просто НАТО не хоче прямо воювати з кацапами за Україну....,а що воно в майбутньому якось захоче воювати з рашистом ,не взявши Україну зараз в НАТО???Саме це і потрібно куйлу,така позиція НАТи ,що дозволить йому йому довго мучити Україну і її народ ,як жертву.
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13.04.2023 20:55 Відповісти
Це значить, що НАТО свою позицію "відкритих дверей колись потім" щодо України не змінило і не буде дратувати ***** її прийняттям у Альянс. Вони ж казали - розмови про вступ тільки після того, як Україна відстоїть свій суверенітет - читайте, коли ***** від України відмовиться. До тих пір - підтримка тільки на нинішньому рівні.
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13.04.2023 21:00 Відповісти
Вони ж казали - розмови про вступ тільки після того,,,,,(в НАТО такіж самі балаболи ,як всюди) Вони наобіцяють "золоті гори" і з того всього зроблять великий"пшик" ("відкриті двері" з 2008 року а на поріг "а ось Вам" за українським звичаєм...не впускають
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13.04.2023 21:05 Відповісти
І не впустять, поки паРаша претендує на Україну. А вона буде претендувати вічно, бо просто вважає Україну своєю землею і "аднім наротом", який вирішив відділитися від "матушкі Расєї". Тобто, ми для паРаші - типу сепаратного ДНР, на яке вона має право. НАТО не хоче в це влізати. Вони ж не можуть в очі сказати: ми не беремо Україну, бо на неї претендує Росія.
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13.04.2023 21:09 Відповісти
Не НАТО нам выбрало власть, остановившую программу перевооружения нашей армии и остановившую все программы.

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13.04.2023 20:54 Відповісти
Але більш ніж впевнений, що у разі нападу Китаю на Тайвань США з союзниками вступлять фізично у війну. Це буде не просто допомога ************ та якимось озброєнням як у випадку з Україною. Чому за нас так мазу не тягнуть, невідомо.
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13.04.2023 20:40 Відповісти
Хто 30 років облизувався з кацапами? Хто януковоща обрав та всякі опезеже, НАТО обирало?
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13.04.2023 20:45 Відповісти
А ми не випускаємо мікрочипи, на відміну від Тайваня. Ми взагалі нічого цікавого не випускаємо і не можемо запропонувати світу в обмін на такий захист.
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13.04.2023 20:48 Відповісти
Пані Світланко, не розповсюджуйте рашистські наративи, що ми ніби нічого не випускаємо і нічого не варті. Я точно впевнений, що ЗСУ набагато потужніше війська мадяр, чи з десятка членів НАТО і цій організації крім чіпів потрібна сильна армія на цьому рубежі і новітня зброя, яка все-таки у нас є. Але НАТО це не тільки армія, а це і європейські стандарти, чого в нас точно немає, бо нарід вибирає то шлях до московії, а то "какая разница", що розглядається, як шлях до московії. Лише за двох президентів - Ющенко і Порошенко, ми як могли, так рухалися в НАТО.
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13.04.2023 21:25 Відповісти
Скажімо так - ми не настільки вартісні, щоб НАТО особисто пішло захищати нас від кацапів. Вони ніколи цього не зроблять. Допомагати зброєю і грошима, як зараз - так, але воювати не впишуться. А за Тайвань будуть воювати, принаймні США.
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13.04.2023 21:32 Відповісти
А зачем им украинская армия официально, если она и так воюет и погибает и ослабляет врага без всяких статусов?
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13.04.2023 22:39 Відповісти
Вы знаете, что очень большая доля специальных газов для рынка мировых спецлазеров, используемых в производстве микрочипов, поставлялась Украиной? Причем много - мариупольскими предприятиями.
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14.04.2023 00:35 Відповісти
"Тягнути мазу" за країну, яка перетворюєтсья на білорусію?
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13.04.2023 20:48 Відповісти
всі ці заяви - то туман війни.
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13.04.2023 20:41 Відповісти
Ну все ''зелепухи'', вашим казочкам про швидкий вступ в НАТО вам вже ніхто не повірить! Мінус в рейтингу боневтіка.
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13.04.2023 20:41 Відповісти
Це означає лише одне - НАТО виступає за довгострокову виснажливу війну, про яку мріє куйло і до якої він готовий на всі 100%.
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13.04.2023 20:44 Відповісти
***** - готовий до виснажливої з НАТО . .?? Воно й видно ..
Орда яку обіклали санкціями , в якої валиться економіка , падають доходи бюджету , яка ходить по світу з простягнутою рукою в пошуках зброї , готове до війни з НАТО !?
З альянсом країн , які виробляють половину ВВП планети , за чисельністю населення в багато разів переважають країну підорів , і мають величезну перевагу в озброєннях . !!? Серйозно . ??
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13.04.2023 21:03 Відповісти
ну допустим мяса у него хватит - а остального...?
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13.04.2023 21:07 Відповісти
Саме так. Єдина мета НАТО ( читай: США ) - ціною наших життів постійно виснажувати рашку, щоб вона не була для країн НАТО ні загрозою, ні конкурентом. І все!
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13.04.2023 21:23 Відповісти
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13.04.2023 20:55 Відповісти
Може і добре… є шанс на проведення реформ. Зараз реформи далі анонсів у відосиках не рухаютьс.
Та і резнікову треба місяці щоб Прозоро освоїти, скільки часу піде на впровадження стандартів НАТО важко і уявити.
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13.04.2023 21:07 Відповісти
П"яти років перед зеленими не вистачило?
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13.04.2023 21:25 Відповісти
І вам Порошенко в штани насрав? Чого 5ти років? Україна проголосила суверенітет в 91му. Польща вступила в НАТО в 1999р.
А Зе, ермаку і кукловоду - НАТО потрібне не було, про що вони публічно заявляли «ми пришли в гости, а двери зачинені ».
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13.04.2023 22:15 Відповісти
А перед ким їх реально відчиняли? З конкретними умовами і сроками? Ще раз повторюю: НАТО керується виключно власними інтересами. І все. Якби НАТО було дійсно зацікавлене мати Україну своїм членом, прийняли б навіть при Янику, якби той тільки виявив бажання.
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13.04.2023 23:05 Відповісти
Зацікавлені вступити в НАТО повинні бути насамперед ми. (звісно не НАТО зацікавлене, хоча і так могло би бути)

Двері відчиняються з двох сторін.
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13.04.2023 23:30 Відповісти
Це з однієї сторони. Але. Курс в НАТО в нас записаний в Конституції, і ніякі зелені без внесення змін до неї нічого зробити не зможуть. По-друге, в НАТО приймають країни, а не конкретних персонажів, які змінюються кожні 5 років. По-третє, видно навіть неозброєним оком і зрозуміло останньому бовдуру, що НАТО категорично не бажає нас приймати і ніколи не прийме без погодження з рашкою. Скільки вже можна верзти маячню про зелених, якісь реформи та корупцію? Де її нема? Та її вистачає навіть в самих США, не кажучи вже про інші країни.
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14.04.2023 00:32 Відповісти
1) І хто вніс в Конституцію норму про НАТО?
2) в ЄС приймають країни, не персонажів, країни повинні відповідати вимогам. Вимоги виконує не країна є, а персонажі.
3) «НАТАвиновата двери зачинені». Що зроблено зеленим щоб нас у НАТО хочаб запросили? Тут багато матеріалу, вивчайте самостійно.
4) Корупція є кругом. Сприйняття, масштаби, протидія їй різні. От вам наприклад достатньо заяви і відовика де скажуть що її немає)) а далі по колу - НАТАвиновата
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14.04.2023 09:14 Відповісти
Схоже, ви так нічого не зрозуміли до цих пір. Ще раз повторюю: НАТО не прийме нас до тих пір, поки рашка не дасть на це згоду. Крапка. А зелені в нас будуть при владі, чи жовті - абсолютно фіолетово.
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14.04.2023 09:27 Відповісти
Це ви не зрозуміли - «Дорогу здолає той, хто йде».
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14.04.2023 09:55 Відповісти
Так. Але вона може бути дуже довгою. І в кінці дороги - закриті двері, які вам не відкриють чисто з власних інтересів, ким би ви при цьому не були. Буває і таке.
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14.04.2023 10:18 Відповісти
Спочатку треба зробити те що від тебе залежить, а потім вимагати у інших. В кінці шляху мати ЗС, що відповідають стандартам НАТО в любому випадку виграшно. Крім того оголошені довгострокові програми підтримки для розбудови ЗС від США і НАТО.
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14.04.2023 12:52 Відповісти
Розкажи мені про стандарти НАТО на момент вступу, приміром, армій Румунії, Угорщини чи Болгарії, з їхніми БМП-1, танками Т-55 та рештою подібного озброєння. Та й загальний стан тих армій... І нічого, прийняли.
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14.04.2023 15:11 Відповісти
Проблема не стільки в наявних видах «старого озброєння (що? це знижувало обороноздатність Румунії, для прикладу) скільки в управлінні, процедурах, нормах, і т.д. Крім того є політична частина вимог, і звичайно верховенство права.
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14.04.2023 15:58 Відповісти
Є велика підозра, що румунська чи та ж болгарська армії, та й не тільки вони, більшості критеріїв "стандартів НАТО" не відповідають до цих пір...
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14.04.2023 17:56 Відповісти
отже, таки вирішили що українці лохи і знову нам згодовують обіцянки.
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13.04.2023 22:10 Відповісти
Ну поки влада тільки обіцяє реформи і боротьбу з корупцією, буде отримувати обіцянки у відповідь.
А
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13.04.2023 22:18 Відповісти
усі без винятку президенти обіцяли боротьбу з корупцією і усі без винятку президенти з нею не боролися БО ВОНИ САМІ І Є КОРУПЦІЯ.

поки ми не зрозуміємо що боротися з корупцією треба ДО ТОГО ЯК ЙДЕМО НА ВИБОРИ корупція вічна.
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13.04.2023 22:30 Відповісти
Корупція вічна (крапка) Боротися з корупцією треба завжди (крапка).

А в поточних «реаліях»… на обіцянку - обіцянка.
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13.04.2023 22:37 Відповісти
 
 