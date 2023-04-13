НАТО виступає за довгостроковий план набуття членства для України

Альянс підтримуватиме Україну стільки, скільки буде необхідно. НАТО виступає за довгостроковий план євроатлантичної інтеграції України.

Про це заявив на Першій конференції з безпеки в Чорному морі заступник генсека НАТО Мірча Джоане, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"За останній рік союзники надали Україні безпрецедентну військову підтримку, щоб вона мала змогу себе захистити, на 65 млрд євро. І це продовжиться. НАТО підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно. І Альянс підтримує украънський довгостроковий план євроатлантичної інтеграції", - зазначив він.

"Те, що відбувається в Європі, також може статися в Азії. Те, що відбувається в Чорному морі, може статися завтра в Тихому океані - де завгодно, якщо ми не зробимо щось прямо зараз. Чорноморський регіон – це плацдарм для Росії, щоб спрямувати свою силу на Африку, на Близький Схід. Тому це стосується не лише Чорного моря. Чорноморський регіон є центром нарощування агресивності та дій Росії вже більше двох десятиліть", - наголосив Джоане.

Нагадаємо, у Бухаресті відбувається Перша Чорноморська безпекова конференція в рамках Міжнародної Кримської платформи.

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