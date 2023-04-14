Журналісти NYT знайшли військового США, який спричинив витік секретних документів Пентагону
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The New York Times заявило, що ідентифікувало людину, через яку стався витік секретних даних. Це 21-річний військовослужбовець розвідувального крила Національної повітряної гвардії Массачусетса Джек Тейшейра.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.
Джек Тейшейра модерував онлайн-групу під назвою Thug Shaker Central, де від 20 до 30 осіб, в основному молоді люди та підлітки, об'єдналися через загальну любов до зброї, расистських мемів та відеоігор.
Кілька джерел у США також підтвердили, що слідчі планують допитати Тейшейру у справі про витік інформації. Проте ФБР відмовилося давати коментар виданню.
Видання зазначає, що журналістам вдалося пов'язати Тейшейру з іншими членами онлайн-групи через його ігровий профіль в інтернеті та інші записи. Деталі інтер'єру будинку дитинства Тейшейри, оприлюднені в соціальних мережах на сімейних фотографіях, збігаються з деталями на полях деяких фотографій з витоку секретних документів.
Вивчивши пости в соціальних мережах і військові документи, видання встановило, що Тейшейра служить у 102-му розвідувальному крилі ВПС Національної гвардії штату Массачусетс.
Нагадаємо, військові документи, в яких детально описані секретні плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим наступом на Росію, були опубліковані в телеграмі та твіттері на початку квітня.
Пізніше у соціальних мережах з’явилася нова порція секретних документів, які, ймовірно, деталізують секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.
Міністерство юстиції США розпочало розслідування витоку величезної кількості документів американської розвідки.
За даними Reuters, "злита" у мережу засекречена інформація про плани США та НАТО щодо підсилення ЗСУ перед контрнаступом може бути підробкою. Своєю чергою, як пише Politico, витік секретних документів призвів до кризи відносин між США і союзниками.
Через витік секретних документів Пентагону Україна вже змінила деякі свої військові плани.
У Міноборони Великої Британії наголосили, що оприлюднені документи містять суттєві неточності, тому "читачі мають бути обережними і не приймати за чисту монету твердження, які потенційно можуть поширювати дезінформацію".
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