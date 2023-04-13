У "злитих" документах Пентагону є відомості про те, що Китай погодився постачати зброю Росії, - WP
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У секретних військових документах США міститься інформація про те, що Китай погодився надавати Росії летальну зброю.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post.
У матеріалі йдеться про те, що російська Служба зовнішньої розвідки доповіла про згоду Центральної військової ради Китаю "схвалити поетапне надання зброї Росії". Вона також побажала, щоб ця інформація залишилася в секреті, додають у WP. Військове обладнання хотіли замаскувати під цивільні товари.
Неназваний високопоставлений американський чиновник з адміністрації президента США у коментарі WP заявив, що у США наразі немає свідчень того, що Китай передавав зброю Росії, проте США продовжують стежити за цим та стурбовані такою можливістю.
Таку оцінку журналістам підтвердив інший чиновник з Міноборони США.
Раніше повідомлялось, що у соцмережах опублікували відфотошоплені документи США і НАТО про підготовку контрнаступу України. Згодом стало відомо, що Міністерство юстиції США розпочало розслідування витоку величезної кількості документів американської розвідки, які були опубліковані в соціальних мережах протягом останніх тижнів.
За даними Reuters, "злита" у мережу засекречена інформація про плани США та НАТО щодо підсилення ЗСУ перед контрнаступом може бути підробкою. Своєю чергою, як пише Politico, через витік секретних документів між США і союзниками виникла криза у відносинах.
Також Цензор.НЕТ писав, що через витік секретних американських документів Україна вже змінила деякі свої військові плани.
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Эпидемии смертельных вирусов случаются. Так же как ураганы, торнадо, землетрясения и прочие естественные катастрофы. Что бы лысые обезьяны жырком не заплывали.
Останнім часом - лавина таких новин , одна фсьопрапальніше іншої . Хоча ще місяць тому , і ВП і НЙТаймс і всі інші верещали що український наступ буде успішним ..
Де воно там лазило білодашне в інеті і з ким спілкувалося, раша на таких полює.
Якась беліберда.
Потім стали комуністами - "культурна революція", ..., вишищення горобців, щоб зерно не клювали, що привело до пошесті комах.
"Виїхали" на дешевій робочій силі, часто неяісному виробництву, завезенню технологій, чомусь подібному до ринкової економіки.
А зараз - третій термін лідера, закручування гайок, відмова від ринкової економіки, зникнення крупних бізнесменів, усунення з уряду незалежних урядовців. У далекій перспективі це може привести до негативних результатів.
І про традиційне конфуціанство не забувайте.
Потім стали комуністами - "культурні революції", ..., вишищення горобців, щоб зерно не клювали, що привело до пошесті комах.
"Виїхали" на дешевій робочій силі, часто неяісному виробництву, завезенню технологій, чомусь подібному до ринкової економіки.
А зараз - третій термін, закручування гайок, відмова від ринкової економіки, зникнення крупних бізнесменів, усунення з уряду незалежних урядовців. У далекій перспективі це може привести до негативних результатів.
І про традиційне конфуціанство не забувайте.
Є там і - про оголошення повної мобілізації , яку готує українська влада , по прикладу кацапської , і багато чого іншого .
китай через підставні комерційні структури буде завозити в росію зброю а на всі питання робити здивовану вузькооку мармизу і казати що то все куплене в китайському воєнторзі, на аліекспресі.
як не буде ембарго на китайські товари то росія буде воювати десятиліттями.