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Новини За кордоном
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Китай (1924) зброя (5767) зливання інформації (51)

У "злитих" документах Пентагону є відомості про те, що Китай погодився постачати зброю Росії, - WP

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

китай

У секретних військових документах США міститься інформація про те, що Китай погодився надавати Росії летальну зброю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post.

У матеріалі йдеться про те, що російська Служба зовнішньої розвідки доповіла про згоду Центральної військової ради Китаю "схвалити поетапне надання зброї Росії". Вона також побажала, щоб ця інформація залишилася в секреті, додають у WP. Військове обладнання хотіли замаскувати під цивільні товари.

Неназваний високопоставлений американський чиновник з адміністрації президента США у коментарі WP заявив, що у США наразі немає свідчень того, що Китай передавав зброю Росії, проте США продовжують стежити за цим та стурбовані такою можливістю. 

Таку оцінку журналістам підтвердив інший чиновник з Міноборони США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Витік секретних даних жодним чином не вплине на підтримку України, - Держдеп

Раніше повідомлялось, що у соцмережах опублікували відфотошоплені документи США і НАТО про підготовку контрнаступу України. Згодом стало відомо, що Міністерство юстиції США розпочало розслідування витоку величезної кількості документів американської розвідки, які були опубліковані в соціальних мережах протягом останніх тижнів.

За даними Reuters, "злита" у мережу засекречена інформація про плани США та НАТО щодо підсилення ЗСУ перед контрнаступом може бути підробкою. Своєю чергою, як пише Politico, через витік секретних документів між США і союзниками виникла криза у відносинах.

Також Цензор.НЕТ писав, що через витік секретних американських документів Україна вже змінила деякі свої військові плани.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Фейк про зливання планів українського контрнаступу підтримує наративи російської пропаганди, - Стратком ЗСУ
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Топ коментарі
+17
Ну так чего тогда языки в жопу засунули, оглашайте материалы по коронавирусу, хай триллионы по искам выплачивают, пздц
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13.04.2023 20:00
+16
естественное лабораторное уханьское происхождение
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13.04.2023 20:14
+13
Ні хвилини не сумніваюся що китай підтримує кацапню. було б дивно якби навпаки. вісь Зла - китай помийка КНДР Іран білорашка... тоталітарні смердючі режими.
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13.04.2023 20:05
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Ну так чего тогда языки в жопу засунули, оглашайте материалы по коронавирусу, хай триллионы по искам выплачивают, пздц
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13.04.2023 20:00 Відповісти
Потому что их нет. Вирус имеет естественное происхождение
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13.04.2023 20:08 Відповісти
Ну, китайці теж так кажуть...
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13.04.2023 20:11 Відповісти
Микробиологи так говорят. Но люде верят в то что хотят верить.
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13.04.2023 20:27 Відповісти
естественное лабораторное уханьское происхождение
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13.04.2023 20:14 Відповісти
Купи учебник с микробиологии. Это целое семейство РНК-вирусов известных еще с 60-тых.
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13.04.2023 20:26 Відповісти
навряд КЕН в моєму віці зацікавиться мікробіологієй, скоріше гаданнями на картах Таро, може карти пояснять дивний збіг про Ухань
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13.04.2023 20:32 Відповісти
Правильно, так на цій групі вірусів і робили експеременти в лабораторії (з 2016року здається) в Ухані. Ніхто не стверджує що вірус штучний. Це видозмінений природній вірус - що ідеально. Питатання навіть не в вірусі - а в тому як він потрапив назовні - випадково чи навмисно. Наступне питання - в приховуванні Китаєм інформації про початок епідемії і перешкоджанню розслідуванню. І так далі
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13.04.2023 21:13 Відповісти
Юрий 60e2549a, відчувається, що Ви спеціаліст в мікробіології. Підкажіть, за який період часу можна оцінити ступінь небезпеки конкретного вірусу від моменту його появи?
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13.04.2023 22:06 Відповісти
Так от: з 60-х було декілька пандемій, з'являлось багато нових вірусів, в тому числі досить небезпечний вірус грипу, що призводить до атипової пневмонії. Але, ніколи не було таких безпрецедентних заходів, що вжили китайці: чому, не знаючи ступеня небезпеки вірусу, через пару днів після його появи, військові на бронетехніці оточили Ухань і попередили, що вбиватимуть тих, хто буде тікати з міста
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13.04.2023 23:05 Відповісти
ага, мутант віруса і китайця
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13.04.2023 20:25 Відповісти
Даже если это и так то истоки этого говна из Китая, так что
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13.04.2023 20:30 Відповісти
Что и? Бубонная чума тоже с Китая пришла. И?
Эпидемии смертельных вирусов случаются. Так же как ураганы, торнадо, землетрясения и прочие естественные катастрофы. Что бы лысые обезьяны жырком не заплывали.
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13.04.2023 20:41 Відповісти
Стули вже пельку, мудак підкацапний. Ти тут одне й те саме смердиш вже кілька місяців, не набридло чи відпрацьовуєш?
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13.04.2023 20:12 Відповісти
прям так все задеморализировались дальше некуда)кацапура мы под тревогу пиво в парке пьем,а тут деморализация из 70% дезы,не смеши.
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13.04.2023 20:13 Відповісти
Ти кандидат на премію Дарвіна
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13.04.2023 22:11 Відповісти
який ти ніжний
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13.04.2023 20:15 Відповісти
Американська преса справно відпрацьовує кацапське лаве . А наша ще й передруковує ту маячню .
Останнім часом - лавина таких новин , одна фсьопрапальніше іншої . Хоча ще місяць тому , і ВП і НЙТаймс і всі інші верещали що український наступ буде успішним ..
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13.04.2023 20:22 Відповісти
Виновник торжества
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13.04.2023 20:03 Відповісти
Вангую, що типовий трампіст
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13.04.2023 20:06 Відповісти
не здивуюся якщо незабаром з*явиться раіскій слід - родичи з раісії, телка....
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13.04.2023 20:06 Відповісти
Або компромат маде ін раша.
Де воно там лазило білодашне в інеті і з ким спілкувалося, раша на таких полює.
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13.04.2023 20:38 Відповісти
Це ж Емінем! )))
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13.04.2023 21:04 Відповісти
хто б вагався...китаези реальні засранці
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13.04.2023 20:04 Відповісти
Ні хвилини не сумніваюся що китай підтримує кацапню. було б дивно якби навпаки. вісь Зла - китай помийка КНДР Іран білорашка... тоталітарні смердючі режими.
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13.04.2023 20:05 Відповісти
а еще ватикан , который хранит у себя бабло антихриста.
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13.04.2023 20:10 Відповісти
тиць-*******, па-рускі Здрастє!
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13.04.2023 20:13 Відповісти
Эта трамповская помойка скринов конечно не предоставила. Сейчас любой журнашлюха будет лепить "громкую сенсацию" с посыланием на "секретные документы".
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13.04.2023 20:10 Відповісти
"Військове обладнання хотіли замаскувати під цивільні товари". Під військові товри не замаскуєш сотні тисяч снарядів та ракет. А саме стільки треба росії, щоб хоч якось просуватися, бо для цього треба вшент зносити цілі міста та обстрілювати тисячу километрів лінії фронту. Тому якщо буде велика поставка снарядів, то розвідка її точно не пропустить, бо стільки вже точно не замаскуєш. А якщо це якась електроніка - то це хоч і погано, але не так катастрофічно, як снаряди. Китайці і самі розуміють, що безліч снарядів не сховаєш і вони б якщо і наважились на це, то може б і відкрито б зробили, а раз приховують, то значить, що таки побоюються наслідків від США і приховати можна щось лише у невеликій кількості. Скоріш за все це якась електроніка чи якісь маленькі, але важливі для російського ВПК дрібниці, які хоч і зроблять багато лиха нам, але принципово нічого не змінять.
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13.04.2023 20:10 Відповісти
тоже так думаю, бронетехнику и большие поставки оружия не замаскируешь под гражданские товары ,не те масштабы, думаю это будет электроника для высокоточного оружия
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13.04.2023 20:15 Відповісти
Там є спільний кордон. Хто їм зможе заважати. Десь будуть лісами перевозити щоб уникнути стеження над відомими дорогами із супутників.
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13.04.2023 20:33 Відповісти
крупные поставки тяжелого оружия идет или кораблями или железной дорогой, даже автомобили это полумеры. какими лесами ?! это что, как в афгане на ишаках будут перевозить ?)))
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13.04.2023 20:39 Відповісти
Что мешает пропускать автотягачи вне обозначенных погранпереходов уже существующими дорогами. Лес это образно.
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13.04.2023 20:53 Відповісти
какие тягачи ? мы про какие масштабы поставок говорим ? если китай хочет реально помочь рф переломить ход войны, то им прийдется составы пускать на десятки и сотни вагонов, а не сраные фуры
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13.04.2023 21:08 Відповісти
Мы как-то фурами обходимся.
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13.04.2023 21:16 Відповісти
и потому еще осенью орки пытались вынести подстанции наших железных дорог ракетными ударами, даже не скрывая этого )) кому ты втираешь ?!
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13.04.2023 21:19 Відповісти
Тебе втираю, настырный ты наш. Что бы не передал в штаб ГРУ ценную инфу про украинские грузовые бронепоезда на резиновых рельсах. Поэтому чешу тебе по ушам про возможность поставок китайского вооружения различными способами, хотя все, конечно, уверены, что способ только один - морским путем который контролируют американцы. Достаточно?
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13.04.2023 21:43 Відповісти
ты дурак ? я тебе говорю, что если они собираются поддерживать серьезно, то нужна железная дорога или корабли, потому что это десятки тис тонн грузов, даже на фурах по трассах везти это через всю Эвразию неэффективно. а ты начал мне писать про какие то леса по началу.
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13.04.2023 21:52 Відповісти
Мы воюем против россии исключительно поставляемым извне вооружением. Сотни тысяч тонн. Порты не работают от слова совсем. Грузовая авиация также стоит. Венгерский жд и авто переход не перевозит вооружение изза запрета Будапештом. Все идет только через несколько других с другими странами. И этого все равно оказывается достаточно для военной логистики. У Китая же и россии огромный совместный участок границы где они могут наладить сотни переходов которыми распылят поставки и сделают информацию о них невозможной. Без грузовых судов и портов. Хотя можно и по Амуру небольшими баржами переправлять. Вот все что я тебе хотел сказать.
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13.04.2023 22:06 Відповісти
У нас плечо 200 км максимум, а от Китая тысячи.
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13.04.2023 23:05 Відповісти
У КНР х кацапами 4200 км. спільного кордону.
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14.04.2023 03:27 Відповісти
И что? Будут снаряды бусиками возить на 500 км?
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14.04.2023 15:23 Відповісти
Залізницею, а вже потім вантаживками до 100 км.
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15.04.2023 00:02 Відповісти
Так про те й мова. Що скрити масштабні перевезення техники залізницею не вдасться. Мікроелектроніку якусь так можна очікувати.
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17.04.2023 15:50 Відповісти
цікаво, чому Пентагон "не злив" інформацію про постачання Україні літаків F-16 в кількості 300 штук , F-35 в кількості -10 штук.Абрамсів в кількості 150 штук .ракет дальністью 2,5 тис км -1000 штук і там ще різниз американських "байрактарів" з дальністю до 3 і більше тис.км ?
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13.04.2023 20:15 Відповісти
ты что хочешь чтоб у соловья инфаркт случился?он не заслуживает такой легкой смерти)
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13.04.2023 20:21 Відповісти
Дивні якісь "секрети" до яких мають доступ 5000 людей. На військовій базі в вільному доступі для фотографування, документи які не мають ніякого відношення до військових.
Якась беліберда.
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13.04.2023 20:17 Відповісти
Постачання зброї Китаєм це справа часу
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13.04.2023 20:18 Відповісти
. Не такий вже китайці і дурні , як ти думаєш .
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13.04.2023 20:26 Відповісти
Така величезна країна із древньою історією, а такі столітя сиділа в д@пі. Хто їх тільки не товк. Згадайте опійні війни.

Потім стали комуністами - "культурна революція", ..., вишищення горобців, щоб зерно не клювали, що привело до пошесті комах.

"Виїхали" на дешевій робочій силі, часто неяісному виробництву, завезенню технологій, чомусь подібному до ринкової економіки.

А зараз - третій термін лідера, закручування гайок, відмова від ринкової економіки, зникнення крупних бізнесменів, усунення з уряду незалежних урядовців. У далекій перспективі це може привести до негативних результатів.

І про традиційне конфуціанство не забувайте.
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14.04.2023 03:02 Відповісти
Все меньше верю в этот "слив информации". Было инфа, что эти данные появились в сети еще в марте, но почему то все заинтересовались ними только несколько дней назад, когда зашли разговоры про скорое наступление всу. Думаю это по больше части деза, преувеличения и маленькая доля правды, которая ничего не дает, кроме доказательства, что всей этой инфе можно хоть чуть чуть верить.
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13.04.2023 20:23 Відповісти
Американська преса осідлала хвилю - хайпу , от і все .
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13.04.2023 20:28 Відповісти
Така величезна країна із древньою історією, а такі столітя сиділа в д@пі. Хто їх тільки не товк. Згадайте опійні війни.

Потім стали комуністами - "культурні революції", ..., вишищення горобців, щоб зерно не клювали, що привело до пошесті комах.

"Виїхали" на дешевій робочій силі, часто неяісному виробництву, завезенню технологій, чомусь подібному до ринкової економіки.

А зараз - третій термін, закручування гайок, відмова від ринкової економіки, зникнення крупних бізнесменів, усунення з уряду незалежних урядовців. У далекій перспективі це може привести до негативних результатів.

І про традиційне конфуціанство не забувайте.
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14.04.2023 02:59 Відповісти
як дозовано зливаеться інфа, схоже на війну в інфопросторі
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13.04.2023 20:31 Відповісти
Це ще не останні повідомлення ВП . Цензор розділив їхню публікацію на частини , це одна з них . Там далі ще цікавіше . !
Є там і - про оголошення повної мобілізації , яку готує українська влада , по прикладу кацапської , і багато чого іншого .
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13.04.2023 20:32 Відповісти
не разделял эта инфа была еще днем
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13.04.2023 20:34 Відповісти
Ну якщо так, то треба збільшувати постачання нам зброї. І не оглядуватися на якусь ескалацію
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13.04.2023 20:34 Відповісти
China мудазвони, треба мито вести на китайську електроніку в Україна, щоб мізки вправились у китайців. По хорошому не розуміють, але з ж курвами Арахаміями які лижуть дупу китаю це і не дивно.
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13.04.2023 20:42 Відповісти
Це вже ні для кого не секрет, що постачає. Генерал Кривонос в одному з недавніх інтерв"ю прямо про це говорив. Хто хто, а він точно знає.
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13.04.2023 21:02 Відповісти
Третья мировая, так третья мировая, посмотрим чем она закончится, если живы будем. Да, китайцы?
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13.04.2023 21:15 Відповісти
А как же мирный план поднебесной.
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13.04.2023 21:49 Відповісти
а я що казав?

китай через підставні комерційні структури буде завозити в росію зброю а на всі питання робити здивовану вузькооку мармизу і казати що то все куплене в китайському воєнторзі, на аліекспресі.

як не буде ембарго на китайські товари то росія буде воювати десятиліттями.
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13.04.2023 22:12 Відповісти
Одному мені Вашингтон пост нагадує велику інформаційну помийку?
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13.04.2023 23:42 Відповісти
 
 