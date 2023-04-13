У "злитих" документах Пентагону є відомості про те, що Китай погодився постачати зброю Росії, - WP

У секретних військових документах США міститься інформація про те, що Китай погодився надавати Росії летальну зброю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post.

У матеріалі йдеться про те, що російська Служба зовнішньої розвідки доповіла про згоду Центральної військової ради Китаю "схвалити поетапне надання зброї Росії". Вона також побажала, щоб ця інформація залишилася в секреті, додають у WP. Військове обладнання хотіли замаскувати під цивільні товари.

Неназваний високопоставлений американський чиновник з адміністрації президента США у коментарі WP заявив, що у США наразі немає свідчень того, що Китай передавав зброю Росії, проте США продовжують стежити за цим та стурбовані такою можливістю.

Таку оцінку журналістам підтвердив інший чиновник з Міноборони США.

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Раніше повідомлялось, що у соцмережах опублікували відфотошоплені документи США і НАТО про підготовку контрнаступу України. Згодом стало відомо, що Міністерство юстиції США розпочало розслідування витоку величезної кількості документів американської розвідки, які були опубліковані в соціальних мережах протягом останніх тижнів.

За даними Reuters, "злита" у мережу засекречена інформація про плани США та НАТО щодо підсилення ЗСУ перед контрнаступом може бути підробкою. Своєю чергою, як пише Politico, через витік секретних документів між США і союзниками виникла криза у відносинах.

Також Цензор.НЕТ писав, що через витік секретних американських документів Україна вже змінила деякі свої військові плани.

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