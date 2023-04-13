В "слитых" документах Пентагона есть сведения о том, что Китай согласился поставлять оружие России, - WP

В секретных военных документах США содержится информация о том, что Китай согласился предоставлять России летальное оружие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post.

В материале говорится, что российская Служба внешней разведки доложила о согласии Центрального военного совета Китая "одобрить поэтапное предоставление оружия России". Она также пожелала, чтобы эта информация осталась в секрете, добавляют в WP. Военное оборудование хотели замаскировать под гражданские товары.

Неназванный высокопоставленный американский чиновник из администрации президента США в комментарии WP заявил, что у США пока нет свидетельств того, что Китай передавал оружие России, однако США продолжают следить за этим и обеспокоены такой возможностью.

Такую оценку журналистам подтвердил другой чиновник из Минобороны США.

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Ранее сообщалось, что в соцсетях опубликовали отфотошопленые документы США и НАТО о подготовке контрнаступления Украины. Позже стало известно, что Министерство юстиции США приступило к расследованию утечки огромного количества документов американской разведки, которые были опубликованы в социальных сетях в последние недели.

По данным Reuters, "слитая" в сеть засекреченная информация о планах США и НАТО по усилению ВСУ перед контрнаступлением может быть подделкой. В свою очередь, как пишет Politico, из-за утечки секретных документов между США и союзниками возник кризис в отношениях.

Также Цензор.НЕТ писал, что из-за утечки секретных американских документов Украина уже изменила некоторые свои военные планы.

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