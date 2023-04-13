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Новости За рубежом
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Китай (2405) оружие (9397) слив информации (49)

В "слитых" документах Пентагона есть сведения о том, что Китай согласился поставлять оружие России, - WP

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

китай

В секретных военных документах США содержится информация о том, что Китай согласился предоставлять России летальное оружие.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post.

В материале говорится, что российская Служба внешней разведки доложила о согласии Центрального военного совета Китая "одобрить поэтапное предоставление оружия России". Она также пожелала, чтобы эта информация осталась в секрете, добавляют в WP. Военное оборудование хотели замаскировать под гражданские товары.

Неназванный высокопоставленный американский чиновник из администрации президента США в комментарии WP заявил, что у США пока нет свидетельств того, что Китай передавал оружие России, однако США продолжают следить за этим и обеспокоены такой возможностью.

Такую оценку журналистам подтвердил другой чиновник из Минобороны США.

Читайте: Бразилия отказывает Украине в продаже оружия, - СМИ

Ранее сообщалось, что в соцсетях опубликовали отфотошопленые документы США и НАТО о подготовке контрнаступления Украины. Позже стало известно, что Министерство юстиции США приступило к расследованию утечки огромного количества документов американской разведки, которые были опубликованы в социальных сетях в последние недели.

По данным Reuters, "слитая" в сеть засекреченная информация о планах США и НАТО по усилению ВСУ перед контрнаступлением может быть подделкой. В свою очередь, как пишет Politico, из-за утечки секретных документов между США и союзниками возник кризис в отношениях.

Также Цензор.НЕТ писал, что из-за утечки секретных американских документов Украина уже изменила некоторые свои военные планы.

Также читайте: Фейк о сливе планов украинского контрнаступления поддерживает нарративы российской пропаганды, - Стратком ВСУ
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Топ комментарии
+17
Ну так чего тогда языки в жопу засунули, оглашайте материалы по коронавирусу, хай триллионы по искам выплачивают, пздц
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13.04.2023 20:00
+16
естественное лабораторное уханьское происхождение
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13.04.2023 20:14
+13
Ні хвилини не сумніваюся що китай підтримує кацапню. було б дивно якби навпаки. вісь Зла - китай помийка КНДР Іран білорашка... тоталітарні смердючі режими.
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13.04.2023 20:05
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Ну так чего тогда языки в жопу засунули, оглашайте материалы по коронавирусу, хай триллионы по искам выплачивают, пздц
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13.04.2023 20:00 Ответить
Потому что их нет. Вирус имеет естественное происхождение
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13.04.2023 20:08 Ответить
Ну, китайці теж так кажуть...
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13.04.2023 20:11 Ответить
Микробиологи так говорят. Но люде верят в то что хотят верить.
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13.04.2023 20:27 Ответить
естественное лабораторное уханьское происхождение
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13.04.2023 20:14 Ответить
Купи учебник с микробиологии. Это целое семейство РНК-вирусов известных еще с 60-тых.
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13.04.2023 20:26 Ответить
навряд КЕН в моєму віці зацікавиться мікробіологієй, скоріше гаданнями на картах Таро, може карти пояснять дивний збіг про Ухань
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13.04.2023 20:32 Ответить
Правильно, так на цій групі вірусів і робили експеременти в лабораторії (з 2016року здається) в Ухані. Ніхто не стверджує що вірус штучний. Це видозмінений природній вірус - що ідеально. Питатання навіть не в вірусі - а в тому як він потрапив назовні - випадково чи навмисно. Наступне питання - в приховуванні Китаєм інформації про початок епідемії і перешкоджанню розслідуванню. І так далі
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13.04.2023 21:13 Ответить
Юрий 60e2549a, відчувається, що Ви спеціаліст в мікробіології. Підкажіть, за який період часу можна оцінити ступінь небезпеки конкретного вірусу від моменту його появи?
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13.04.2023 22:06 Ответить
Так от: з 60-х було декілька пандемій, з'являлось багато нових вірусів, в тому числі досить небезпечний вірус грипу, що призводить до атипової пневмонії. Але, ніколи не було таких безпрецедентних заходів, що вжили китайці: чому, не знаючи ступеня небезпеки вірусу, через пару днів після його появи, військові на бронетехніці оточили Ухань і попередили, що вбиватимуть тих, хто буде тікати з міста
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13.04.2023 23:05 Ответить
ага, мутант віруса і китайця
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13.04.2023 20:25 Ответить
Даже если это и так то истоки этого говна из Китая, так что
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13.04.2023 20:30 Ответить
Что и? Бубонная чума тоже с Китая пришла. И?
Эпидемии смертельных вирусов случаются. Так же как ураганы, торнадо, землетрясения и прочие естественные катастрофы. Что бы лысые обезьяны жырком не заплывали.
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13.04.2023 20:41 Ответить
Стули вже пельку, мудак підкацапний. Ти тут одне й те саме смердиш вже кілька місяців, не набридло чи відпрацьовуєш?
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13.04.2023 20:12 Ответить
прям так все задеморализировались дальше некуда)кацапура мы под тревогу пиво в парке пьем,а тут деморализация из 70% дезы,не смеши.
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13.04.2023 20:13 Ответить
Ти кандидат на премію Дарвіна
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13.04.2023 22:11 Ответить
який ти ніжний
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13.04.2023 20:15 Ответить
Американська преса справно відпрацьовує кацапське лаве . А наша ще й передруковує ту маячню .
Останнім часом - лавина таких новин , одна фсьопрапальніше іншої . Хоча ще місяць тому , і ВП і НЙТаймс і всі інші верещали що український наступ буде успішним ..
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13.04.2023 20:22 Ответить
Виновник торжества
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13.04.2023 20:03 Ответить
Вангую, що типовий трампіст
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13.04.2023 20:06 Ответить
не здивуюся якщо незабаром з*явиться раіскій слід - родичи з раісії, телка....
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13.04.2023 20:06 Ответить
Або компромат маде ін раша.
Де воно там лазило білодашне в інеті і з ким спілкувалося, раша на таких полює.
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13.04.2023 20:38 Ответить
Це ж Емінем! )))
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13.04.2023 21:04 Ответить
хто б вагався...китаези реальні засранці
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13.04.2023 20:04 Ответить
Ні хвилини не сумніваюся що китай підтримує кацапню. було б дивно якби навпаки. вісь Зла - китай помийка КНДР Іран білорашка... тоталітарні смердючі режими.
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13.04.2023 20:05 Ответить
а еще ватикан , который хранит у себя бабло антихриста.
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13.04.2023 20:10 Ответить
тиць-*******, па-рускі Здрастє!
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13.04.2023 20:13 Ответить
Эта трамповская помойка скринов конечно не предоставила. Сейчас любой журнашлюха будет лепить "громкую сенсацию" с посыланием на "секретные документы".
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13.04.2023 20:10 Ответить
"Військове обладнання хотіли замаскувати під цивільні товари". Під військові товри не замаскуєш сотні тисяч снарядів та ракет. А саме стільки треба росії, щоб хоч якось просуватися, бо для цього треба вшент зносити цілі міста та обстрілювати тисячу километрів лінії фронту. Тому якщо буде велика поставка снарядів, то розвідка її точно не пропустить, бо стільки вже точно не замаскуєш. А якщо це якась електроніка - то це хоч і погано, але не так катастрофічно, як снаряди. Китайці і самі розуміють, що безліч снарядів не сховаєш і вони б якщо і наважились на це, то може б і відкрито б зробили, а раз приховують, то значить, що таки побоюються наслідків від США і приховати можна щось лише у невеликій кількості. Скоріш за все це якась електроніка чи якісь маленькі, але важливі для російського ВПК дрібниці, які хоч і зроблять багато лиха нам, але принципово нічого не змінять.
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13.04.2023 20:10 Ответить
тоже так думаю, бронетехнику и большие поставки оружия не замаскируешь под гражданские товары ,не те масштабы, думаю это будет электроника для высокоточного оружия
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13.04.2023 20:15 Ответить
Там є спільний кордон. Хто їм зможе заважати. Десь будуть лісами перевозити щоб уникнути стеження над відомими дорогами із супутників.
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13.04.2023 20:33 Ответить
крупные поставки тяжелого оружия идет или кораблями или железной дорогой, даже автомобили это полумеры. какими лесами ?! это что, как в афгане на ишаках будут перевозить ?)))
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13.04.2023 20:39 Ответить
Что мешает пропускать автотягачи вне обозначенных погранпереходов уже существующими дорогами. Лес это образно.
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13.04.2023 20:53 Ответить
какие тягачи ? мы про какие масштабы поставок говорим ? если китай хочет реально помочь рф переломить ход войны, то им прийдется составы пускать на десятки и сотни вагонов, а не сраные фуры
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13.04.2023 21:08 Ответить
Мы как-то фурами обходимся.
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13.04.2023 21:16 Ответить
и потому еще осенью орки пытались вынести подстанции наших железных дорог ракетными ударами, даже не скрывая этого )) кому ты втираешь ?!
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13.04.2023 21:19 Ответить
Тебе втираю, настырный ты наш. Что бы не передал в штаб ГРУ ценную инфу про украинские грузовые бронепоезда на резиновых рельсах. Поэтому чешу тебе по ушам про возможность поставок китайского вооружения различными способами, хотя все, конечно, уверены, что способ только один - морским путем который контролируют американцы. Достаточно?
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13.04.2023 21:43 Ответить
ты дурак ? я тебе говорю, что если они собираются поддерживать серьезно, то нужна железная дорога или корабли, потому что это десятки тис тонн грузов, даже на фурах по трассах везти это через всю Эвразию неэффективно. а ты начал мне писать про какие то леса по началу.
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13.04.2023 21:52 Ответить
Мы воюем против россии исключительно поставляемым извне вооружением. Сотни тысяч тонн. Порты не работают от слова совсем. Грузовая авиация также стоит. Венгерский жд и авто переход не перевозит вооружение изза запрета Будапештом. Все идет только через несколько других с другими странами. И этого все равно оказывается достаточно для военной логистики. У Китая же и россии огромный совместный участок границы где они могут наладить сотни переходов которыми распылят поставки и сделают информацию о них невозможной. Без грузовых судов и портов. Хотя можно и по Амуру небольшими баржами переправлять. Вот все что я тебе хотел сказать.
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13.04.2023 22:06 Ответить
У нас плечо 200 км максимум, а от Китая тысячи.
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13.04.2023 23:05 Ответить
У КНР х кацапами 4200 км. спільного кордону.
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14.04.2023 03:27 Ответить
И что? Будут снаряды бусиками возить на 500 км?
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14.04.2023 15:23 Ответить
Залізницею, а вже потім вантаживками до 100 км.
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15.04.2023 00:02 Ответить
Так про те й мова. Що скрити масштабні перевезення техники залізницею не вдасться. Мікроелектроніку якусь так можна очікувати.
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17.04.2023 15:50 Ответить
цікаво, чому Пентагон "не злив" інформацію про постачання Україні літаків F-16 в кількості 300 штук , F-35 в кількості -10 штук.Абрамсів в кількості 150 штук .ракет дальністью 2,5 тис км -1000 штук і там ще різниз американських "байрактарів" з дальністю до 3 і більше тис.км ?
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13.04.2023 20:15 Ответить
ты что хочешь чтоб у соловья инфаркт случился?он не заслуживает такой легкой смерти)
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13.04.2023 20:21 Ответить
Дивні якісь "секрети" до яких мають доступ 5000 людей. На військовій базі в вільному доступі для фотографування, документи які не мають ніякого відношення до військових.
Якась беліберда.
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13.04.2023 20:17 Ответить
Постачання зброї Китаєм це справа часу
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13.04.2023 20:18 Ответить
. Не такий вже китайці і дурні , як ти думаєш .
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13.04.2023 20:26 Ответить
Така величезна країна із древньою історією, а такі столітя сиділа в д@пі. Хто їх тільки не товк. Згадайте опійні війни.

Потім стали комуністами - "культурна революція", ..., вишищення горобців, щоб зерно не клювали, що привело до пошесті комах.

"Виїхали" на дешевій робочій силі, часто неяісному виробництву, завезенню технологій, чомусь подібному до ринкової економіки.

А зараз - третій термін лідера, закручування гайок, відмова від ринкової економіки, зникнення крупних бізнесменів, усунення з уряду незалежних урядовців. У далекій перспективі це може привести до негативних результатів.

І про традиційне конфуціанство не забувайте.
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14.04.2023 03:02 Ответить
Все меньше верю в этот "слив информации". Было инфа, что эти данные появились в сети еще в марте, но почему то все заинтересовались ними только несколько дней назад, когда зашли разговоры про скорое наступление всу. Думаю это по больше части деза, преувеличения и маленькая доля правды, которая ничего не дает, кроме доказательства, что всей этой инфе можно хоть чуть чуть верить.
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13.04.2023 20:23 Ответить
Американська преса осідлала хвилю - хайпу , от і все .
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13.04.2023 20:28 Ответить
Така величезна країна із древньою історією, а такі столітя сиділа в д@пі. Хто їх тільки не товк. Згадайте опійні війни.

Потім стали комуністами - "культурні революції", ..., вишищення горобців, щоб зерно не клювали, що привело до пошесті комах.

"Виїхали" на дешевій робочій силі, часто неяісному виробництву, завезенню технологій, чомусь подібному до ринкової економіки.

А зараз - третій термін, закручування гайок, відмова від ринкової економіки, зникнення крупних бізнесменів, усунення з уряду незалежних урядовців. У далекій перспективі це може привести до негативних результатів.

І про традиційне конфуціанство не забувайте.
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14.04.2023 02:59 Ответить
як дозовано зливаеться інфа, схоже на війну в інфопросторі
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13.04.2023 20:31 Ответить
Це ще не останні повідомлення ВП . Цензор розділив їхню публікацію на частини , це одна з них . Там далі ще цікавіше . !
Є там і - про оголошення повної мобілізації , яку готує українська влада , по прикладу кацапської , і багато чого іншого .
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13.04.2023 20:32 Ответить
не разделял эта инфа была еще днем
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13.04.2023 20:34 Ответить
Ну якщо так, то треба збільшувати постачання нам зброї. І не оглядуватися на якусь ескалацію
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13.04.2023 20:34 Ответить
China мудазвони, треба мито вести на китайську електроніку в Україна, щоб мізки вправились у китайців. По хорошому не розуміють, але з ж курвами Арахаміями які лижуть дупу китаю це і не дивно.
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13.04.2023 20:42 Ответить
Це вже ні для кого не секрет, що постачає. Генерал Кривонос в одному з недавніх інтерв"ю прямо про це говорив. Хто хто, а він точно знає.
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13.04.2023 21:02 Ответить
Третья мировая, так третья мировая, посмотрим чем она закончится, если живы будем. Да, китайцы?
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13.04.2023 21:15 Ответить
А как же мирный план поднебесной.
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13.04.2023 21:49 Ответить
а я що казав?

китай через підставні комерційні структури буде завозити в росію зброю а на всі питання робити здивовану вузькооку мармизу і казати що то все куплене в китайському воєнторзі, на аліекспресі.

як не буде ембарго на китайські товари то росія буде воювати десятиліттями.
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13.04.2023 22:12 Ответить
Одному мені Вашингтон пост нагадує велику інформаційну помийку?
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13.04.2023 23:42 Ответить
 
 