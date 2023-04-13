В "слитых" документах Пентагона есть сведения о том, что Китай согласился поставлять оружие России, - WP
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В секретных военных документах США содержится информация о том, что Китай согласился предоставлять России летальное оружие.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Washington Post.
В материале говорится, что российская Служба внешней разведки доложила о согласии Центрального военного совета Китая "одобрить поэтапное предоставление оружия России". Она также пожелала, чтобы эта информация осталась в секрете, добавляют в WP. Военное оборудование хотели замаскировать под гражданские товары.
Неназванный высокопоставленный американский чиновник из администрации президента США в комментарии WP заявил, что у США пока нет свидетельств того, что Китай передавал оружие России, однако США продолжают следить за этим и обеспокоены такой возможностью.
Такую оценку журналистам подтвердил другой чиновник из Минобороны США.
Ранее сообщалось, что в соцсетях опубликовали отфотошопленые документы США и НАТО о подготовке контрнаступления Украины. Позже стало известно, что Министерство юстиции США приступило к расследованию утечки огромного количества документов американской разведки, которые были опубликованы в социальных сетях в последние недели.
По данным Reuters, "слитая" в сеть засекреченная информация о планах США и НАТО по усилению ВСУ перед контрнаступлением может быть подделкой. В свою очередь, как пишет Politico, из-за утечки секретных документов между США и союзниками возник кризис в отношениях.
Также Цензор.НЕТ писал, что из-за утечки секретных американских документов Украина уже изменила некоторые свои военные планы.
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Эпидемии смертельных вирусов случаются. Так же как ураганы, торнадо, землетрясения и прочие естественные катастрофы. Что бы лысые обезьяны жырком не заплывали.
Останнім часом - лавина таких новин , одна фсьопрапальніше іншої . Хоча ще місяць тому , і ВП і НЙТаймс і всі інші верещали що український наступ буде успішним ..
Де воно там лазило білодашне в інеті і з ким спілкувалося, раша на таких полює.
Якась беліберда.
Потім стали комуністами - "культурна революція", ..., вишищення горобців, щоб зерно не клювали, що привело до пошесті комах.
"Виїхали" на дешевій робочій силі, часто неяісному виробництву, завезенню технологій, чомусь подібному до ринкової економіки.
А зараз - третій термін лідера, закручування гайок, відмова від ринкової економіки, зникнення крупних бізнесменів, усунення з уряду незалежних урядовців. У далекій перспективі це може привести до негативних результатів.
І про традиційне конфуціанство не забувайте.
Потім стали комуністами - "культурні революції", ..., вишищення горобців, щоб зерно не клювали, що привело до пошесті комах.
"Виїхали" на дешевій робочій силі, часто неяісному виробництву, завезенню технологій, чомусь подібному до ринкової економіки.
А зараз - третій термін, закручування гайок, відмова від ринкової економіки, зникнення крупних бізнесменів, усунення з уряду незалежних урядовців. У далекій перспективі це може привести до негативних результатів.
І про традиційне конфуціанство не забувайте.
Є там і - про оголошення повної мобілізації , яку готує українська влада , по прикладу кацапської , і багато чого іншого .
китай через підставні комерційні структури буде завозити в росію зброю а на всі питання робити здивовану вузькооку мармизу і казати що то все куплене в китайському воєнторзі, на аліекспресі.
як не буде ембарго на китайські товари то росія буде воювати десятиліттями.