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Новини ЕкономікаЗа кордоном
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економіка (715) Крісталіна Георгієва (61)

Війна Росії проти України має трагічні наслідки для всієї глобальної економіки, - глава МВФ Георгієва

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

георгієва,крісталіна

Розв’язана Росією війна проти України має трагічні наслідки для всієї глобальної економіки, оскільки створює вкрай негативні меседжі для взаємодії, а також має конкретний вплив на безпеку поставок.

Про це заявила в четвер під час пресконференції у Вашингтоні директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Вторгнення Росії в Україну – це не лише трагедія для українського народу, це трагедія для світової спільноти, бо це надсилає меседж про те, що витрати на оборону мають зрости, а дивіденд від миру зникає",- зазначила глава Фонду.

Вона підкреслила, що світ більше не може сприймати мир як належне. За її словами, у такій ситуації зникає геополітична надійність, що також несе негативний вплив на економіку.

Водночас, за словами Георгієвої, світ продовжує відчувати наслідки COVID-19, які вплинули передусім на безпеку ланцюгів поставок. Крім того, зберігається вплив глобалізації, яка пішла на користь далеко не всім.

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Це стало причинами нинішньої ситуації, коли глобальна економіка, хоч і не впала у рецесію, однак, за словами Георгієвої, перебуває у одній із найслабших фаз розвитку.

У цьому зв’язку очільниця МВФ нагадала, що в останньому огляді Фонду "Перспективи світової економіки" (WEO) прогнозується глобальне зростання не вище 2,8%, а впродовж наступних п’яти років – близько 3%.

"Це найгірший середньостроковий прогноз за десятиліття", - зауважила вона.

Водночас Георгієва підкреслила, що існують можливості посилити надійність поставок та покращити економічну ситуацію в інших питаннях, і це є предметом активних обговорень.
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Топ коментарі
+5
Це наслідки жадібності! Ще після рязанського цукру потрібно було робити висновки.
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13.04.2023 22:11
+5
Предмет активних обговорень може бути тільки один - кацапстану не місто у глобальній економіці. Залізна завіса. Крапка.
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13.04.2023 22:15
+4
Ну так, так. На дешевому вонючому газі та на брудному юралсі глобальна економіка квітла і пахла.
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13.04.2023 22:10
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Виражаю глибоку занепокоєність з ціого приводу.
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13.04.2023 22:10 Відповісти
Ну так, так. На дешевому вонючому газі та на брудному юралсі глобальна економіка квітла і пахла.
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13.04.2023 22:10 Відповісти
Це наслідки жадібності! Ще після рязанського цукру потрібно було робити висновки.
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13.04.2023 22:11 Відповісти
Ну якось глобальна економіка жила без СРСР? І нічого, процвітала. Що заважає тепер, закрити кацапстан на зараз?
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13.04.2023 22:12 Відповісти
Ну при СССР в Европу шол и газ и нефть и все сырье. Это нам трандят. Когда строили газопровод "Дружба"(1981г.), Рейган ввел санкции на трубы(из за Афганистана), и шо вы думаете- решением Франции, Италии, и даже Албании эти санкции признали незаконными.
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13.04.2023 22:32 Відповісти
По- перше, "Дружба" - це не газопровід -Дру́жба - крупнейшая[1] в мире система магистральных нефтепроводов. Построена в 1960-е предприятием СССР «Ленгазспецстрой» для доставки нефти из Волгоуральского нефтегазоносного района в социалистические страны Совета экономической взаимопомощи (СЭВ): Венгрии, Чехословакии, Польши и ГДР, расположенные в Восточной Европе. Маршрут нефтепровода проходит от Альметьевска до Брянска затем до Мозыря, после чего разветвляется на 2 участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии). Изначально центром управления советской частью нефтепровода был Львов, после распада СССР центром управления российской частью нефтепровода стал Брянск.
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13.04.2023 22:37 Відповісти
Да, немножко ошибся-Уренгой-Помары-Ужгород. Но сути дела это не меняет.
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13.04.2023 22:55 Відповісти
Нижче комент, що міняє суть справи...
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13.04.2023 23:00 Відповісти
По-друге- бізнес-цікавість зовсім не означає підтримку режиму. Взагалі низьким цінам на енергоносії - СРСР взагалі розвалився, правда не тільки із-за цього...
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13.04.2023 22:49 Відповісти
Бiзнес-цiкавiсть означает смену режима на марионеточный.
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13.04.2023 23:03 Відповісти
Предмет активних обговорень може бути тільки один - кацапстану не місто у глобальній економіці. Залізна завіса. Крапка.
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13.04.2023 22:15 Відповісти
Бажано і бетонну плиту зверху
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13.04.2023 22:21 Відповісти
Ця заява нагадує про ще одного рахівника, який не хотів втрачати гроші і проміняв на них життя десятки тисяч цивільних і військових 🤬
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13.04.2023 22:37 Відповісти
Байден перед тим два рази повторив публічно, що інфляція в США є наслідком COVID-19 та війни в Україні. Однак ця війна - це не причина, а наслідок. Світові війни завжди рятували світову економіку. Під час війн доходи і заощадження населення множать на нуль
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14.04.2023 01:05 Відповісти
 
 