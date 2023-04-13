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В Україні можуть бути заміновані 174 тис. квадратних кілометрів, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

міни

Потенційно забрудненими мінами, снарядами та іншою вибухівкою є 174 тис. квадратних кілометрів території України.

Про це повідомив пресофіцер ДСНС Олександр Хорунжий на брифінгу "Питання безпеки під час Великодня — застереження та рекомендації ДСНС", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Я нагадаю, що 174 тис. квадратних кілометрів потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами. Люди мають про це пам'ятати. І у нас фактично щодня приходять повідомлення про надзвичайні випадки, коли люди травмуються або гинуть на мінах та боєприпасах, на розірваних боєприпасах", – зазначив він.

Хорунжий додав, що найбільше забруднені території Херсонської, Харківської, частково Миколаївської, Запорізької, Донецької, Сумської, Чернігівської та Київської областей.

"Але на Київщині фактично всі об'єкти критичної інфраструктури і життєзабезпечення вже очищені. Залишаються, можливо, деякі ділянки лісових масивів і поля", – уточнив Хорунжий.

Нагадаємо, Україна наразі є найбільш замінованою країною в Європі. Для повного розмінування знадобляться 5000 спеціалістів та 30 років роботи. 

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Это как? 600 000 километров квадратных - это вся Украина, с неконтролируемым Донбассом и Крымом. То есть, больше 1/3 заминировано, точно?
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13.04.2023 22:45 Відповісти
Саме так і є.А ви що думали, війна нашій землі.Ще до цього часу дістають міни з 2світової війни.
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13.04.2023 22:51 Відповісти
Может это имеется ввиду неразорвавшихся боеприпасов?
Я слышал как летит мина(у нее звук интересный-преривистый), и
думаешь щас бахнет(перед этим бахали),а тут тишина.Значит где то упала и не разорвалась.
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13.04.2023 23:12 Відповісти
В статті написано "Потенційно забрудненими". Тобто великий пердь в калюжу.
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14.04.2023 06:51 Відповісти
Касетні **********













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14.04.2023 01:04 Відповісти
 
 