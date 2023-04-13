В Украине могут быть заминированы 174 тыс. квадратных километров, - ГСЧС
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Потенциально загрязненными минами, снарядами и другой взрывчаткой 174 тыс. квадратных километров территории Украины.
Об этом сообщил пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий на брифинге "Вопрос безопасности во время Пасхи - предупреждения и рекомендации ГСЧС", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я напомню, что 174 тыс. квадратных километров потенциально загрязнены взрывоопасными предметами. Люди должны об этом помнить. И у нас фактически ежедневно приходят сообщения о чрезвычайных случаях, когда люди травмируются или погибают на минах и боеприпасах, на разорванных боеприпасах", – отметил он.
Хорунжий добавил, что наиболее загрязнены территории Херсонской, Харьковской, частично Николаевской, Запорожской, Донецкой, Сумской, Черниговской и Киевской областей.
"Но в Киевской области фактически все объекты критической инфраструктуры и жизнеобеспечения уже очищены. Остаются, возможно, некоторые участки лесных массивов и поля", – уточнил Хорунжий.
Напомним, Украина является наиболее заминированной страной в Европе. Для полного разминирования понадобится 5000 специалистов и 30 лет работы.
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Я слышал как летит мина(у нее звук интересный-преривистый), и
думаешь щас бахнет(перед этим бахали),а тут тишина.Значит где то упала и не разорвалась.