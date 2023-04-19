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У Бахмуті ще залишаються діти, - Верещук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

діти

Віце-прем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявляє, що у Бахмуті ще залишаються діти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У Бахмуті ще залишаються (діти. - Ред.), але все важче і важче до них дістатися. Ви знаєте, що робить ворог", - зазначила вона.

Верещук заявила, що влада робить усе, щоб у прилеглих до міста селах також було якнайменше дітей, жінок та людей похилого віку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бахмут залишається епіцентром наступу РФ, Сили оборони завдають ворогу суттєвих втрат у динамічних боях, - Сирський

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+24
давай шатлы в Бахмут.
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19.04.2023 17:13
+17
нехай на парасольці полетить як Мері Попінс і забере всіх, і ще до кацапів нехай навідається та забере дітей що вивезли з Херсону та Мелітополя з Бердянськом, де ця сволота розмінувала шляхи щоб кацапи за півдня все окупували на Півдні
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19.04.2023 17:27
+15
Краще б вона на гілляці висіла!!!
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19.04.2023 17:24
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"уберите психическую"(с)
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19.04.2023 17:11 Відповісти
+ огидна потвора з Рава Руської (нічого не маю проти мешканців прикордонного міста)
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19.04.2023 18:24 Відповісти
А в Києві ще все верещить верещук.
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19.04.2023 17:12 Відповісти
давай шатлы в Бахмут.
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19.04.2023 17:13 Відповісти
нехай на парасольці полетить як Мері Попінс і забере всіх, і ще до кацапів нехай навідається та забере дітей що вивезли з Херсону та Мелітополя з Бердянськом, де ця сволота розмінувала шляхи щоб кацапи за півдня все окупували на Півдні
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19.04.2023 17:27 Відповісти
вона не літала - її кран "івановєц" за жопу піднімав, і не з парасолькою, а із зонтіком.
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19.04.2023 18:58 Відповісти
а для шатлів і розмінування потрібне
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19.04.2023 17:27 Відповісти
пздц - это жесть. наверно их родители путина ждут ....
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19.04.2023 17:13 Відповісти
Кобзона
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19.04.2023 17:16 Відповісти
путинские бл@ди пионами складывают многоэтажки, они только так города "берут" - до "скрепных" это никак не доходит
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19.04.2023 17:16 Відповісти
Падло, твоїми руками шатли в Крим запускали. Де ви зелені номерні пі₴араси, швидко бл написали пару повідомлень на захист цієї мерзоти. Сєргєй Сєргєй к шашличнай нагє гнида, лижи зелену сраку і пиши за п'ять падалЬяковських рублєй виправдання.
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19.04.2023 17:17 Відповісти
Прочитав: ...у Бахмуті все ще залишається Верещук...
Уявив, як вона замість дрона висить з парасолькою
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19.04.2023 17:22 Відповісти
Краще б вона на гілляці висіла!!!
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19.04.2023 17:24 Відповісти
Ідіть евакуйовуйте з ермаком.
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19.04.2023 17:30 Відповісти
засновник Миротворця згадує

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19.04.2023 17:39 Відповісти
На сусідній гілці я написав: В квітні 19-го хотіли, щоб весело і по-приколу. Ось це і є той прикол...
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19.04.2023 17:43 Відповісти
Родичів з рассєї чукають...
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19.04.2023 17:52 Відповісти
Ждунята.
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19.04.2023 18:22 Відповісти
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19.04.2023 17:54 Відповісти
Цих ждунів зовсім не шкода. Шкода діток, які страждають через те, що їм не пощастило народитися у батьків-долбойобів
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19.04.2023 17:54 Відповісти
Як би цинічно це звучало, але діткам безпечніше буде на болотах, та мабуть навіть на окупованих територіях ніж в нас. Це якщо відкинути ідеологічну частину. А у батьків ждунів вони все одно б виросли українофобами. В нас немає снарядів нищити орків які вільно пересуваються Бахмутом не кажучи вже про якісь віддалені міста. А московія кожного дня обстрілює багато міст де навіть немає бойових дій. Дітей треба повертати та позбавляти батьків-ждунів батьківських прав, але після закінчення війни.
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19.04.2023 18:02 Відповісти
То Ви проопонуєте залишити там дітей, щоб вагнерівці їх винищили? Ви не дивилися їх зізнання у масових вбивствах українських цивільних, в тч і дітей? Чи Ви самі пишете з "безпечних боліт"?
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19.04.2023 19:04 Відповісти
Я двічі ВПО якщо тобі цікаво. І вдруге в мене був вибір дочикатися асвабадителей та поїхати до дому, або не зраджувати країну. Країну яка нічого мені не дала окрім 400 грн впродовж 8 років поки зрадники отримували 2 пенсії і жили у своїх домівках. І зараз в мене нічого немає окрім життя.

Вагнерівці це зеки з більшого, а зеки дуже не ******* злочинів проти дітей. В якщо у дитини батькі сепари, то дітей ніхто вбивати - главтувати точно не буде. Чи Ви вважате дітям безпечніше зараз в вільному Херсоні ніж в Каховці?

В сиджу я в Дніпрі, дві хвилини тому почалась повітряна тривога.
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19.04.2023 19:51 Відповісти
Зеки не ******* попадати на зону по статтям за злочини проти дітей, а в ЧВК Вагнер вони вважають, що всі злочини будуть безкарними і розправи від командирів вони бояться більше, ніж можливого куцого россійського правосуддя, яке на злочини ЧВК закриває очі. Я вважаю, що українським дітям краще перебувати на території, яку контролює Україна. А забезпечити їх безпеку - то завдання влади та їх батьків.
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20.04.2023 09:14 Відповісти
Тільки влада для цього нічого не зробила. В тому і проблема. Звичайно є варіант виїхати за кордон, але не всі використовують цю можливість. Після влучання по Південмаш в мене колега забрала дитину та поїхала до Німеччини. Але таких людей не настільки багато, а перебувати у відносно безпечних містах у людей банально немає коштів. Днями хлопчика дворічного у Слав'янську дістали з під завалів, батьки теж виїджали але повернулися, тому що мало хто у дійсності розуміє з якими труднощами стикаються переселенці. Причому навіть коли тобі прихисток дали на рівні міністрества освіти. До того ж банально немає бомбосховищ які б відповідали вимогам, а до найбличного багатьом треба кудись йти і добре якщо хвилин 20. А коли тривоги по 6-10 разів на день? Дитину у те бомбосховище не дотягаєшь. В мене немає дітей, але я все одно вважаю, що це все манипуляції та піар на крові, якщо дитині буде безпечніше, то нехай вона хоч в пеклі сидить аби її життю нічого не загрожувало.
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20.04.2023 09:51 Відповісти
Яку владу обрало 73%, таку і маємо. А на Сході за неї голосувало більше 90%. так що тут хіба що на себе нарікати. Але при бажанні люди і самі виїджають.
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20.04.2023 10:17 Відповісти
Ви дуже оптимістичні, на Сході 90% обирали ОПЖЗ.
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20.04.2023 10:31 Відповісти
Я про вибори президента.
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20.04.2023 10:44 Відповісти
Так у Донецькій та Луганській області на першому місці був Бойко, зараз навіть перевірив.
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20.04.2023 10:49 Відповісти
Ви під дурня косите?

Донецька обл. (100.00%)

За Зеленського 86.94%

За Порошенка 10.59%

Луганська обл. (100.00%)

За Зеленського 89.44%

За Порошенка 8.43%
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20.04.2023 11:39 Відповісти
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20.04.2023 11:43 Відповісти
Ви б ще результати виброрів Януковоща виклали. Про другий тур виборів Ви не чули? Чи гра в дурня Вас неабияк тішить? Тоді грайте в неї без мене. Прощавайте.
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20.04.2023 11:48 Відповісти
Вони у першому голосували за Бойко, а в другому і за Тягнибока б проголосували тільки б не Порошенко. В чому я був не правий? Якщо у другому турі був Бойко вони голосували б за Бойко.
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20.04.2023 15:18 Відповісти
А ще це все банальной піар, що зі сторони окупантів які нищать українські міста та вбивають дітей, а потім їх "врятують", що зі сторони зелені якій начхати на життя українців, як там найвеличніший казав пам'ятаєш про вторгнення? Скільки б людей з тієї ж Бучі могли врятуватися?

Банально якщо відкинути політику, а думати про життя дітей, то дітям навіть в окупації безпечніше ніж у вільних українських містах. Тому, що кожне українське місто можуть обстрілювати ракетами та шахідами. А на болотах якщо один бпла десь у лісі впаде за місяць і те добре, як і окуповані міста ніхто не обстрілює і не нищить, тому що своє в асфальті, а захід дає по чайній ложці.
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19.04.2023 20:14 Відповісти
І шо? Не встигла їх вивезти, це ж так швидко сталося
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19.04.2023 17:57 Відповісти
то створи "коаліцію" для порятнунку дітей, дурепо зелена
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19.04.2023 18:08 Відповісти
за детей в ответе власть, их обязанность вывести детей в безопасное место. С родителями или нет не имеет значения. В Германии если ребёнок не ходит в школу, его забирают.
Это уголовная ответсвенность власти за бездействие
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19.04.2023 18:28 Відповісти
Если родителям своего ребенка не жалко,то какая то власть будет переживать о чьих то детях?
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19.04.2023 22:55 Відповісти
Если окажется, что родители нуждаются в помощи, то в их отношении будут приняты меры. Но в случае, когда родители отказываются от предложений и пренебрегают благополучием ребенка, его могут временно определить в детский дом или в приемную семью.

Бывают случаи, когда детей немедленно изымают против воли родителей. Но такое происходит только при наличии судебного постановления.

Детей в Германии изымают, когда есть угроза вреда их благополучию. Например, когда родители или третьи лица наносят им значительный физический, психический и эмоциональный вред. Детей забирают и от родителей, у которых есть физические и психические заболевания, отсутствие эмоциональной привязанности к детям или когда они пренебрегают уходом за ребенком. https://aussiedlerbote.de/2022/08/est-li-vygoda-ot-izyatiya-detej-iz-semi/
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19.04.2023 23:16 Відповісти
Про Германию , знаю...речь о детях в Бахмуте.Вокруг обстрелы,а родители держут там детейЭто ужасно.
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20.04.2023 23:28 Відповісти
В глазах Европейского сообщества, то что детей не вывели это Дичь! КТо виноват, родители или власть? Например родители сепары, наркоманы или алкаши...........
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21.04.2023 08:11 Відповісти
Цій верещучці краще помовчати і не вилазити зі своїми коментарями, щоб не дратувати українців. Що принесло Україні розмінування Чонгару? Горе, смерті, окупація півдня. Хто за цим стояв? верещалка! Недавно показували відео "вагнерівців", які розповідали, як знищували жінок і дітей в Соледарі. То чому ця особа, яка мала зробити все можливе і неможливе, що провести евакуацію з Бахмута не зробила цього? Тільки розповідати? А коли будуть дії?
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19.04.2023 20:36 Відповісти
"Верещук ще залишаеться не увязненою" це звучить так само дико як "у Бахмуті ще залишаються діти".
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19.04.2023 20:59 Відповісти
 
 