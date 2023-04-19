4 046 46
У Бахмуті ще залишаються діти, - Верещук
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Віце-прем’єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявляє, що у Бахмуті ще залишаються діти.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У Бахмуті ще залишаються (діти. - Ред.), але все важче і важче до них дістатися. Ви знаєте, що робить ворог", - зазначила вона.
Верещук заявила, що влада робить усе, щоб у прилеглих до міста селах також було якнайменше дітей, жінок та людей похилого віку.
Топ коментарі
+24 Urs
показати весь коментар19.04.2023 17:13
+17 Victor Frey a502d342
показати весь коментар19.04.2023 17:27
+15 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар19.04.2023 17:24
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Уявив, як вона замість дрона висить з парасолькою
Вагнерівці це зеки з більшого, а зеки дуже не ******* злочинів проти дітей. В якщо у дитини батькі сепари, то дітей ніхто вбивати - главтувати точно не буде. Чи Ви вважате дітям безпечніше зараз в вільному Херсоні ніж в Каховці?
В сиджу я в Дніпрі, дві хвилини тому почалась повітряна тривога.
Донецька обл. (100.00%)
За Зеленського 86.94%
За Порошенка 10.59%
Луганська обл. (100.00%)
За Зеленського 89.44%
За Порошенка 8.43%
Банально якщо відкинути політику, а думати про життя дітей, то дітям навіть в окупації безпечніше ніж у вільних українських містах. Тому, що кожне українське місто можуть обстрілювати ракетами та шахідами. А на болотах якщо один бпла десь у лісі впаде за місяць і те добре, як і окуповані міста ніхто не обстрілює і не нищить, тому що своє в асфальті, а захід дає по чайній ложці.
Это уголовная ответсвенность власти за бездействие
Бывают случаи, когда детей немедленно изымают против воли родителей. Но такое происходит только при наличии судебного постановления.
Детей в Германии изымают, когда есть угроза вреда их благополучию. Например, когда родители или третьи лица наносят им значительный физический, психический и эмоциональный вред. Детей забирают и от родителей, у которых есть физические и психические заболевания, отсутствие эмоциональной привязанности к детям или когда они пренебрегают уходом за ребенком. https://aussiedlerbote.de/2022/08/est-li-vygoda-ot-izyatiya-detej-iz-semi/