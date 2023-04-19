США ввели санкції проти компаній, які постачали Ірану електроніку для безпілотників
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19 квітня США запровадили нові санкції проти компаній, які допомагали постачати Ірану електроніку для безпілотників.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США включило одну фізичну та шість юридичних осіб у мережу ухилення від санкцій, яка сприяла закупівлі Іраном електронних компонентів для його військових програм, у тому числі використовуваних у безпілотних літальних апаратах", - йдеться у повідомленні Мінфіну США.
Зазначається, що громадянин Ірану Мехді Хошгадам є директором компанії "PASNA" і відповідає за ухилення від санкцій. Використовуючи численні підставні компанії, Хошгхадам шукав різні електронні компоненти в іноземних постачальників, переважно з Китаю. Також йдеться про підставні компанії в Гонконгу та Малайзії.
Внаслідок сьогоднішніх санкцій все майно у власності фізичних та юридичних осіб, які перебувають у Сполучених Штатах чи у володінні, чи під контролем осіб США, мають бути заблоковані.
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