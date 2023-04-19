США ввели санкції проти компаній, які постачали Ірану електроніку для безпілотників

19 квітня США запровадили нові санкції проти компаній, які допомагали постачати Ірану електроніку для безпілотників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США включило одну фізичну та шість юридичних осіб у мережу ухилення від санкцій, яка сприяла закупівлі Іраном електронних компонентів для його військових програм, у тому числі використовуваних у безпілотних літальних апаратах", - йдеться у повідомленні Мінфіну США.

Зазначається, що громадянин Ірану Мехді Хошгадам є директором компанії "PASNA" і відповідає за ухилення від санкцій. Використовуючи численні підставні компанії, Хошгхадам шукав різні електронні компоненти в іноземних постачальників, переважно з Китаю. Також йдеться про підставні компанії в Гонконгу та Малайзії.

Внаслідок сьогоднішніх санкцій все майно у власності фізичних та юридичних осіб, які перебувають у Сполучених Штатах чи у володінні, чи під контролем осіб США, мають бути заблоковані.

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