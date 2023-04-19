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США готуються оголосити новий пакет військової допомоги Україні, - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

сша

Адміністрація президента США Джо Байдена підготувала новий пакет військової допомоги для України і планує оголосити його в середу, 19 квітня.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ, про це заявила під час пресбрифінгу у Вашингтоні речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

"Сьогодні адміністрація Байдена-Гарріс оголосить новий пакет підтримки у сфері безпеки для України в межах наших постійних зусиль, спрямованих на те, щоб допомогти Україні захиститися від жорстокого вторгнення РФ", - сказала представниця Білого дому.

Вона пнаголосила, що відповідні заяви будуть зроблені Державним департаментом США і Міністерством оборони. Пакет включатиме додаткові боєприпаси, ракети для систем HIMARS, протитанкове озброєння й іншу допомогу.

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"Сполучені Штати продовжать працювати з нашими союзниками й партнерами, щоби допомогти Україні захистити себе, захистити її демократію та захистити її народ", - підкреслила Жан-П’єр.

Автор: Анастасія Потіха
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звено А-10 с боекомплектом на месяц вылетов, плиз. Всё равно на списание.
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19.04.2023 20:06 Відповісти
В рамках своєї бюджетної пропозиції на 2024 фінансовий рік ВПС просять Конгрес надати повноваження вивести на пенсію ще 42 A-10C. Публічно заявлена мета служби полягає в тому, щоб останні бородавочники були виведені з експлуатації до 2030 року, і, можливо, набагато раніше.

А-10 залишаються найефективнішою платформою повітряної підтримки у світі навіть через 45 років. Поки ВПС дозволяють літакам літати і належним чином обслуговуватися, це співтовариство готове надати цей досвід в будь-якій точці світу проти будь-якого супротивника.
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19.04.2023 20:36 Відповісти
А-10 міг би добре підійти до нинішніх бойових дій в Україні. А-10 був розроблений для виживання навіть після отримання сильних пошкоджень і може працювати з невибагливих аеродромів. Що ще важливіше, українські ВПС продовжують експлуатувати набагато менш боєздатний Су-25, що говорить про те, що повільно літаючі наземні штурмовики все ще мають місце y війні в Україні.
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19.04.2023 20:40 Відповісти
ще рік тому писали, що нам не потрібно нічого, крім Ф16.
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19.04.2023 21:01 Відповісти
Любіть Україну, як сонце, любіть,
як вітер, і трави, і води…
В годину щасливу і в радості мить,
любіть у годину негоди.
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19.04.2023 20:07 Відповісти
 
 