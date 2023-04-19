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США розраховують на вступ Швеції у НАТО до липня, - Остін

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

нато,швеція

США розраховують на вступ Швеції до НАТО до саміту Альянсу в липні і заохочуватимуть Туреччину й Угорщину ратифікувати вступ скандинавської країни.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час візиту до Швеції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Ми з нетерпінням чекаємо на те, щоб незабаром привітати Швецію як 32-го члена НАТО. Щоб було зрозуміло, ми з нетерпінням чекаємо, що це станеться до саміту в липні", - сказав Остін. Він закликав Туреччину і Угорщину ратифікувати вступ Швеції а НАТО "якнайшвидше". Сподівання про приєднання Швеції до НАТО до саміту в липні висловив і міністр оборони країни Пал Йонсон.

Остін прибув у Швецію для переговорів з Йонсоном про війну Росії проти України та заявку Швеції на вступ до НАТО. Поїздка глави Пентагону збіглася з найбільшими військовими навчаннями Швеції за понад чверть століття - "Аврора 23".

У навчаннях беруть участь близько 700 американських морських піхотинців, а також війська з Великої Британії, Фінляндії, Польщі, Норвегії, Естонії, Латвії, Литви, України, Данії, Австрії, Німеччини і Франції. Загалом участь у них візьмуть близько 26 тисяч військовослужбовців.

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Нагадаємо, Швеція подала заявку на вступ до НАТО разом із Фінляндією в травні минулого року. Заявка Фінляндії була розглянута в рекордно короткі терміни і країна стала 31 членом Альянсу на початку цього місяця.

Натомість прийняття Швеції гальмують Угорщина та Туреччина, парламенти яких досі не ратифікували заявку країни. Анкара, зокрема, звинувачує шведський уряд у недостатньо активній боротьбі з курдськими екстремістами, що, згідно з позицією турецької влади, є однією з умов ратифікації.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+4
ердогану скажіть два рази, щоб не казав що не чув
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19.04.2023 20:54
+3
А нам з того ,що Швеція наш союзник і дуже надійний,і багато нам помагає.
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19.04.2023 22:22
+1
Вступ повинен відбутися без погодження з цими країнами
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19.04.2023 21:10
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ердогану скажіть два рази, щоб не казав що не чув
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19.04.2023 20:54 Відповісти
може цього хитродупого вже не оберуть. Тому США й говорять про час після виборів.
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19.04.2023 21:07 Відповісти
Угу, його наступник погодиться, що б у Швеції були офіси сепаратистів.
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19.04.2023 21:12 Відповісти
Ні Ердогана, ні його наступника не має іпати, чиї там офіси у Швеціі. Сіярту його вєто, яке він раніше накладав на зустрічі у форматі "НАТО-Україна" вже згорнули трубочкою та запхали в мадярський анус.
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20.04.2023 02:39 Відповісти
після виборів його попустить і не буде таким борзим - на то і розрахунок
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19.04.2023 21:13 Відповісти
Нема тут ніякого розрахунку. Є вже відпрацьований нещодавно на Сіярті новий метод, за допомогою якого тим, хто зловживає цим правом вєто на спільні рішення НАТО, засовують їх "вєто" їм жеж в очкелло.
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20.04.2023 02:43 Відповісти
Ердоган мовчки смокче і навіть казати йому нічого вже не треба: він вже сам бачив, як Угорщині по губам поводили, тупо виключивши з порядку денного процес ветування.
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20.04.2023 02:36 Відповісти
Вступ повинен відбутися без погодження з цими країнами
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19.04.2023 21:10 Відповісти
Дурнувате куйло напало на Україну, щоб не було "НАТО у граніц". Тепер матиме ще більше...
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19.04.2023 21:20 Відповісти
А нам то що з цього?
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19.04.2023 21:29 Відповісти
А нам з того ,що Швеція наш союзник і дуже надійний,і багато нам помагає.
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19.04.2023 22:22 Відповісти
Навряд чи. До вересня.
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19.04.2023 23:26 Відповісти
З чого це? Всі питання вирішені.
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20.04.2023 02:33 Відповісти
 
 