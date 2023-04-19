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Новини За кордономВійна в Україні Допомога Україні
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боєприпаси (1697) зброя (5751) США (14468)

США оголосили про надання Україні боєприпасів на 325 млн дол.

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

сша,зброя

США оголосили про надання Україні нового озброєння у рамках чергового пакету військової допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Президент США Джо Байден підписав меморандум про скорочення озброєнь, вартість яких сягає 325 мільйонів доларів. Зброю спрямують на допомогу Україні.

За даними Пентагону, до нового пакету військової допомоги Україні від США увійшли:

  • додаткові боєприпаси для HIMARS;
  • 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
  • ракети з оптичним наведенням (TOW);
  • системи протитанкової зброї AT-4;
  • протитанкові міни;
  • боєприпаси для розчищення перешкод;
  • понад 9 мільйонів патронів до стрілецької зброї;
  • чотири машини матеріально-технічної підтримки;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • випробувальне та діагностичне обладнання для підтримки технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;
  • обладнання для забезпечення безпеки портів;
  • запасні частини та інше польове обладнання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні потрібні протиповітряна оборона, артилерія та броньована техніка, - Пентагон

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки", - наголошують у Пентагоні.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
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ДЯКУЕМО!
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19.04.2023 21:10
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19.04.2023 21:05
+7
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19.04.2023 22:07
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19.04.2023 21:05 Відповісти
дурень думкою багатіє
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19.04.2023 21:16 Відповісти
Армати підуть за російським кораблем)))))))))))))
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20.04.2023 05:42 Відповісти
Формулювання капєц : обладнання для забезпечення безпеки портів ( це може бути і авіаносець )
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19.04.2023 21:06 Відповісти
за триста лямім буде дуже скромний - як ракетний катер
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19.04.2023 21:17 Відповісти
Коптероносець )))))
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19.04.2023 21:22 Відповісти
та це ясно , могли б просто написати - ракети до Хаймарса на 300 лямів
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19.04.2023 21:27 Відповісти
а могло б получитись трохи F16
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19.04.2023 21:32 Відповісти
два або три - без ракет, без запчастин, без техніки обслуговування
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19.04.2023 22:00 Відповісти
може коливатися в розмірі від $35 до 55 млн
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19.04.2023 22:04 Відповісти
таке було за царя гороха
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19.04.2023 22:05 Відповісти
вони з часом дорощі стають ? як вино ?
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19.04.2023 22:18 Відповісти
гроші робляться дешевші
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19.04.2023 22:42 Відповісти
так, стають дорожче. Якщо на F-16 Block 20 встановити інерційно-супутникову навігаційну систему LN-260 EGI з можливостю використовування нашоломного індикатора JHMCS II, підвісити навігаційно-прицільний контейнер Sniper ATP або Legion ESВ, встановити новий пристрій попередження про радіолокаційне опромінення AN/ALR-56M, станцію управлінн ракетами AN/ASQ-213 HTS, замінити стару БРЛС на РЛС із АФАР AN/APG-83, встановити більш вдосконалений двигун F110-GE-132, то літак стане дорожче ніж вдвічі.
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19.04.2023 23:07 Відповісти
*більш ніж вдвічі
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19.04.2023 23:08 Відповісти
Ракети "Гарпун" - найкращий засіб забезпечення безпеки портів.
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20.04.2023 05:43 Відповісти
Рашисти, радійте!
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19.04.2023 21:08 Відповісти
ДЯКУЕМО!
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19.04.2023 21:10 Відповісти
Президент США Джо Байден підписав меморандум про скорочення озброєнь, вартість яких сягає 325 мільйонів доларів. Це вже "ленд- ліз" ,чи це його похорони, це підготовка до наступу української армії,чи "підтяжки" для підтримки штанів "зе лідора" ???
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19.04.2023 21:17 Відповісти
дався Вам той ленліз - дають що можуть
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19.04.2023 21:18 Відповісти
можуть набагато більше, дають що вважають за потрібне,
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19.04.2023 21:21 Відповісти
А що (хто) заважає його виконувати ?
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20.04.2023 02:20 Відповісти
Не що, а хто.
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20.04.2023 04:00 Відповісти
Якщо ми будемо отримувати ленд-ліз, то не зможемо купувати яйця.

Вашингтон поки передає військову допомогу Україні за іншими програмами та не використовує лендліз, щоб заощадити український бюджет у майбутньому.

Про це нам у коментарі розповів речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
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19.04.2023 22:10 Відповісти
Вашингтон поки передає військову допомогу Україні за іншими програмами (які передбачають боротьбу з корупцією ,очищення ОП від рашистської агентури і т.д і т.п що прямо пропорційно залежатиме на кількості озброєнь ,котрі можуть надати СШАдля захисту України
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19.04.2023 22:14 Відповісти
?!?!?!

Скорочення для США є збогаченням ЗСУ. Усе норм та під контролем. 450.

Видихай, бобер!)
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20.04.2023 05:44 Відповісти
Спасибо США
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19.04.2023 21:45 Відповісти
За те, що позбавили Україну стратегічних озброєнь. Дякуємо...
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19.04.2023 22:05 Відповісти
самі віддали
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19.04.2023 22:17 Відповісти
Звичайно віддали самі, в обмін на розміщення крадених грошей на Заході. Про "золоті паспорти" усі мабуть чули.
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19.04.2023 22:19 Відповісти
Ну так обращайся к обладателю золотых паспортов.
Всякое кацапское лайно научилось гуглтранслейтор и теперь заваливает обсуждением своим псевдопатриотическим дерьмом. Твоей сроиси 3.14зда, по любому, смирись уже и найди себе другой заработок.
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19.04.2023 23:27 Відповісти
Кацапське лайно тут здриснуло у США та сере, відчуваючи себе у безпеці.
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23.04.2023 13:48 Відповісти
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19.04.2023 22:07 Відповісти
Боеприпасы для нейтрализации минных полей. Это явно не для обороны.
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19.04.2023 22:29 Відповісти
А хто каже виключно про оборону? Про неї буде лише після виходу на кордони 1991 року.

...

І то не факт)
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20.04.2023 05:46 Відповісти
В рамках своєї бюджетної пропозиції на 2024 фінансовий рік ВПС США просять Конгрес надати повноваження вивести на пенсію ще 42 A-10C. Публічно заявлена мета служби полягає в тому, щоб останні бородавочники були виведені з експлуатації до 2030 року, і, можливо, набагато раніше.

А-10 залишаються найефективнішою платформою повітряної підтримки у світі навіть через 45 років. Поки ВПС дозволяють літакам літати і належним чином обслуговуватися, це співтовариство готове надати цей досвід в будь-якій точці світу проти будь-якого супротивника.

А-10 міг би добре підійти до нинішніх бойових дій в Україні. А-10 був розроблений для виживання навіть після отримання сильних пошкоджень і може працювати з невибагливих аеродромів. Що ще важливіше, українські ВПС продовжують експлуатувати набагато менш боєздатний Су-25, що говорить про те, що повільно літаючі наземні штурмовики все ще мають місце y війні в Україні.
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19.04.2023 22:30 Відповісти
І наші пілоти вже були помічені за тренуваннями на А-10 "Щитомордник"... Так, випадково))))

Але вони ефективні лише у випадку прикриття їх винищувачами.
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20.04.2023 05:47 Відповісти
Лендлиза нет и не будет... А 1 октрября 2023 - закончится действие закона.

Уже даже придумали, почему лендлиз не нужен Украине.

Про ЯО

В качестве компенсации государство получило около 500 миллионов долларов по "Программе совместного уменьшения угрозы". Также предусматривалось, что Россия поставит ядерного топлива для украинских АЭС на 160 миллионов долларов.

В результате всех заключенных договоренностей Украина лишилась третьего в мире по мощности и количеству боезарядов арсенала ядерного оружия.

Утонувший крейсер москва - оценивался в 750млн

Patriot MIM-104 - Близько $1 млрд за батарею

Стоимость третьего в мире арсенала ЯО оказывется - меньше крейсера, и одной батареи патриот.

Неужели правда?

Или вместо 660млн, должно было быть как минимум 200-300млрд?

Например в афганистан

По данным министерства обороны США, общие военные расходы в Афганистане (с октября 2001 года по сентябрь 2019 года) достигли 778 миллиардов долларов.

Инвестиции в Польшу из фондов Евросоюза за 2014-2020 годы составили порядка 450 млрд злотых (106 млрд евро)
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19.04.2023 22:52 Відповісти
повністю погоджуюсь і навіть більше: м0сКАЛям за останні 20 років дали ТРИЛЬЙОНИ!!!! ДОЛАРІВ за їх смердючий газ чи жижу і вони на ці гроші пристойно оновили і свою болотну діру, і навіть армію, яка сьогодні вбиває мирних людей!!!!
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20.04.2023 01:59 Відповісти
Але чому ж мовчать особи, які б'ють себе в груди і голосно верещать, що вони - журналісти ? Де "експерти", "аналітики", "блогери" ?

Чому мовчать українські політики ?

А головне: ЩО заважає "великому другу" нарешті почати виконувати те, що воно саме підписало ? Нема кому нагадати ?

Жоден папірчик не написав про українців в США, які з 1го січня 2023 влаштовують акції і вимагають, щоб персонаж виконував закон.

Всіх, хто піднімає питання ленд-лізу, обзивають тролями і кацапами. І навіть більше.
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20.04.2023 02:25 Відповісти
Тихо, тихо! Ви шо це наїжджаєте на його святійшество - бідона, на котрого молиться пів-України . Навідь тут ця тема практично заблокована, вже не говорячи про інші ресурси. Всі, хто підіймає питання Лендлізу - вороги України. Замордувався боротись на цю тему. За Лендліз треба платити, а за "допомогу" не треба - ось їх аргумент. А ніхто не спроможний заглянути за лаштунки тої "допомоги", де самої допомоги перші проценти, а більшість або кредити, або оплата на виготовлення озброєння у майбутньому.
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20.04.2023 04:08 Відповісти
І що?))))))))

Русня горить сотнями в умовах, коли механізми Ленд-лізу навіть жодного разу не були використані). Мумаєте русні полегшає?

Впевнений, що вона буде палати і надалі!)))
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20.04.2023 05:50 Відповісти
"Думаєте, що русні полегшає" - звичайна помилка) А русня усе одно увся передохне, хто не схотів чи не зміг спокійно жити на рашці.
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20.04.2023 05:52 Відповісти
Про лендліз:

Запропонував республіканець в січні 2022року, щоб надати допомогу ДО початку війни, та показати що буде підтримка України, якщо щось почнеться.

Строк діі закона 2022 та 2023 фінінсові роки, до 1 жовтня 2022, та до 1 жовтня 2023 року.

Лендліх підписано 9 травня 2022 року.

Після підписання через декілька днів, замість лендлізу прийняли транш 40 млрд на 2022 фінансовий рік (тобто до 1 жовтня 2022).

Частина коштів була не для України, не все було на військову допомогу, та частина пішла на виготовлення через 1-2-3 роки. Також 2-3 млрд військової допомоги не використали, до закінчення фінансового року.

Про лендліз почали говорити, що це проти республіканців, котрі цей закон запропонували, на випадок якщо вони одержать перемогу на виборах осінню.

До 1 жовтня 2022 року, ще згадували лендліз - як він покращить стан справ,

Після - лендліз не потрібен Україні, тому що за нього потрібно буде платити.

Якщо порівняти лендліз, с лізингом автомобіля - то одна сторона має автомобілі, інша хоче отримати автомобіль. Тобто вибирає який автомобіль хоче отримати в лендліз.

Мабуть так само повинно працювати і для військової техніки.

Одна сторона має танки, літаки, ППО - інша сторона просить це надати.

Якщо попросити літаки, ППО, та отримати в достатньому розмірі - то було би менше руйнувань інфраструктури. Тобто менше потрібно було би в майбутньому кредитів на відновлення інфраструктури.

Тобто віддаеш техніку отриману за лендлізом, частину оплачуеш, маєш менше руйнувань

або отримуеш більше руйнувань, більше кредитів, та віддаеш ці кредити.

Заказ на виготовлення техніки через 1-2-3 роки це прекрасно, проте збільшує руйнування.

Це вигідно оборонній промисловості, це кошти, прибутки, дивіденди для власників акцій.

Якщо хтось знає, що війна продовжиться 2-3 роки, лендлізу не будє, будуть закази на виготовлення техніки - то чому би не купити акцій оборонної промисловості.

Якщо платити потрібно буде в обох випадках - не зрозуміло, чому транші кращі за лендліз.
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20.04.2023 11:15 Відповісти
Для сохранения жизни наших солдат, с гарантированным успехом наступления, Украине нужны F-16 с наемными западными пилотами! Для этого необходима политическая воля США, которой нет!
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20.04.2023 12:05 Відповісти
 
 