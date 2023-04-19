США оголосили про надання Україні боєприпасів на 325 млн дол.
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США оголосили про надання Україні нового озброєння у рамках чергового пакету військової допомоги.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Президент США Джо Байден підписав меморандум про скорочення озброєнь, вартість яких сягає 325 мільйонів доларів. Зброю спрямують на допомогу Україні.
За даними Пентагону, до нового пакету військової допомоги Україні від США увійшли:
- додаткові боєприпаси для HIMARS;
- 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
- ракети з оптичним наведенням (TOW);
- системи протитанкової зброї AT-4;
- протитанкові міни;
- боєприпаси для розчищення перешкод;
- понад 9 мільйонів патронів до стрілецької зброї;
- чотири машини матеріально-технічної підтримки;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- випробувальне та діагностичне обладнання для підтримки технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;
- обладнання для забезпечення безпеки портів;
- запасні частини та інше польове обладнання.
"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки", - наголошують у Пентагоні.
Топ коментарі
+20 Старый зольдат
показати весь коментар19.04.2023 21:10
+10 YU ST
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+7 Олександр Дніпро
показати весь коментар19.04.2023 22:07
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Вашингтон поки передає військову допомогу Україні за іншими програмами та не використовує лендліз, щоб заощадити український бюджет у майбутньому.
Про це нам у коментарі розповів речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.
Скорочення для США є збогаченням ЗСУ. Усе норм та під контролем. 450.
Видихай, бобер!)
Всякое кацапское лайно научилось гуглтранслейтор и теперь заваливает обсуждением своим псевдопатриотическим дерьмом. Твоей сроиси 3.14зда, по любому, смирись уже и найди себе другой заработок.
...
І то не факт)
А-10 залишаються найефективнішою платформою повітряної підтримки у світі навіть через 45 років. Поки ВПС дозволяють літакам літати і належним чином обслуговуватися, це співтовариство готове надати цей досвід в будь-якій точці світу проти будь-якого супротивника.
А-10 міг би добре підійти до нинішніх бойових дій в Україні. А-10 був розроблений для виживання навіть після отримання сильних пошкоджень і може працювати з невибагливих аеродромів. Що ще важливіше, українські ВПС продовжують експлуатувати набагато менш боєздатний Су-25, що говорить про те, що повільно літаючі наземні штурмовики все ще мають місце y війні в Україні.
Але вони ефективні лише у випадку прикриття їх винищувачами.
Уже даже придумали, почему лендлиз не нужен Украине.
Про ЯО
В качестве компенсации государство получило около 500 миллионов долларов по "Программе совместного уменьшения угрозы". Также предусматривалось, что Россия поставит ядерного топлива для украинских АЭС на 160 миллионов долларов.
В результате всех заключенных договоренностей Украина лишилась третьего в мире по мощности и количеству боезарядов арсенала ядерного оружия.
Утонувший крейсер москва - оценивался в 750млн
Patriot MIM-104 - Близько $1 млрд за батарею
Стоимость третьего в мире арсенала ЯО оказывется - меньше крейсера, и одной батареи патриот.
Неужели правда?
Или вместо 660млн, должно было быть как минимум 200-300млрд?
Например в афганистан
По данным министерства обороны США, общие военные расходы в Афганистане (с октября 2001 года по сентябрь 2019 года) достигли 778 миллиардов долларов.
Инвестиции в Польшу из фондов Евросоюза за 2014-2020 годы составили порядка 450 млрд злотых (106 млрд евро)
Чому мовчать українські політики ?
А головне: ЩО заважає "великому другу" нарешті почати виконувати те, що воно саме підписало ? Нема кому нагадати ?
Жоден папірчик не написав про українців в США, які з 1го січня 2023 влаштовують акції і вимагають, щоб персонаж виконував закон.
Всіх, хто піднімає питання ленд-лізу, обзивають тролями і кацапами. І навіть більше.
Русня горить сотнями в умовах, коли механізми Ленд-лізу навіть жодного разу не були використані). Мумаєте русні полегшає?
Впевнений, що вона буде палати і надалі!)))
Запропонував республіканець в січні 2022року, щоб надати допомогу ДО початку війни, та показати що буде підтримка України, якщо щось почнеться.
Строк діі закона 2022 та 2023 фінінсові роки, до 1 жовтня 2022, та до 1 жовтня 2023 року.
Лендліх підписано 9 травня 2022 року.
Після підписання через декілька днів, замість лендлізу прийняли транш 40 млрд на 2022 фінансовий рік (тобто до 1 жовтня 2022).
Частина коштів була не для України, не все було на військову допомогу, та частина пішла на виготовлення через 1-2-3 роки. Також 2-3 млрд військової допомоги не використали, до закінчення фінансового року.
Про лендліз почали говорити, що це проти республіканців, котрі цей закон запропонували, на випадок якщо вони одержать перемогу на виборах осінню.
До 1 жовтня 2022 року, ще згадували лендліз - як він покращить стан справ,
Після - лендліз не потрібен Україні, тому що за нього потрібно буде платити.
Якщо порівняти лендліз, с лізингом автомобіля - то одна сторона має автомобілі, інша хоче отримати автомобіль. Тобто вибирає який автомобіль хоче отримати в лендліз.
Мабуть так само повинно працювати і для військової техніки.
Одна сторона має танки, літаки, ППО - інша сторона просить це надати.
Якщо попросити літаки, ППО, та отримати в достатньому розмірі - то було би менше руйнувань інфраструктури. Тобто менше потрібно було би в майбутньому кредитів на відновлення інфраструктури.
Тобто віддаеш техніку отриману за лендлізом, частину оплачуеш, маєш менше руйнувань
або отримуеш більше руйнувань, більше кредитів, та віддаеш ці кредити.
Заказ на виготовлення техніки через 1-2-3 роки це прекрасно, проте збільшує руйнування.
Це вигідно оборонній промисловості, це кошти, прибутки, дивіденди для власників акцій.
Якщо хтось знає, що війна продовжиться 2-3 роки, лендлізу не будє, будуть закази на виготовлення техніки - то чому би не купити акцій оборонної промисловості.
Якщо платити потрібно буде в обох випадках - не зрозуміло, чому транші кращі за лендліз.