Увечері 19 квітня у місті Дніпро працює ППО
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Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про роботу ППО ЗС України в Дніпрі в середу ввечері.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграм-каналі.
"Дніпро, у місті працює ППО", - зазначив він.
Раніше телеграм-канали повідомляли про звуки вибуху в місті.
Топ коментарі
+5 Evgeny N
показати весь коментар19.04.2023 21:40
+5 Oleh Stavynoha 4c81219c
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+3 Banda 77
показати весь коментар19.04.2023 21:37
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Що там репетували "лішбинєпорошенкі" про піар?