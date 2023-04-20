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Дніпро місто (2155) обстріл (21042) ППО (1824)

Увечері 19 квітня у місті Дніпро працює ППО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ппо

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про роботу ППО ЗС України в Дніпрі в середу ввечері.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграм-каналі.

"Дніпро, у місті працює ППО", - зазначив він.

Раніше телеграм-канали повідомляли про звуки вибуху в місті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Дніпрі стався вибух у приватному будинку, загинув чоловік, - ДСНС

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+5
Пресслужба ОК "Південь" чи ОК "Таврія", прес-офіцер ВПС чи ГШ - то недостовірна інформація! І взагалі - вони не мають права повідомляти про хід бойових дій раніше, ніж те зробить Верховний Завгосп або його мавпочка!
Що там репетували "лішбинєпорошенкі" про піар?
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19.04.2023 21:40
+5
Це повний піздєц , коли завгоспи відповідають за ППО !
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19.04.2023 21:41
+3
це що зєрмак у нас тепер замість ракет в буки заряджається?!
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19.04.2023 21:37
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це що зєрмак у нас тепер замість ракет в буки заряджається?!
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19.04.2023 21:37 Відповісти
"ОМАНСКИЙ" у нас и швец и жнец и на дуде игрец !!!
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20.04.2023 00:28 Відповісти
Пресслужба ОК "Південь" чи ОК "Таврія", прес-офіцер ВПС чи ГШ - то недостовірна інформація! І взагалі - вони не мають права повідомляти про хід бойових дій раніше, ніж те зробить Верховний Завгосп або його мавпочка!
Що там репетували "лішбинєпорошенкі" про піар?
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19.04.2023 21:40 Відповісти
Дермак и навел, охвис и рапортует... передж парашинцами
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19.04.2023 21:41 Відповісти
Це повний піздєц , коли завгоспи відповідають за ППО !
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19.04.2023 21:41 Відповісти
когда уже эту гниду дермака прищучат, на сколько смертей оно уже навело своими сливами фсб
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19.04.2023 21:43 Відповісти
Зараз тривога і у нас.
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19.04.2023 21:54 Відповісти
Ця мавпа зрадник в курсі всіх подій, довго доведеться чекать перемоги
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19.04.2023 22:01 Відповісти
повідомлення рашистського агента варто розуміти ,як "ваші((((наші рашистські) пташки прилетіли,тепер відслідковуйте українську ППО. доклад закінчив
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19.04.2023 22:03 Відповісти
а шо там с картриджами для принтеров?
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19.04.2023 22:22 Відповісти
 
 