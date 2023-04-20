Увечері 19 квітня у місті Дніпро працює ППО

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив про роботу ППО ЗС України в Дніпрі в середу ввечері.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграм-каналі.

"Дніпро, у місті працює ППО", - зазначив він.

Раніше телеграм-канали повідомляли про звуки вибуху в місті.

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