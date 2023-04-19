Барна загинув як герой. Перший пішов на штурм ворожих позицій, вів бій на відстані метру. Позицію взяли, але він залишився в ній навічно, - 68-ма бригада

Пресофіцер 68-ї окремої єгерської бригади Євген Назаренко оприлюднив інформацію про обставини геройської загибелі екснардепа Олега Барни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Пресофіцер зазначив: "Багато питань по Олегу Барні. Він загинув, як герой. Він один з перших пішов штурумвати ворожі позиції. І він вів бой з ворогом на відстані метру. Убив багато ворогів і загинув, отримавшии кульове в шию. Він контраверсійна фігура, але загинув, як герой. Ми взяли цю позицію. Але Олег Барна залишився в ній навічно".

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