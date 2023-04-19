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смерть (6551) Барна (99) 68 окрема єгерська бригада (24)

Барна загинув як герой. Перший пішов на штурм ворожих позицій, вів бій на відстані метру. Позицію взяли, але він залишився в ній навічно, - 68-ма бригада

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

барна

Пресофіцер 68-ї окремої єгерської бригади Євген Назаренко оприлюднив інформацію про обставини геройської загибелі екснардепа Олега Барни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці. 

Пресофіцер зазначив: "Багато питань по Олегу Барні. Він загинув, як герой. Він один з перших пішов штурумвати ворожі позиції. І він вів бой з ворогом на відстані метру. Убив багато ворогів і загинув, отримавшии кульове в шию. Він контраверсійна фігура, але загинув, як герой. Ми взяли цю позицію. Але Олег Барна залишився в ній навічно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На війні загинув колишній народний депутат Олег Барна

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+66
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19.04.2023 23:36
+65
Вічна слава Герою, Олегу Барні!
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19.04.2023 23:45
+46
Тільки коли Барна помер в бою він герой

а коли воював в раді за законопректи і виносив яйценюка і тд то всі паплюжили і ржали

А людина реално за країну життя віддала

Слуги а вам як? непотріб сраний
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20.04.2023 00:05
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19.04.2023 23:35 Відповісти
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19.04.2023 23:36 Відповісти
Вічна слава Герою, Олегу Барні!
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19.04.2023 23:45 Відповісти
Хай зі святими спочиває. Світла пам'ять герою.
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19.04.2023 23:46 Відповісти
jakby usi deputaty buly taki, jak Олег Барна, to vlada bula b dlja narodu, a ne navpaky 🙃

Duze bolja4e 4erez zagybel´ Олегa 😰

Velyka 6ana i vi4na pam´jat´ 🙏
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19.04.2023 23:48 Відповісти
Це той який Яценюка виніс... і немало русні у грунт відправи....

Герою Слава!.....
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20.04.2023 00:04 Відповісти
Тільки коли Барна помер в бою він герой

а коли воював в раді за законопректи і виносив яйценюка і тд то всі паплюжили і ржали

А людина реално за країну життя віддала

Слуги а вам як? непотріб сраний
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20.04.2023 00:05 Відповісти
От ******* люди ділить усе на "чорне" і "біле" Вважають що так "зручніше" А "на виході" виявляється, що навпаки! Бо спочатку створюють зі звичайної людини якесь "всесвітнє ЗЛО", або "БОЖЕСТВО", потім починають його ненавидіть чи обожествлять І в результаті починають рвать горлянки тим, хто має іншу позицію
Пройде час і може сплить зовсім інше про обставини його загибелі І знову його прихильники та противники будуть "собачиться" між собою
Маленький приклад : торік у Ніжині загинув один чоловік При житті не був "зразком порядності" - і людей дурив і (користуючись грошами та зв"язками) обкрадав їх Однак вийшов з дому і наступив на міну Поховали Прихильники оголосили його "героєм, що загинув при захисті міста" І добилися, що його ім"ям назвали вулицю в місті
Коли ховали Анну Ахматову то всі висловлювали співчуття її сину Льву А він своєму товаришеві сказав: "Пройдут года Умрут все кто её знал лично Останутся лишь её стихи И никто не узнает, что из-за любви ко всему человечеству у неё не хватило любви к собственному сыну....."
Так і тут
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20.04.2023 06:12 Відповісти
Він воював з ворогом України і за Україну, тому він герой. А ви свою філософію запхайте собі в одне місце. (перепрошую,а може і ні)
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20.04.2023 09:13 Відповісти
От саме про таких як Ви - я і написав! Що - не сподобалося коли "витягують "за вушко та на сонечко"? Себе впізнавать неприємно?
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20.04.2023 09:21 Відповісти
хто ржав, а хто й підтримував, бо яйценюх тоді всіх дістав, замість командної гри тягнув на себе забагато, хотів стати наступним президенотом, порох його й погнав. але завдяки яйценюху отримали міністром чорта-авакова, і через нього ж не могли звільнити, а потім стало пізно він і сеню послав.
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20.04.2023 06:55 Відповісти
Ти хоч сам зрозумів - що "накрутив"?
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20.04.2023 09:46 Відповісти
ну так, чорта авакова поставили по квоті яйценюха, коли порох хотів авакова погнати, сеня погрожував, що не дасть голосів в ВР. потім чорт все підімняв під себе і послав обох.
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20.04.2023 12:52 Відповісти
Вічна Світла Памьять Герою України 🙏❤️💙💛
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20.04.2023 00:11 Відповісти
Вічна пам'ять і вічна слава справжньому патріоту України!🟦🟨
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20.04.2023 00:18 Відповісти
До Барни було рiзне ставлення, але вiн остаточно доказав що вiн герой i патрiот Украiни! Вiчна пам"ять тобi наш герой!
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20.04.2023 00:21 Відповісти
Оце різне ставлення власне і відкрило ріжрицю між українцями і хохлами. Українці ставилимь завжди позитивно, бо Олег Барна ніколи не двяв на шкоду України. А хохлам звичайео це не подобалось. Власне таке ж ставлення у зохлів і до партіх ЄС, у якій перебував Олег Барна і яка втратила на війні вже десятки своїх найкращих партійців.
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20.04.2023 00:32 Відповісти
Так , це правда 🙁
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20.04.2023 00:43 Відповісти
Люди висловлюють свою думку, а не здають твір з української мови. Підказуйте без злого наміру, а не в такій формі.
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20.04.2023 09:17 Відповісти
Вiчна Слава.
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20.04.2023 00:31 Відповісти
на нагородження Героя державною відзнакою навіть не сподіваємось...
Не тої партії Герой...
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20.04.2023 00:38 Відповісти
В тернопільській пресі, яку контролює підкацапська Слабода про його смерть практично навіть не згадують.
А перед виборами по його округу петляли особисто тягнитухес та садовий і агітували за зелену шмарклю Гевка з "Розсміши гоміка".
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20.04.2023 06:15 Відповісти
Перекручування фактів-злочин. І не туліть сюди вибори.
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20.04.2023 09:18 Відповісти
Вічна памʼять нашому мужньому Герою та щирі співчуття родині 😪😪😪
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20.04.2023 00:42 Відповісти
царсцво небесное сеню мы все помним за яйца и попер слава украине героям слава кацапы будут повержены запорожья бабурка
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20.04.2023 00:52 Відповісти
"контраверсійна фігура" - це шо за муйня з вуст пресофіцера?
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20.04.2023 00:57 Відповісти
Все правильно він написав! Контроверза - суперечка, розбіжність, спірне питання;
Контроверза - контроверсія - версія, прямо протилежна припущенню слідства або суду про наявність чи відсутність подій та фактів, що мають значення для правильною вирішення справи;
Бо Барна саме таким і був за життя - зі всіма своїми "скачками" в політиці і в житті Наскільки він був правий чи ні у сутичках з Яценюком чи Порошенком - судить не можу бо не володію інформацією в достатньому обсязі Про його "некрасиву" поведінку в ході ДТП за його участі усі вже забули Ну - загинув І що далі? Таких як він - загинули сотні Але про них не верещать на "Цензорі" Якщо в його діях є геройські риси - про це у бойовому донесенні повідомить його командир - це його робота і безпосередній обов"язок От тоді й можна про щось говорить А то вже зчепилися між собою Ще поділіться тут на "пробарнівців" та "антибарнівців" та почніть морди бить один одному!
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20.04.2023 10:00 Відповісти
"загинули сотні Але про них не верещать на "Цензорі" " - про загибельверещать???
Ну це ви вже зовсім!!!!!
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20.04.2023 16:23 Відповісти
А значну частину коментарів про це не інакше як "вереском" і назвать не можна А я до смертей подібних звик відноситься стримано бо набачився такого за життя - на сімох вистачить
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20.04.2023 17:28 Відповісти
Погиб как воин с оружием в руках
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20.04.2023 01:22 Відповісти
Герої не вмирають!
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20.04.2023 02:14 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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20.04.2023 02:18 Відповісти
Зелені боти Падляка в твіторі (поодинокі правда) висрали, що він "куєсос пороха, тому гірше за русню".
Запам'ятовуйте цих виродків!
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20.04.2023 03:28 Відповісти
Царство небесне! Велика шана Воїну!

Сміливість потрібно мати, щоб в такому ближньому бою штурмом брати позиції. Вього 1 м відстань!! Це дуже героїчно!

Спочивайте з миром, п.Олеже... Уклінно дякую за захист...😭


А от при чому тут слова "контраверсійна фігура"? це питання до контраверсійного пресофіцера.
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20.04.2023 03:35 Відповісти
Не зручний герой для 95-го.
P.S. Той пресахвіцер напевне усе стрімив власноруч.
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20.04.2023 08:24 Відповісти
Я вище пояснив!
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20.04.2023 10:23 Відповісти
Все перечитала. Ознайомилася з матеріалом так сказати) Не погоджуюся з Вами)

При загибелі воїна на місці пресофіцера не коментувала би контраверсії. Ніякі. Бо будь хто з нас та наших Воїнів міг би бути контраверсійною фігурою. І контраверсії можуть бути різними. Тобто протиріччя.

І депутатом він міг теж бути. Не колишнім. А діючим. Так "дякувати" не пере"дякувати" нашому мудрому народові !! Що в Раді сидять ніякі і ніхто зелені та опзж (сподіваюсь, покійні).
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20.04.2023 15:16 Відповісти
А пресофіцер ніякі "контраверсії" і не коментує Він просто констатував факт суперечливості діяльності Барни в публічній сфері, з-за якої тут усі "*********" між собою От і все Це саме те, про що я писав у своєму першому коментарі на цій гілці
До речі - "бій на відстані одного метра" - "художній свист" Вони там що - на ножах билися? Як колишній фехтувальник Вам кажу - навіть бій на рапірах чи шпагах має відстань не менше півтора метра (шпага+рука фехтувальника) "Штиковий бій" - автомат з штик-ножем + руки бійця Але я за чверть століття служби бачив примкнутий штик-ніж лише в одному місці - при несенні вартової служби У бою - ніколи Він там лише заважає - особливо при бою в ходах сполучення чи вузьких коридорах будівель А на відкритій місцевості ніхто ворога на відстань в один метр не допускає Краще влупить на безпечній відстані кулею ніж іти в атаку з штик-ножем
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20.04.2023 15:56 Відповісти
От бачите, як говорить пресофіцер. То про Барну так, то про бій.
Я ж і кажу контраверсійна фігура - це пресофіцер!
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20.04.2023 16:20 Відповісти
Я бачу що ви навіть і не пробуєте розібраться в понятті "контверсії" та "контрверсійності" То про що я можу Вам роз"яснювать якщо Ви самого базового поняття не розумієте (чи не хочете)?
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20.04.2023 17:33 Відповісти
От тут під цим коментарем про смерть Воїна, про загибель у бою на близькій дистанції до ворожих позицій вважаю аморальним коментувати про контраверсійність загиблого!
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20.04.2023 20:41 Відповісти
А ви не задумувалися над тим, що пресофіцер (знаючи про "неоднозначність" постаті Барни і думаючи про "срач", який може підняться за фактом його загибелі) навмисно на його "контрверсійність" вказав та спробував примирить обидві позиції : "Він контраверсійна фігура, але загинув, як герой".
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20.04.2023 20:55 Відповісти
Крапка. Дивіться мою відповідь вище. Барна - Герой! Загинув героїчно! Все!
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20.04.2023 21:07 Відповісти
Правильно! "Якщо я не розумію, що мені пояснюють, то це не я "недостатньо інтелектуально розвинута", а тому що мій опонент нездатен мені правильно пояснить, і тому - неправий!" Тепер - КРАПКА!!!
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20.04.2023 21:31 Відповісти
Аа, то ви тут ображати мене ще надумали?? Інтелектуально нерозвинутий - це ви! Не розуміти елементарного і брак емпатії до Людини. Це у вас!
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20.04.2023 21:45 Відповісти
Ні сонечко! Ви самі себе "образили" Я ж не винуватий, що вам не вистачило клепки зрозуміть написане та ще й заявили про це публічно
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20.04.2023 21:50 Відповісти
Мужчина! то це не я "недостатньо інтелектуально розвинута" - це що? Не образа??
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20.04.2023 22:40 Відповісти
Стосовно тебе - "недостатньо інтелектуально розвинута" - це не образа, а звичайна "констатація факту"
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21.04.2023 07:43 Відповісти
😂🤣
Розберись спочатку зі своїми контраверсіями! 😜
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21.04.2023 08:05 Відповісти
Ну - "просвіти" мне - в чому ж мої "контраверсії" полягають - хоч посміюся з "кандидата наук" А то мені вже нудно стає - тільки лаєшся та на "емоції" давиш!
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21.04.2023 09:23 Відповісти
Шановний демагог! Із всіх коментарів до цієї події ви один висловлюєте думки, які ніхто не поділяє. Звідки я роблю висновок, що ви типовий провокатор і працюєте на ворога. Ваша схібнута філософія тут не працює. Можна скільки завгодно розповідати про свій життєвий досвід, але жоден з тих, хто воював, не буде патякати про контраверсійність свого загиблого побратима. Тому, таким писакам, як ви, ніхто не давав право коментувати загибель героя в такий спосіб. І справа зовсім не в мені. З двома своїми вищими освітами та званням кандидата наук я якось дам собі раду. І, доречі, я вам не сонечко. З такими як ви спілкування безглузде і небезпечне. Остаточно!
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20.04.2023 23:14 Відповісти
Чуєш "вумна"! А де ж це ти так воювала" що дозволяєш собі такі висновки? Дві вищі освіти розуму не додають - тільки знання Але теоретичні - бо в даному випадку треба самому "нюхнуть пороху", щоб проаналізувать ситуацію та зробить висновки А я ті знання (і два дипломи про вищу освіту) ще й "практикою" підкріплював Так що "демагогією" займаєшся ти сама (в класичному трактуванні цього поняття) Саме демагоги ********** говорить "красивості", щоб зіграть на емоціях публіки та їй сподобаться А я кажу про реальні речі - якими-б вони не були "некрасивими"
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21.04.2023 05:49 Відповісти
😂😜 Всі жінки красиві! І розумні! І я одна серед них!! На "ти" ми не переходили.

Не паплюжте пам,ять полеглих Героїв!
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21.04.2023 06:32 Відповісти
Не знаю - наскільки "красива" Може - не на мій смак Про "розум" і мову не веду - я його вже побачив Перед тим, як вимагать від мене звернення на "Ви" - його заслужить треба Я його виділив "Вам" "авансом" "Ви" його не виправдала! А "пам"ять" я не паплюжу - я просто пояснив поняття "контрверсійності та причин, чому цей офіцер дозволив собі подібний вислів Це "Ви" розвела "срач" на голому місці Бо, якщо людина не може розібраться в звичайному понятті з області психології - то "гріш ціна" її "двом освітам" та "званню кандидата наук"
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21.04.2023 06:43 Відповісти
Гріш ціна вам! Бо ви майстер розводити срачі на пустому місці! Завдяки таким пустословам як ви, маємо те, що маємо. На "ти" не дозволяю себе називати. Який ви "красавЕц"всі тут побачили. Одні воюють по-справжньому, а хтось язиком тільки словесні баталії влаштовує.. Фу й огидно!
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21.04.2023 07:07 Відповісти
Ціну мені (дякуючи Богу) складаєш не ти Бо ціна, складена на підставі "мыслей провинциальных экзальтированных барышень", мало чого коштує та мене мало цікавить Я вже казав - людина, що не розбирається в базових поняттях - нездатна вести полеміку Бо просто не розуміє суті спору Що ти не розумієш, що таке "контрверсивна фігура" - я вже довів На "Ви" буду звертаться - коли заслужиш А "хто де воював" - не тобі судить Я (на відміну від тебе) доволі крові набачився До цих пір сниться часом
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21.04.2023 07:34 Відповісти
Мужчина - ти демагог і м,яко кажучи пустослів! Баришні не цікавлять, воно й видно. Мабуть в їхній бік вже й не дивишся! А як тебе не цікавить моя думка, то видно, ніяк не заспокоїшся! Вже цілий роман написав! Мене НЕ вразило! Письменник з тебе кепський! І як Людина ти погана! За розум та емпатію я теж промовчу! Ні того, ні сього!
Гірше баби базарної!

Старий Холодильник!
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21.04.2023 07:48 Відповісти
Я "баришень" ціню, в першу чергу , за розум, а не за "смазливую мордаху", цицьки та "дірку між ногами" "Я свій х** не на помийниці підібрав!" І я ним командую, а не він - мною А щодо "баби базарної" - так шукай її вранці у дзеркалі! Так зручніше
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21.04.2023 08:02 Відповісти
Принижуючи мене, ти принижуєш себе!

Вслід за російским кораблем!!😝🤡
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21.04.2023 08:07 Відповісти
Я тебе не "принижую" Ти прекрасно сама з цим справляєшся!
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21.04.2023 09:20 Відповісти
За російським кораблем, провокатор типовий!!!
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21.04.2023 16:00 Відповісти
Ясно! Якщо нема аргументів - "бидло" використовує матюки Класика!!!
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21.04.2023 16:11 Відповісти
Люди пишуть: У нас нема питань по Олегу Барні. У нас є питання до тих, у кого є питання по ньому.

А тобі вже тричі за рос.кораблем!
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21.04.2023 16:36 Відповісти
Нажаль гинуть найкращі, а найгірші продовжують грабувати країну під час війни, і зараз дуже невистачає таких людей, вічна пам'ять! Слава Герою!
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20.04.2023 03:40 Відповісти
"Він контраверсійна фігура" ....а хто тоді ти ? молодий,здоровий бик який просто таляпає язиком... такі люди невигідні владі зілоьонського і єрмака ...
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20.04.2023 06:16 Відповісти
Для "богобраних" в пошані їхня хуцпа, а мали б прикрашати стовпи.
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20.04.2023 09:22 Відповісти
Барна из Верховной Рады воевал как лев. А вот где куля влоб???
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20.04.2023 07:37 Відповісти
ЗЕДегенераты!!! А где хоть один из слуг олигархов или они только могут фигурировать в списках колабарантов и сепорни, как и малоПИ ..роский, бенин Нарко Дегенерат!!!
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20.04.2023 07:55 Відповісти
Слава Герою !!!
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20.04.2023 08:24 Відповісти
І всім Героям також Слава
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20.04.2023 08:51 Відповісти
У нас нема питань по Олегу Барні. У нас є питання до тих, у кого є питання по ньому.
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20.04.2023 09:29 Відповісти
Героям слава!! Схиляю голову..
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20.04.2023 14:32 Відповісти
Виродки з провладного інтернет-Аналу вже почали ділити загиблих Героїв на "правильних" та "заблудших". Влада через своїх медіа-хвойд почала ділити наших загиблих на "сорти", так само, як за янукОвоча його москальські політманіпулятори ділили Україну на "сорти". Це відкрита робота проти воюючої української держави, легендована під "журналістику, за підтримки ОП, це те саме, як під легендою "церкви" в суспільстві існував осередок ФСБ - так звана УПЦ(МП).
Питання коли цими виродками займеться наша контр-розвідка?? Чи може ще не на часі??
https://www.youtube.com/watch?v=DFaf0DLM3CU
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20.04.2023 20:26 Відповісти
 
 