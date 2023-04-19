Барна загинув як герой. Перший пішов на штурм ворожих позицій, вів бій на відстані метру. Позицію взяли, але він залишився в ній навічно, - 68-ма бригада
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Пресофіцер 68-ї окремої єгерської бригади Євген Назаренко оприлюднив інформацію про обставини геройської загибелі екснардепа Олега Барни.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.
Пресофіцер зазначив: "Багато питань по Олегу Барні. Він загинув, як герой. Він один з перших пішов штурумвати ворожі позиції. І він вів бой з ворогом на відстані метру. Убив багато ворогів і загинув, отримавшии кульове в шию. Він контраверсійна фігура, але загинув, як герой. Ми взяли цю позицію. Але Олег Барна залишився в ній навічно".
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Duze bolja4e 4erez zagybel´ Олегa 😰
Velyka 6ana i vi4na pam´jat´ 🙏
Герою Слава!.....
а коли воював в раді за законопректи і виносив яйценюка і тд то всі паплюжили і ржали
А людина реално за країну життя віддала
Слуги а вам як? непотріб сраний
Пройде час і може сплить зовсім інше про обставини його загибелі І знову його прихильники та противники будуть "собачиться" між собою
Маленький приклад : торік у Ніжині загинув один чоловік При житті не був "зразком порядності" - і людей дурив і (користуючись грошами та зв"язками) обкрадав їх Однак вийшов з дому і наступив на міну Поховали Прихильники оголосили його "героєм, що загинув при захисті міста" І добилися, що його ім"ям назвали вулицю в місті
Коли ховали Анну Ахматову то всі висловлювали співчуття її сину Льву А він своєму товаришеві сказав: "Пройдут года Умрут все кто её знал лично Останутся лишь её стихи И никто не узнает, что из-за любви ко всему человечеству у неё не хватило любви к собственному сыну....."
Так і тут
Не тої партії Герой...
А перед виборами по його округу петляли особисто тягнитухес та садовий і агітували за зелену шмарклю Гевка з "Розсміши гоміка".
Контроверза - контроверсія - версія, прямо протилежна припущенню слідства або суду про наявність чи відсутність подій та фактів, що мають значення для правильною вирішення справи;
Бо Барна саме таким і був за життя - зі всіма своїми "скачками" в політиці і в житті Наскільки він був правий чи ні у сутичках з Яценюком чи Порошенком - судить не можу бо не володію інформацією в достатньому обсязі Про його "некрасиву" поведінку в ході ДТП за його участі усі вже забули Ну - загинув І що далі? Таких як він - загинули сотні Але про них не верещать на "Цензорі" Якщо в його діях є геройські риси - про це у бойовому донесенні повідомить його командир - це його робота і безпосередній обов"язок От тоді й можна про щось говорить А то вже зчепилися між собою Ще поділіться тут на "пробарнівців" та "антибарнівців" та почніть морди бить один одному!
Ну це ви вже зовсім!!!!!
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Запам'ятовуйте цих виродків!
Сміливість потрібно мати, щоб в такому ближньому бою штурмом брати позиції. Вього 1 м відстань!! Це дуже героїчно!
Спочивайте з миром, п.Олеже... Уклінно дякую за захист...😭
А от при чому тут слова "контраверсійна фігура"? це питання до контраверсійного пресофіцера.
P.S. Той пресахвіцер напевне усе стрімив власноруч.
При загибелі воїна на місці пресофіцера не коментувала би контраверсії. Ніякі. Бо будь хто з нас та наших Воїнів міг би бути контраверсійною фігурою. І контраверсії можуть бути різними. Тобто протиріччя.
І депутатом він міг теж бути. Не колишнім. А діючим. Так "дякувати" не пере"дякувати" нашому мудрому народові !! Що в Раді сидять ніякі і ніхто зелені та опзж (сподіваюсь, покійні).
До речі - "бій на відстані одного метра" - "художній свист" Вони там що - на ножах билися? Як колишній фехтувальник Вам кажу - навіть бій на рапірах чи шпагах має відстань не менше півтора метра (шпага+рука фехтувальника) "Штиковий бій" - автомат з штик-ножем + руки бійця Але я за чверть століття служби бачив примкнутий штик-ніж лише в одному місці - при несенні вартової служби У бою - ніколи Він там лише заважає - особливо при бою в ходах сполучення чи вузьких коридорах будівель А на відкритій місцевості ніхто ворога на відстань в один метр не допускає Краще влупить на безпечній відстані кулею ніж іти в атаку з штик-ножем
Я ж і кажу контраверсійна фігура - це пресофіцер!
Розберись спочатку зі своїми контраверсіями! 😜
Не паплюжте пам,ять полеглих Героїв!
Гірше баби базарної!
Старий Холодильник!
Вслід за російским кораблем!!😝🤡
А тобі вже тричі за рос.кораблем!
Питання коли цими виродками займеться наша контр-розвідка?? Чи може ще не на часі??
https://www.youtube.com/watch?v=DFaf0DLM3CU