Новою амбасадоркою Євросоюзу в Україні призначать Катаріну Матернову, - ЗМІ

Нинішня заступниця генерального директора ЄС з переговорів про розширення Європейської комісії Катаріна Матернова, найімовірніше, стане новим послом ЄС у Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у внутрішній записці про призначення дипломатичної служби ЄС (EEAS), зі змістом якої ознайомлене видання Euractiv.

На своїй теперішній посаді Матернова опікувалася просуванням політики сусідства та розширення ЄС і вже була в тісному контакті з українською владою.

Її нове призначення, на думку чиновників ЄС, стане ще одним сигналом підтримки зусиль України приєднатися до Євросоюзу під час боротьби з російською агресією проти країни.

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Як додає видання, очікується, що виконавчий орган ЄС оприлюднить свою оцінку прогресу України пізніше цього року, з усною презентацією семи рекомендацій виконавчого органу ЄС щодо реформ, які очікуються навесні, а офіційний пакет розширення – восени.

Якщо в цих звітах буде відзначено позитивний прогрес, то, на думку деяких чиновників і дипломатів ЄС, можуть розпочати обговорення щодо відкриття переговорів про вступ до кінця цього року, як того вимагає Україна.

"Призначення Матернової може стати ключем до просування європейських інтересів в Україні, водночас пропонуючи всю технічну підтримку та експертизу, необхідні Києву для досягнення прогресу у вступі", – сказав Euractiv чиновник ЄС.

Нинішній посол ЄС у Києві, естонський дипломат Матті Маасікас обіймає посаду з 2019 року.

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