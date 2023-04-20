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Австрія долучилася до гуманітарного розмінування в Україні, - глава МЗС Шалленберг

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

александер,шалленберг

Австрія бере участь у гуманітарному розмінуванні в Україні в межах "Програми підтримки для України" ОБСЄ.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг.

"Ми швидко відреагували на заклик українського уряду надати підтримку в гуманітарному розмінуванні.

Австрія вже робить свій внесок у гуманітарне розмінування в Україні в межах "Програми підтримки для України" ОБСЄ", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Шалленберг зазначив, що через свій конституційний нейтралітет Австрія не може надавати підтримку у фінансуванні летальної зброї та боєприпасів.

"Натомість ми надаємо більш суттєву підтримку в цивільному та гуманітарному секторах, наприклад, для придбання захисного обладнання, наметів та медичних засобів. На цьому тлі ми погодилися на поступове солідне збільшення Європейського фонду миру. Наразі внесок Австрії до Європейського фонду миру становить майже 100 млн євро", - додав Шалленберг.

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Автор: Наталя Джума
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С паршивой овцы хоть шерсти клок.

Повезло ублюдкам что у них нету таких соседей, а то хотел бы я посмотреть на их "нейтралитет", если бы они были скажем так на месте Белоруссии.
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20.04.2023 06:47 Відповісти
Колись не так давно вони були на своєму місці поруч з їпанутим сусідом. І злили свою країну майже без спротиву. Гуглити "аншлюз Австрії".
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20.04.2023 08:57 Відповісти
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20.04.2023 08:16 Відповісти
 
 