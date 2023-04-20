Зеленський сьогодні виступить перед Конгресом Мексики, - Reuters

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 20 квітня, має виступити перед Конгресом Мексики через відеозв’язок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на два мексиканські джерела.

Як зазначається, звернення Зеленського до нижньої палати Конгресу відбудеться на запрошення групи дружби Конгресу між Мексикою та Україною.

Видання пише, що уряд Мексики заявив про бажання зберігати нейтралітет щодо війни Росії в Україні, але деякі прихильники України критикують лівого президента країни Андреса Мануеля Лопеса Обрадора за те, що він ставить під сумнів доцільність постачання європейської зброї до Києва.

Однак Мексика голосувала разом зі США та іншими західними державами за низку важливих резолюцій ООН.

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