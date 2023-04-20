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виступ (81) Зеленський (17431) Мексика (41)

Зеленський сьогодні виступить перед Конгресом Мексики, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ Події

зеленський

Президент України Володимир Зеленський у четвер, 20 квітня, має виступити перед Конгресом Мексики через відеозв’язок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Reuters із посиланням на два мексиканські джерела.

Як зазначається, звернення Зеленського до нижньої палати Конгресу відбудеться на запрошення групи дружби Конгресу між Мексикою та Україною.

Видання пише, що уряд Мексики заявив про бажання зберігати нейтралітет щодо війни Росії в Україні, але деякі прихильники України критикують лівого президента країни Андреса Мануеля Лопеса Обрадора за те, що він ставить під сумнів доцільність постачання європейської зброї до Києва.

Однак Мексика голосувала разом зі США та іншими західними державами за низку важливих резолюцій ООН.

Також читайте: Мексика могла б відійти від нейтралітету і надати Україні гуманітарну, медичну та економічну підтримку, - заступник голови МЗС Мельник

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
І що? Буде просить щоб підвезли "чіканос" для відбудови України? Бо у нього тільки одне залишилося - клянчить допомогу Бо перед тим як впаде Україна - його встигнуть придушить на Банковій І перемоги України він теж боїться - бо з перемогою підніметься ГОЛОВНЕ питання - "Хто винен в тому що сталося?!!!" І він вже не відвертиться від відповіді!
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20.04.2023 07:21
+8
Деякі до цих пір цього не визнають - теліпають, що "Порох сдал-бы Украину за три дня! А Зеленский - "мужик со стальными яйцами и держится! " Питаю: "Чому ж Порох не "здав Україну " за свої п"ять років президентства?" Тут же тікають або починають матюкаться!
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20.04.2023 08:22
+7
Буде розповідати, як бездарно витратити всі гпроші на "Велике крадівнийство", а потім бігати по всьому світу і просити озброєння.
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20.04.2023 07:52
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І що? Буде просить щоб підвезли "чіканос" для відбудови України? Бо у нього тільки одне залишилося - клянчить допомогу Бо перед тим як впаде Україна - його встигнуть придушить на Банковій І перемоги України він теж боїться - бо з перемогою підніметься ГОЛОВНЕ питання - "Хто винен в тому що сталося?!!!" І він вже не відвертиться від відповіді!
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20.04.2023 07:21 Відповісти
Винен 73% виборців, які голосували за ЗЕ!!!
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20.04.2023 08:08 Відповісти
Деякі до цих пір цього не визнають - теліпають, що "Порох сдал-бы Украину за три дня! А Зеленский - "мужик со стальными яйцами и держится! " Питаю: "Чому ж Порох не "здав Україну " за свої п"ять років президентства?" Тут же тікають або починають матюкаться!
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20.04.2023 08:22 Відповісти
Маємо що маємо. Зе - це відображення 73% народу України на момент виборів.
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20.04.2023 08:34 Відповісти
От-от! Основна маса - просто думать ліняться! Чекають, що за них "хтось" повинен "думать" і "вирішувать" От і маємо: і "подумали" і "вирішили" Це - як у старому анекдоті: "Сидить коло накритої "поляни" п"яний Змій-Горинич триголовий і дрімає Тут одна голова піднімається Подивилась на сусідні - сплять! Хапає лапою недопиту пляшку горілки випиває швидко і засинає Через деякий час піднімаються усі три Дві кажуть:
- *****! Как водку жрать - так в одиночку! А как рыгать - так вместе!"
От і ми так! "ЗЕ-бидло" проголосувало А тепер ригаємо всі разом - КРОВ"Ю!!!
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20.04.2023 08:46 Відповісти
"І що? Буде просить щоб підвезли "чіканос" для відбудови України?"
Для цього завхоз Єрмак повинен забезпечити клоуна реквізитом,бо трикутний капелюх Наполеона не знадобиться.
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20.04.2023 08:38 Відповісти
Брехлива та цинічна зелена гнида
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20.04.2023 07:23 Відповісти
в зеленом сомбреро?
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20.04.2023 07:41 Відповісти
Угу..И в пончо.Идальго Зе,пля...
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20.04.2023 08:17 Відповісти
Буде розповідати, як бездарно витратити всі гпроші на "Велике крадівнийство", а потім бігати по всьому світу і просити озброєння.
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20.04.2023 07:52 Відповісти
Клоун так і не зрозумів яку посаду зайняв,шоу продовжується,економіка добивається,люди гинуть .....
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20.04.2023 08:17 Відповісти
Вперше в історії ?!
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20.04.2023 08:37 Відповісти
Навіть раніше.
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20.04.2023 09:10 Відповісти
О!!! От це його царина.

Мексиканські кортелі повинні прийняти участь у відновленні ОП.
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20.04.2023 08:41 Відповісти
зачем Мексика... проведи исторически-истерические гнусавые переговоры по телефону с Лесото... видосик запусти насколько это важно... ты - позор Украины... и это самое доброе к тебе... а вообще - ты хотел сдать Украину... расскажи о поездках в Оман, желание встретиться с педофилом в Израиле, долгим желанием посмотреть ему в глаза... ТЫ ПОЗОР УКРАИНЫ! тебя и твое вонючее телевидение ненавидят настолько сильно, что... будет по Брежневу - борьба за мир будет такой, что камня на камне не останется... уйди... уйди и не позорь страну... как немцы от китайцев прозрели, что те мрази, так и народ от тебя и твоих смердючих недоумков не только прозрел, но и понял - ты ведешь Украину в пропасть... уйди...
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20.04.2023 09:33 Відповісти
Ми ще дуже совок, тому і радіємо оцим відосикам, а на справді це принизливо, але вихованець квнів і коки цього не зрозуміє..
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20.04.2023 09:55 Відповісти
А в Гондурасе тоже будет видно?
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20.04.2023 10:40 Відповісти
 
 