Мексика могла б відійти від нейтралітету і надати Україні гуманітарну, медичну та економічну підтримку, - заступник голови МЗС Мельник

Мексику закликають відмовитися від нейтралітету, підтримати Україну у війні, яку розпочала Росія, та надати допомогу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник, якого цитує CNN.

"Ця країна залишається більш-менш нейтральною. Нам потрібна буде додаткова підтримка... Ми сподіваємося, що мексиканське суспільство, мексиканський народ і насамперед уряд цієї країни змінять дискурс", - сказав Мельник.

Заступник глави МЗС зазначив, що Мексика могла б надати Україні гуманітарну, медичну та економічну підтримку.

"Направте лікарів в Україну, надішліть кілька мобільних госпіталів, покажіть свій прапор... Цю допомогу українці запам’ятають назавжди", - наголосив він.

Мельник пояснив, що будь-яка підтримка України з боку Мексики могла б суттєво вплинути на її лідерство у Латинській Америці. Він також додав, що прохання України про допомогу є "виправданим очікуванням", з огляду на історію Мексики з колоніалізмом. За його словами, війна Росії проти України - це "сучасна колоніальна війна".

"Покажіть красивий мексиканський прапор на нещодавно звільнених територіях (України, - ред.)", - закликав заступник міністра.

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