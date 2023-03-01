Мексика могла б відійти від нейтралітету і надати Україні гуманітарну, медичну та економічну підтримку, - заступник голови МЗС Мельник
Мексику закликають відмовитися від нейтралітету, підтримати Україну у війні, яку розпочала Росія, та надати допомогу.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник, якого цитує CNN.
"Ця країна залишається більш-менш нейтральною. Нам потрібна буде додаткова підтримка... Ми сподіваємося, що мексиканське суспільство, мексиканський народ і насамперед уряд цієї країни змінять дискурс", - сказав Мельник.
Заступник глави МЗС зазначив, що Мексика могла б надати Україні гуманітарну, медичну та економічну підтримку.
"Направте лікарів в Україну, надішліть кілька мобільних госпіталів, покажіть свій прапор... Цю допомогу українці запам’ятають назавжди", - наголосив він.
Мельник пояснив, що будь-яка підтримка України з боку Мексики могла б суттєво вплинути на її лідерство у Латинській Америці. Він також додав, що прохання України про допомогу є "виправданим очікуванням", з огляду на історію Мексики з колоніалізмом. За його словами, війна Росії проти України - це "сучасна колоніальна війна".
"Покажіть красивий мексиканський прапор на нещодавно звільнених територіях (України, - ред.)", - закликав заступник міністра.
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І де ж та смертна кара під час дії воєнного стану?? За саботаж, крадівництво в особливо великих розмірах, дискридитацію
Так що не думаю, що мексиканський уряд палає бажанням нам щось давати.
До речі, у березні 2022 року Ізраїль відкрив у Львівській області польовий шпиталь, а 3 квітня відправив туди 80 медиків. Запам'ятали назавжди?