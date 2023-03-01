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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Мексика могла б відійти від нейтралітету і надати Україні гуманітарну, медичну та економічну підтримку, - заступник голови МЗС Мельник

мельник,андрій

Мексику закликають відмовитися від нейтралітету, підтримати Україну у війні, яку розпочала Росія, та надати допомогу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник, якого цитує CNN.

"Ця країна залишається більш-менш нейтральною. Нам потрібна буде додаткова підтримка... Ми сподіваємося, що мексиканське суспільство, мексиканський народ і насамперед уряд цієї країни змінять дискурс", - сказав Мельник.

Заступник глави МЗС зазначив, що Мексика могла б надати Україні гуманітарну, медичну та економічну підтримку.

"Направте лікарів в Україну, надішліть кілька мобільних госпіталів, покажіть свій прапор... Цю допомогу українці запам’ятають назавжди", - наголосив він.

Мельник пояснив, що будь-яка підтримка України з боку Мексики могла б суттєво вплинути на її лідерство у Латинській Америці. Він також додав, що прохання України про допомогу є "виправданим очікуванням", з огляду на історію Мексики з колоніалізмом. За його словами, війна Росії проти України - це "сучасна колоніальна війна".

"Покажіть красивий мексиканський прапор на нещодавно звільнених територіях (України, - ред.)", - закликав заступник міністра.

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Автор: 

Мексика (119) допомога (8427) Мельник Андрій (234)


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Топ коментарі
+9
Гуманітарку?? Звучить як знущання..вже все згнило, потрібна нова партія? Чи продали, що не зіпсувалось? Через вас, гнид зелених, кожна країна буде 10 раз думати, ніж нам допомогти..

І де ж та смертна кара під час дії воєнного стану?? За саботаж, крадівництво в особливо великих розмірах, дискридитацію
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01.03.2023 11:31
+9
агов,Мельник...може запитаєшь у кварталу допомоги,це блишче ніж Мексіка.
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01.03.2023 11:36
+5
Вряд ли местные бароны пойдут на такой шаг, они не гуманитарии. Да и технически они больше с масквой повязаны.
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01.03.2023 11:26
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Вся Південна Америка зачаілась -- латинос - тільки англо - сакси за нас .
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01.03.2023 11:23 Відповісти
Вряд ли местные бароны пойдут на такой шаг, они не гуманитарии. Да и технически они больше с масквой повязаны.
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01.03.2023 11:26 Відповісти
вони швидше гуманітарку кацапам передадуть. всі їхні наркобарони через кацапські дипканали переправляють у Європу свою наркоту.
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01.03.2023 11:30 Відповісти
Гуманітарку?? Звучить як знущання..вже все згнило, потрібна нова партія? Чи продали, що не зіпсувалось? Через вас, гнид зелених, кожна країна буде 10 раз думати, ніж нам допомогти..

І де ж та смертна кара під час дії воєнного стану?? За саботаж, крадівництво в особливо великих розмірах, дискридитацію
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01.03.2023 11:31 Відповісти
вже нічого *******? Що про гуманітарку мову заводите
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01.03.2023 11:32 Відповісти
агов,Мельник...може запитаєшь у кварталу допомоги,це блишче ніж Мексіка.
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01.03.2023 11:36 Відповісти
заткнеться колись Мельник чи ні?
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01.03.2023 11:39 Відповісти
У Мексиці своя війна. Там держава у державі. Формально країною керують урядові структури, але на місцях реальна влада належить наркокартелям. Там регулярно відбуваються збройні протистояння поліції та військових з організованою злочинністю. Причому часто це виглядає як справжня військова операція з задіянням важкої техніки та авіації.

Так що не думаю, що мексиканський уряд палає бажанням нам щось давати.
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01.03.2023 11:44 Відповісти
там у одному Мехіко поза 20 лямів населення там в фавелах такі заміси бувають що не поступляться деяким нашим військовим операціям,але ж то дурник мельник якому лише б сиранути ротом...
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01.03.2023 14:34 Відповісти
Нещодавно там через одного наркобарона справжня війна була.
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01.03.2023 14:46 Відповісти
І що це вина тупих мексиканців що не можуть навести лад з наркокартелями які озброєнні легкою стрілецької зброєю
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23.04.2023 07:56 Відповісти
Пора вже Мельника відправляти послом до Мексики.
До речі, у березні 2022 року Ізраїль відкрив у Львівській області польовий шпиталь, а 3 квітня відправив туди 80 медиків. Запам'ятали назавжди?
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01.03.2023 11:44 Відповісти
Мельнику винні абсолютно ВСІ!!! Як цей розумово неповноцінний став пОслом в Німеччині - загадка ((( Дивлячись на таких хамовитих і тупих утирків складається враження про державу в цілому (((
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01.03.2023 12:54 Відповісти
Мельнику ганьба ! Пора відпочити від тяжкої дипломатичної праці!
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01.03.2023 11:46 Відповісти
Ну, якщо зелені випустили клоуна Мельника, то справи у дебіломарафона видно не найкращі. Чимось публіку потрібно розважати? Безумну сдули, Агрохімімія нестрижений, залишився Мельник.
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01.03.2023 12:58 Відповісти
Ну мотивувати треба якось в інший спосіб. Направте туди дипломатів, спецагентів чи ще когось нехай зроблять пропозицію від якої не можна відмовитись.
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01.03.2023 13:21 Відповісти
ви, зелені піdори геть їbанулися? тобто за півроку ви вже в сомалі проситиме допомогу?!
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01.03.2023 13:54 Відповісти
 
 