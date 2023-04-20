Росіяни вночі атакували Україну "Шахедами" з нової партії, - ОК "Південь"

Росія отримала нову партію іранських дронів-камікадзе. Саме ними ворог атакував територію України вночі 20 квітня.

Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Російська армія атакувала новими дронами-камікадзе типу "Шахед 136" Миколаївську та Одеську області України. Зазначається, що окупанти використовуватимуть "Шахеди" для підтримання терористичного стану та напруженості у місцевого населення", - сказала вона.

В ОК "Південь" повідомляють, що ракетні запаси росіян доведені до мінімуму, що спонукає їх частіше використовувати іранські дрони та попереджають про можливі повторення таких атак.

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