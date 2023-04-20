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Росіяни вночі атакували Україну "Шахедами" з нової партії, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шахед

Росія отримала нову партію іранських дронів-камікадзе. Саме ними ворог атакував територію України вночі 20 квітня.

Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на  РБК-Україна.

"Російська армія атакувала новими дронами-камікадзе типу "Шахед 136" Миколаївську та Одеську області України. Зазначається, що окупанти використовуватимуть "Шахеди" для підтримання терористичного стану та напруженості у місцевого населення", - сказала вона.

В ОК "Південь" повідомляють, що ракетні запаси росіян доведені до мінімуму, що спонукає їх частіше використовувати іранські дрони та попереджають про можливі повторення таких атак.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українські військові за добу знищили 21 ворожий "Шахед" із 26, - Генштаб

Автор: Марина Макєєва
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ракети закінчуються? шахєдиди закінчуються? танки закінчуються?снарядний голод?низький моральний дух?
Що ще в казках можна розказати?
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20.04.2023 08:44 Відповісти
моралка у русни не ахти,танки дедоваевательские не от хорошей жизни достают,в среднем по 7-8 танков в день ложим(за исключением пары посл. недель) уралвагонзавод за месяц то ли 6 толи 7 клепает.в среднем новых танков русня за мес. всего 20 делает+70-80 ремонтируют)трудом не сложных подсчетов даже при уничтожении 4 танков все равно не вывозят кацапелыки,по поводу голода,ну если сравнивать бои прошлого мая июля,то у них реально голод,дурачки не швыряються лишними бк налево направо економние собаки стали,ракет подзакончились,имхо они их клепают на осень.
как с нато эти клоуны собирались воевать вообще непонятно
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20.04.2023 09:46 Відповісти
Несмотря на безумные потери врага, война будет продолжаться. Россия все еще сохраняет численное преимущество над Украиной, поскольку у нее большие запасы в резерве.«Военный потенциал России все еще значительно превосходит украинский по большинству показателей, включая человеческую, воздушную, сухопутную и военно-морскую силу», - говорится в отчете Центра стратегических и международных исследований, передает CNN.
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20.04.2023 11:09 Відповісти
А от гроші на ЗЕтелемарафон для Мусійсучки не закінчуються
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20.04.2023 08:49 Відповісти
Ночью в свете осветительных ракет эта дрянь должна быть хорошо видна.
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20.04.2023 08:56 Відповісти
С азерами бы договориться,чтобы Каспий контролировать...
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20.04.2023 09:04 Відповісти
Ракетні запаси московії треба нищити ще на заводах. Разом з тими заводами. А не радіти та чекати, коли вона знов накопить достатньо.
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20.04.2023 09:53 Відповісти
Військові заводи, військові аеродроми, склади.
І пох що вони там потім скавчатимуть.
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20.04.2023 10:05 Відповісти
 
 