Росіяни вночі атакували Україну "Шахедами" з нової партії, - ОК "Південь"
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Росія отримала нову партію іранських дронів-камікадзе. Саме ними ворог атакував територію України вночі 20 квітня.
Про це в ефірі телемарафону повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Російська армія атакувала новими дронами-камікадзе типу "Шахед 136" Миколаївську та Одеську області України. Зазначається, що окупанти використовуватимуть "Шахеди" для підтримання терористичного стану та напруженості у місцевого населення", - сказала вона.
В ОК "Південь" повідомляють, що ракетні запаси росіян доведені до мінімуму, що спонукає їх частіше використовувати іранські дрони та попереджають про можливі повторення таких атак.
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Що ще в казках можна розказати?
как с нато эти клоуны собирались воевать вообще непонятно
І пох що вони там потім скавчатимуть.