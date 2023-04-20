55 тис. українських біженців наразі проживають в Австрії, - глава МЗС Шалленберг
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Наразі на території Австрії проживають близько 55 тисяч біженців з України, а загалом їх було понад 90 тисяч.
Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг, передає Цензор.НЕТ.
"Федеральний уряд Австрії, а також федеральні землі, громади та населення теж роблять значний внесок у прийом та інтеграцію понад 90 тис. українських переселенців. Наразі понад 55 тис. українців усе ще живуть з нами в Австрії. Ми також були першою державою, яка організувала повітряний міст з Молдовою для переміщення вимушених переселенців з України до Австрії. Ми продовжимо цю солідарність і будемо підтримувати Україну та її народ і в майбутньому", - зазначив він.
Шалленберг також вказав на те, що, згідно з даними "Ukraine Support Tracker" Інституту світової економіки в Кілі, Австрія "фактично займає перше місце за обсягом гуманітарної допомоги Україні, якщо рахувати у співвідношенні до ВВП".
"З початку війни ми надали понад 129 млн євро двосторонньої фінансової та гуманітарної допомоги", - повідомив міністр.
Окремо Австрія прийняла на лікування понад 30 важкопоранених цивільних осіб з України, передусім жінок і дітей.
Він також додав, що восени минулого року Австрія підписала рамкову угоду на суму 600 мільйонів євро щодо будівництва та модернізації трьох закладів охорони здоров’я.
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