УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11883 відвідувача онлайн
Новини Суспільство
4 455 102
освіта (1042) Лісовий Оксен (44)

В Україні прогнозується дефіцит кадрів у галузі освіти в кілька мільйонів осіб, - Лісовий

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

лісовий

У галузі освіти прогнозують дефіцит людського ресурсу в кілька мільйонів людей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське, про це міністр освіти і науки Оксен Лісовий розповів на презентації Державної служби якості освіти України.

За словами міністра, дефіцит прогнозують навіть за умови, що освіта зробить усе необхідне для того, щоб повернути людей з-за кордону та з тимчасово окупованих територій.

"Це виклик саме для освіти, і більш ніхто з цим викликом не впорається. Ми розуміємо, Крим - це людський потенціал, ресурс. Окуповані території Донбасу - людський ресурс. Ті, хто виїхали до Європи, Росії, - це все запитання до освіти, яку пропозицію ми сформуємо, як ми спрогнозуємо", - сказав Лісовий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лісовий про зарплати освітян: Розуміння цієї проблеми є. Мета поставлена

Він розповів, що влада на державному рівні створює стратегії десь на 5 років уперед. Але в галузі освіти прогноз має бути на десятиліття вперед.

"Те, що відбудеться через 5 років, - це те, що відбулося вже сьогодні-вчора, ми вже не впливаємо на результати, які освіта зреалізує через 5 років", - сказав міністр.

Так, він зазначив, що викликом уже була пандемія COVID-19, за якої "ледь впоралися і загасили пожежі".

"Війна - виклик, справляємося, гасимо пожежі, як можемо. І далеко не всі пожежі гасимо, насправді. Наступний виклик буде - перемога. Ми лише пробуємо усвідомити масштаб цього виклику", - сказав Лісовий.

Читайте також: Керівник Міносвіти Лісовий оголосив "обговорення в суспільстві" питання щодо скорочення кількості шкільних предметів

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
что он несет?
показати весь коментар
20.04.2023 11:58
+12
Хочеться тільки посміятись з таких дописів. Заздріть мовчки: вчитель математики і інформатики: Зарплата за місяць 8089 грн. при 21 год. навантаженні + кабінет + зошити + класне керівництво, причому за жовтень\грудень\січень\березень (під час канікул) отримували ще меньшу з\п бо працювали 3 тижні, а 4-й тиждень за власний рахунок, тепер за півтора місяці до закінчення навчального року вже попередили, що перед відпусткою всі вчителі мають взяти за власний рахунок ще на 2 тижні, інакше відпускних не отримають. Це все що потрібно знати про цю зевладу і обіцяні 4000 уо вчителям від головного зебоневтіка.
показати весь коментар
20.04.2023 12:39
+9
це Лісовий несе подібний треш, чи це помилка авторів статті?? на 30-35 мільйонну країну дифіцит в декілька мільйонів освітян, у нас що, всі повинні бути освітянами??? яка пропорція, учень- освітянин, 1до 1? чи 1до 2... - фантазії педагога після перепою....
показати весь коментар
20.04.2023 12:12
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Редактор сайту сьогодні з бодуна, мабуть. То у них держборг виріс на 30% (13 мільярдів доларів) до 161 мільярда (поплутали борг і ВВП), то у них в країні з 45 мільйонами населення, з урахуванням окупованих територій і емігрантів, "кілька мільйонів освітян" . . .

Цензор ! Мінералка, розсол, вугільні таблетки . . . Ну або повторний курс арифматики у початковій школі.
показати весь коментар
20.04.2023 17:35 Відповісти
Обожнюю коли освіту коментують «війскови експерти», вчорашні «вірусологи». Доречи, освітянське життя-це особлива каста, де самі освітчені люди є самими не захищеними. Це можливість не бачити свою дитину навчаючи (виховуючи) чужих. Це безкінечна «*******», як на работі так і в дома. Це зауваження від теперішних батьків, яких ти вчора «випустив» і перехрестився. І так, вчителів не вистачає. Якось так. Плюйте, не соромтесь.
показати весь коментар
20.04.2023 22:15 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 