Контрнаступ ЗСУ буде сюрпризом для росіян та деяких українців, - Веніславський
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Контрнаступ українських сил буде "сюрпризом, який найменше очікують" російські загарбники.
Про це заявив член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі "Свобода. Ранок", інформує Цензор.НЕТ.
"А коли відбудеться контрнаступ ЗСУ, яким чином, за якими напрямками - це буде якраз тим сюрпризом, який найменше очікують наші вороги. Я думаю, що це буде сюрпризом не лише для російських військових і для російського суспільства, але й для багатьох українців", - сказав Веніславський.
Росіяни побоюються українського контрнаступу. Його активно обговорюють на ток-шоу та у соцмережах.
"Зараз наше командування Збройних Сил, командувач оперативно-тактичного угрупування "Хортиця", генерал Сирський робить усе, щоб максимальної шкоди завдати країні-окупанту, збройним силам, військовим формуванням, приватним військовим компаніям в районі тих населених пунктів, в яких йдуть найзапекліші бої. Це Бахмут, Мар’їнка, Авдіївка. Тобто це зараз те, що в майбутньому дозволить нам найбільш ефективно звільняти наші території", - зазначив Веніславський.
Будь ласка, зачекайте...
кожне лізе поляпати язиком
"Кончай болтать, іді работать !" - всім цим "коментаторам"
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Судяч з порівняння віку основного виборця Клоуна і Сивочолого...
То якого дідька воно меле про те, в чому не розбирається?
Хай краще про "популізм" перед вторгненням розкаже нам
а Тролінг Якійсь
Припни свого язика, телепню!
Все інше на сюрприз вже не тягне.
Які ж ці зелені шмарклі недолугі....
Гвардия ЗеКо наступу!)
Юзик,Жека, Котлета, Сивохо, Бездупла піхотинці прориву
Це що за маячня ?ЩО, штурмовики різні в обороні і атаці ?
После Буданова, Данилова и Арестовича ...Веник уверенно занимает 4-е место !
- Помпи "Евросолідарності" привозять у місця стихійних бід і ними лише викачують воду з місць затоплення А "помпа" "слугунів" - для прояву їх самозакоханості, вішання лапші на вуха електорату та викачування бруду на своїх опонентів ....
Тому що ви весь час комусь продаєтеся та прислужуєте А, враховуючи, що "роботодавці" ваші самі не знають, що завтра робитимуть, то ви теж визначиться не можете - лише лайном плюєтеся в тих, хто не хоче прислужувать разом з вами
Спробуємо визначити цих людей:
Веніславський - "А коли відбудеться контрнаступ ЗСУ, яким чином, за якими напрямками - це буде якраз тим сюрпризом, який найменше очікують наші вороги. Я думаю, що це буде сюрпризом не лише для російських військових і для російського суспільства, але й для багатьох українців Джерело: https://censor.net/ua/n3413280"
Данілов - "Ми з президентом знаходимося в одному інформаційному полі." (https://www.radiosvoboda.org/a/danilov-kontrnastup-***********-uptsmp-fsb/32352043.html)
Єрмак - без нього ніяк...
Рєзніков - як Міністр оборони (не може не знати)...
Зеленський - без найвидатнішого верховного головнокомандувача ніяк теж...
Залужний та генштаб мабуть узнають зі ЗМІ, коли все розпочнеться, щоб не панікували...