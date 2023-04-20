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Контрнаступ ЗСУ буде сюрпризом для росіян та деяких українців, - Веніславський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Контрнаступ українських сил буде "сюрпризом, який найменше очікують" російські загарбники.

Про це заявив член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі "Свобода. Ранок", інформує Цензор.НЕТ.

"А коли  відбудеться контрнаступ ЗСУ, яким чином, за якими напрямками - це буде якраз тим сюрпризом, який найменше очікують наші вороги. Я думаю, що це буде сюрпризом не лише для російських військових і для російського суспільства, але й для багатьох українців", - сказав Веніславський.

Росіяни побоюються українського контрнаступу. Його активно обговорюють на ток-шоу та у соцмережах. 

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"Зараз наше командування Збройних Сил, командувач оперативно-тактичного угрупування "Хортиця", генерал Сирський робить усе, щоб максимальної шкоди завдати країні-окупанту, збройним силам, військовим формуванням, приватним військовим компаніям в районі тих населених пунктів, в яких йдуть найзапекліші бої. Це Бахмут, Мар’їнка, Авдіївка. Тобто це зараз те, що в майбутньому дозволить нам найбільш ефективно звільняти наші території", - зазначив Веніславський.

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+62
Зеленими сюрпризами вже наїлися. Сюрприз буде, коли зелені повиздихають.
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20.04.2023 12:02
+51
еще один вояка хренов
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20.04.2023 12:00
+38
Честно, зае..ли пи..деть уже, вот просто тошнит от этих всех прогнозистов, как будто уже выиграли и всё просто отлично.
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20.04.2023 12:06
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еще один вояка хренов
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20.04.2023 12:00 Відповісти
саме так !
кожне лізе поляпати язиком
"Кончай болтать, іді работать !" - всім цим "коментаторам"

.
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20.04.2023 12:08 Відповісти
Зеленими сюрпризами вже наїлися. Сюрприз буде, коли зелені повиздихають.
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20.04.2023 12:02 Відповісти
Бажано в один день
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20.04.2023 12:14 Відповісти
Малоймовірно.

Судяч з порівняння віку основного виборця Клоуна і Сивочолого...
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20.04.2023 15:08 Відповісти
Хто ж зелі дасть? ****...ка вже і американці розкусили давно. Вони не дадуть йому ніякого шансу
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20.04.2023 20:06 Відповісти
Головне, щоб його відсутність не була сюрпиризом.
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20.04.2023 12:04 Відповісти
А оцей доцент, він хто? Речник Міноборони? Ні?
То якого дідька воно меле про те, в чому не розбирається?
Хай краще про "популізм" перед вторгненням розкаже нам
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20.04.2023 12:04 Відповісти
Так и это не лучше ляпает языком.

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20.04.2023 12:29 Відповісти
Хитрожопые думают, что они умнее других даже не предполагают, что о них думает большинство. Поэтому лезут языком во все дыры и забывают о своём стойле. Многих, таких как Вениславский, сейчас у власти *пруд пруди*. Но жопа делаешь. Выбрали,,,,,,,, Без них украинцы уверены в безусловной нашей Победе не обращая на их шлёпанье языком.
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20.04.2023 15:56 Відповісти
шо, нападемо на Дальній Восток?
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20.04.2023 12:05 Відповісти
аннексируем аляску?
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20.04.2023 22:40 Відповісти
Честно, зае..ли пи..деть уже, вот просто тошнит от этих всех прогнозистов, как будто уже выиграли и всё просто отлично.
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20.04.2023 12:06 Відповісти
скільки там цих "членів" комітетів?
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20.04.2023 12:06 Відповісти
Ще є "членкіні". Марьяша Безумна і т.д. ...
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20.04.2023 12:16 Відповісти
Це вже не сюрприз,
а Тролінг Якійсь
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20.04.2023 12:06 Відповісти
Для ФСБ сюрпризом не буде.
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20.04.2023 12:06 Відповісти
Крейсер москва теж для них не був сюрпризом)
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20.04.2023 12:13 Відповісти
ох їбать а чо після москвабада більше не було "сюрпризів",може тому,що нема більше,русня ще довго терлася біля Одеси,і що? а нічо,бо якраз оця ******* скавчала про те що виділяти додаткові 50млрд для армії то популізм.а москвою прикривати усі пройоби ********* не треба.то не їх заслуга.
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20.04.2023 14:47 Відповісти
Зе-піар. На букву "д".
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20.04.2023 12:06 Відповісти
Микола Тищенко вийде з оточення та рушить на Волинь?
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20.04.2023 12:07 Відповісти
блін як вже ця влада креативно-гламурних блогерів-тік-токерів задовбала... результат не важливий, головне всюди сунути свою пику, пропіаритись навіть там, де воно не треба... і все воно таке, від преЗЕдента до "слуги" в сільраді. Пустопорожній триндьож ні про що, але цілодобово.
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20.04.2023 12:07 Відповісти
Невже на Москву 🤔🤔🤣
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20.04.2023 12:07 Відповісти
В Москву.
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20.04.2023 12:09 Відповісти
Ще один військовий "спец".
Припни свого язика, телепню!
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20.04.2023 12:08 Відповісти
Менше б вони 3,14@діли. Разом з гівняком, який перебрав на себе повноваження президента.
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20.04.2023 12:08 Відповісти
Відправте цього героя на передову у наступ - ото буде для нього сюрприз.
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20.04.2023 12:08 Відповісти
Для Вєніславского і його патронів контрнаступ теж буде сюрпризом. 😊
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20.04.2023 12:09 Відповісти
Він буде розвиватись в іншу сторону? І дійде до Львова?
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20.04.2023 12:10 Відповісти
По ходу основний удар буде на ніжній тагіл, відволікаючі - на омськ і нижньовартівськ.
Все інше на сюрприз вже не тягне.
Які ж ці зелені шмарклі недолугі....
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20.04.2023 12:13 Відповісти
угу з морським десантом в мурманську і підербурзі...
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20.04.2023 14:49 Відповісти
Як ви вже задовбали, зелені блазні! Можете хоча б на день припинити словесну діарею?
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20.04.2023 12:16 Відповісти
ще один бл... шмалЯр недавно тринділя що має говорити про це максимум три особи. А иходить що 333 *******...
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20.04.2023 12:17 Відповісти
Сподіваюся що всі удмурто - мордовські мавпи будуть знищені.
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20.04.2023 12:17 Відповісти
Головне, щоб це було сюрпризом для єрмака та боневтіка його
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20.04.2023 12:18 Відповісти
Може посидиш на спешці,пару годин,наступальник блд обісраний
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20.04.2023 12:18 Відповісти
Серед зелені змагання з пустозвонства щодо контрнаступу?
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20.04.2023 12:19 Відповісти
А можна заказати ЗеКів у перших рядах ?
Гвардия ЗеКо наступу!)
Юзик,Жека, Котлета, Сивохо, Бездупла піхотинці прориву
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20.04.2023 12:19 Відповісти
юзик, жека, котлета, сивохо - катають по херсонських степах попереду себе круглу дуру безуглу, як мінний трал, роблячи проходи для контрнаступу ))))
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20.04.2023 12:41 Відповісти
Когда уже дадут слово начальнику транспортного цеха?
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20.04.2023 12:23 Відповісти
Сюрпризом може бути хіба що напад на білорашку з півдня або на Придністровья
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20.04.2023 12:24 Відповісти
це буде ідіотизмом, а не сюрпризом.
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20.04.2023 13:07 Відповісти
Ось це інформаційне знущання стосовно контрнаступу має назву "доведення до абсурду". Шапіто на ньому добре знається і відволікає увагу.
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20.04.2023 12:36 Відповісти
з воронежа підуть! )))
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20.04.2023 12:38 Відповісти
Нах каждый лезет со своими "сюрпризами". Зелёные непробиваемые
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20.04.2023 12:38 Відповісти
Я не розумію яким чином знищення наступальних сил рашистів допоможе контрнаступу ЗСУ якщо при цьому свій оборонний потенціал роССійські нацисти не використовують?! У Бахмуті, Мар'янці, Авдіївці наші захисники збивають наступальний пантенціал ворога, а не оборонний. Таким чином ЗСУ зменшують можливості окупанта до захоплення нових територій, але не зменшують сил кремлядей для утримання вже захоплених територій, бо це й різні види важкої зброї, потреби у різній її кількості. Найяскравіший приклад це ППО та авіація, які мають протилежні завдання та можливості, і при знищені ворожої авіації, яка призначена для атак, ми не послаблюємо здатність сил ППО супротивника та його можливості боротися проти нашої наступаючої авіації. Тож "послаблення" обороноздатності рашистів через знищення його атакуючих сил то МІФ!!!
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20.04.2023 12:39 Відповісти
Якшо зовсім на пальцях. Якщо не збити наступальний потенціал, то в момент, коли ЗСУ перейдуть у наступ, цей наступальний потенціал може бути застосований проти ЗСУ в самих невигідних для ЗСУ місцях. Наприклад, коли ударна група вклинюється в оборону противника, то вони після прориву будуть намагатися якнайшвидше зайти якнаймога глибше для створення умов для оточення кацапської групіровки, порушення логістики і розведення паніки. Якшо в кацапів в цей час буде багато сил, які придатні до штурмових дій, вони можуть вдарити у фланги сил прориву і якщо не створити оточення, то, принаймні відволікти сили і збити темп прориву. Як приклад зачасту наводять харківську операцію ДСВ.
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20.04.2023 12:50 Відповісти
Так вчора було якесь перехоплення ГУР, що кацапи збираються знову захоплювати Херсон, значить, наступальний потенціал в них ще є.
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20.04.2023 13:38 Відповісти
Вони його постійно збираються захоплювати. Як і Київ. А насправді хз шо в них там відбувається. Вони мені не звітують. Хоча є в мене підозра, шо натовп зеків, яких повбивали під Бахмутом - то не всі кацапські війська. І десь ще є натовп мобіків.
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20.04.2023 13:53 Відповісти
при знищені ворожої авіації, яка призначена для атак, ми не послаблюємо здатність сил ППО супротивника та його можливості боротися проти нашої наступаючої авіації.

Це що за маячня ?ЩО, штурмовики різні в обороні і атаці ?
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20.04.2023 15:11 Відповісти
Судячи по безкінечному піздіжу стосовно контрнаступу, очікувати слід на те, що він взагалі не почнеться.
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20.04.2023 12:39 Відповісти
На мацкву?
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20.04.2023 12:44 Відповісти
Федя решил присоединиться к секте "Зе-звездоболов" !
После Буданова, Данилова и Арестовича ...Веник уверенно занимает 4-е место !
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20.04.2023 12:45 Відповісти
це той комітет де Безугла керувала??? Тоді все зрозуміло, не звертайте уваги, там спеціально зібрано всіх неадекватів зі Слуг
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20.04.2023 12:57 Відповісти
Головне щоб про цей "сюрприз" не знав агент ФСБ єрмак і його банда а то буде як з "Вагнергейтом"!
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20.04.2023 12:58 Відповісти
Мар'яна , Безугла , не мовчи !
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20.04.2023 13:02 Відповісти
Веніславського проізвєсті в камандіри! Ілі охвіцери... А шо лучше, охвіцер ілі камандір?
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20.04.2023 13:02 Відповісти
А звідки він знае?Казали, що тільки Зе,За,Сі володіють інформацію. Як казав Остін "я не знаю про план українського наступа, но він дуже чудовий ".
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20.04.2023 13:04 Відповісти
заї..ли пиз..боли
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20.04.2023 13:05 Відповісти
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20.04.2023 13:16 Відповісти
Звідки депутату відома надтаємна інформацію про контрнаступ?
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20.04.2023 13:14 Відповісти
3.14здіти= не мішки носити
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20.04.2023 13:15 Відповісти
- Куме! А чим помпа "Євросолідарності" відрізняється від "помпи" "слугунів"?
- Помпи "Евросолідарності" привозять у місця стихійних бід і ними лише викачують воду з місць затоплення А "помпа" "слугунів" - для прояву їх самозакоханості, вішання лапші на вуха електорату та викачування бруду на своїх опонентів ....
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20.04.2023 13:21 Відповісти
Ви й на такі не здатні! А знаєш ЧОМУ?
Тому що ви весь час комусь продаєтеся та прислужуєте А, враховуючи, що "роботодавці" ваші самі не знають, що завтра робитимуть, то ви теж визначиться не можете - лише лайном плюєтеся в тих, хто не хоче прислужувать разом з вами
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20.04.2023 15:20 Відповісти
Якщо контрнаступ не почнеться в травні-червні, то , мабудь , він вже і не почнеться.
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20.04.2023 13:28 Відповісти
Меле язиком, як помелом. Коня кують, а жаба лапу підставляє.
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20.04.2023 13:28 Відповісти
То нічого що висить і висить, а от коли раптом встане, то ого-го!!!
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20.04.2023 13:36 Відповісти
Немає більшого сюрпризу від "зеленої команди" як яйця для військових по 17 гривень, заморозка ракетних програм і призначення на ключові посади і СБУ зрадників баканова, наумова і кулініча, чи ще я єкісь крутіші?
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20.04.2023 13:50 Відповісти
Ви обійшли увагою найкротішого крота -смотрящого за "бубачкай"
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20.04.2023 14:22 Відповісти
Невже з кремля почнуть?
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20.04.2023 14:17 Відповісти
Что єта шестёрка зеленского там ещё звездит?? вениславский!!...Вперёд на фронт , Там твоё место пи...добола и таких как ты и там будешь пиликать!!
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20.04.2023 14:19 Відповісти
"Позиція експерта завжди дуже вдячна, він зазвичай не несе жодної відповідальності за те, що оприлюднює. В іншому становищі фахівці. Але якщо ви помітили: жодного коментаря з кола осіб, які дійсно ухвалюють рішення, які причетні до реалізації відповідного плану, ми не почули і, напевно, не почуємо аж до моменту початку його реалізації. І це абсолютно правильно та професійно." Михайло Забродський https://lb.ua/news/2023/04/20/552530_mihaylo_zabrodskiy_boyovi-tse.html
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20.04.2023 14:35 Відповісти
Звичайно ! Якщо це буде у 2024 році !
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20.04.2023 14:44 Відповісти
"Я можу сказати, що на сьогодні людей, які володіють інформацією, де, коли, в який спосіб будуть розпочинатися ті чи інші дії на території нашої планети, знаходиться в дуже обмеженій кількості. Чи не більше 3-5 людей..." - Данілов про контрнаступ (https://www.radiosvoboda.org/a/danilov-kontrnastup-***********-uptsmp-fsb/32352043.html)

Спробуємо визначити цих людей:

Веніславський - "А коли відбудеться контрнаступ ЗСУ, яким чином, за якими напрямками - це буде якраз тим сюрпризом, який найменше очікують наші вороги. Я думаю, що це буде сюрпризом не лише для російських військових і для російського суспільства, але й для багатьох українців Джерело: https://censor.net/ua/n3413280"
Данілов - "Ми з президентом знаходимося в одному інформаційному полі." (https://www.radiosvoboda.org/a/danilov-kontrnastup-***********-uptsmp-fsb/32352043.html)
Єрмак - без нього ніяк...
Рєзніков - як Міністр оборони (не може не знати)...
Зеленський - без найвидатнішого верховного головнокомандувача ніяк теж...

Залужний та генштаб мабуть узнають зі ЗМІ, коли все розпочнеться, щоб не панікували...
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20.04.2023 14:52 Відповісти
Наша пісня гарна й нова...
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20.04.2023 17:38 Відповісти
Після вагнергейту і розмінованого Чонгару сюрприз дісно може бути тільки для українців і аж ніяк не для москалів. Хоча я більш схиляюсь до думки, що ніякого контрнаступу за каденції зеленої шобли взагалі не буде, а буде тільки імітація і то тільки після того як ординці підтягнуть резерви, добре закопаються. А потім ми почуємо звинувачення на адресу західних партнерів, що чогось мало дали і взагалі без пари авіаносців типу Джеральд Форд в повній комплектації місія була приречена на провал.
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20.04.2023 23:39 Відповісти
********* крышка! Ничего не спасет их!Ответят за все.Час пик приближается!
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21.04.2023 02:30 Відповісти
Зеленский делает свое дело
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21.04.2023 02:31 Відповісти
нормальна тэма, тре тупо пздть, так щоб страх сковував їх дії.А на рахунок контрнаступу, то без пво і літаків це малоймовірно, а то шо в нас проблеми з пво це видно по тому як москальня скидає плануючі бомби безкарно.Взагалі ідеальний контрнаступ, це мать достатньо високоточної зброї до 300 км , щоб ******* по скупченню більше 3 тєл, складів, логістики , по рухаючим цілям, зносить всі вузли логістичні місяцями, поки самі не сєбться.Чому всі говорть про літаки но мовчать про крилаті ракети? Крилаті ракети стерли б все впк наросії на протязі 3 місяців в 0, і їм тупо не було б чим воювати.Но про них мовчать всі.
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02.05.2023 21:38 Відповісти
 
 