Євросоюз припускає, що досягнув ліміту санкцій проти Росії, - Financial Times

У Європейському союзі припускають, що, ймовірно, санкції проти Росії досягли своєї стелі. Проте ЄС все ж збирається запровадити 11-й пакет санкцій.

Про це йдеться в публікації Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну європейські країни запровадили 10 пакетів антиросійських санкцій. Таким чином ЄС заблокував майже весь експорт російської нафти, а також продаж технологій, машин і електротоварів. Також введені персональні санкції, заморожені рахунки сотень фізичних та юридичних осіб.

Читайте: Єврокомісія у п’ятницю поінформує послів ЄС про зміст нового пакету санкцій проти РФ, - Politico

Європейські чиновники у коментарі виданню зазначають, що майбутній пакет санкцій розширить список підсанкційних осіб, а також закриє так звані "лазівки" для обходу обмежень.

"Ми закінчили. Якщо ми запровадимо більше санкцій, буде більше винятків, ніж заходів", - сказав європейський чиновник.

Деякі країни ЄС закликають запровадити санкції проти ядерної енергетики РФ. Це єдина сфера, яка залишилася майже недоторканою. Риторика щодо цього питання посилюється після підтримки Німеччини. Проте Франція та Угорщина виступили проти.

Також читайте: У США арештували американського підприємця за торгівлю з Курченком

Ймовірно, ЄС запровадить санкції проти керівників "Росатом", а також російських чиновників, причетних до захоплення Запорізької АЕС та викрадення українських дітей.