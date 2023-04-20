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Євросоюз припускає, що досягнув ліміту санкцій проти Росії, - Financial Times

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

росія,санкції

У Європейському союзі припускають, що, ймовірно, санкції проти Росії досягли своєї стелі. Проте ЄС все ж збирається запровадити 11-й пакет санкцій.

Про це йдеться в публікації Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну європейські країни запровадили 10 пакетів антиросійських санкцій. Таким чином ЄС заблокував майже весь експорт російської нафти, а також продаж технологій, машин і електротоварів. Також введені персональні санкції, заморожені рахунки сотень фізичних та юридичних осіб.

Читайте: Єврокомісія у п’ятницю поінформує послів ЄС про зміст нового пакету санкцій проти РФ, - Politico

Європейські чиновники у коментарі виданню зазначають, що майбутній пакет санкцій розширить список підсанкційних осіб, а також закриє так звані "лазівки" для обходу обмежень.

"Ми закінчили. Якщо ми запровадимо більше санкцій, буде більше винятків, ніж заходів", - сказав європейський чиновник.

Деякі країни ЄС закликають запровадити санкції проти ядерної енергетики РФ. Це єдина сфера, яка залишилася майже недоторканою. Риторика щодо цього питання посилюється після підтримки Німеччини. Проте Франція та Угорщина виступили проти.

Також читайте: У США арештували американського підприємця за торгівлю з Курченком

Ймовірно, ЄС запровадить санкції проти керівників "Росатом", а також російських чиновників, причетних до захоплення Запорізької АЕС та викрадення українських дітей.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+11
І де ж той розпіарений удав, який повільно але смертельно мав би вдавити кацапстан?
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20.04.2023 13:35
+9
А діаманти?
А тотальний візовий бан?
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20.04.2023 13:33
+7
Та щось не здихає і не здихає ...
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20.04.2023 13:43
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А діаманти?
А тотальний візовий бан?
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20.04.2023 13:33 Відповісти
Неначасі.
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20.04.2023 13:34 Відповісти
Санкції, це категорія безкінечна.... застосування й їх удосконалення, можна проводити без зупинок. кацапам на радість.
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20.04.2023 13:35 Відповісти
І де ж той розпіарений удав, який повільно але смертельно мав би вдавити кацапстан?
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20.04.2023 13:35 Відповісти
Вже на шиї у росії і міцно стискає її. Треба лише дати час йому подіяти, щоб економіка задихнулась.
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20.04.2023 13:37 Відповісти
Та щось не здихає і не здихає ...
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20.04.2023 13:43 Відповісти
Справжні санкції діють лише з початку року і результати вже є, хоча не треба чекати дуже швидкої економічної смерті країни, яку десятиліттями накачували нафтодоларами, та яка нещодавно отримувала з Європи по мільярду доларів на день. Але початок великій справі вже покладен, санкції діють і це головне
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20.04.2023 13:47 Відповісти
Ви наївний. Санкції заходу проти росії це те саме, що санкції росії проти України. Багато від чого російського Україна відмовилась, переорієнтувалась на захід, так стало дорожче, стало важче, але Україна не вмерла. Кацапи переорієнтувалися на Китай. І Китай буде підтримувати рашку з більшим завзяттям, ніж цивілізованний світ підтримує Україну. така реальність
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20.04.2023 14:09 Відповісти
Нажаль
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20.04.2023 14:25 Відповісти
Імпотенти припускають,що більше нічого не можуть.
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20.04.2023 13:35 Відповісти
😄
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20.04.2023 13:56 Відповісти
Много санкций против параши не бывает. Надо вообще всё запретить, а потом (лет через 200) потихоньку разрешать, если большинство парашников к тому времени передОхнут.
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20.04.2023 13:36 Відповісти
А у санкцій може бути ліміт?
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20.04.2023 13:40 Відповісти
Ну таке, як то кажуть в народі срала мазала
Санкції дуже "жорстокі" що аж зашакалює, треба щоб було так на ращі

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20.04.2023 13:41 Відповісти
Та є шо там продавати -- міндобрива ліс метал вуголь риба -- одне шо нема - розуму .
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20.04.2023 13:42 Відповісти
Что хочу сказать по этому поводу - Ронни и Маргарет на вас нет, европейцы. Впрочем и Джонсонюка так же не хватает.
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20.04.2023 13:50 Відповісти
то, може пора запроваджувати СПРАВЖНІ санкції що звуться ЕМБАРГО а не ті, що смішать іскандери?
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20.04.2023 13:53 Відповісти
Запроваджувати санкції то ще можна скільки завгодно, але навіть якщо виконати нові санкції на всі сто, то вже не буде такого ефекту , як від санкцій проти нафти та газу. Звісно, Європа рано чи пізно знизить ліміт цін, потім повністью позбудеться залежності, введе повне ембарго, але це вже не буде якоюсь новою санкцією, а лише посиленням раніше введених. На початку року сталася вирішальна подія для майбутнього росії - запущено зворотній відлік її існування як держвави і цих санкцій буде цілком достатньо, щоб її знищити. Нові санкції потрібні перш за все, щоб прискорити цей процес та зменшити тим самим кількість жертв, яких рашисти встигнуть вбити
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20.04.2023 14:11 Відповісти
Чому США, ВБ та країни ЄС так мляво приймають рішення щодо постачання Україні танків, літаків, ракет з дальнісю дії від 150 км й іншого наступального озброєння?
Може бояться ядерної загрози зі сторони рашистської пітьми?
Зовсім ні.
Причина всіх цих пересторог криється у економіці розвинутих країн Заходу, а конкретніше - у необхідності дотримання їхніми банками, фінустановами і бізнес-суб'єктами визначених рівнів прийнятності інвестиційних проектів, тобто нормативного показника NVP...
Детальніше - тут.
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20.04.2023 14:27 Відповісти
"Проте Франція та Угорщина виступили проти" Макроша хочет пососать у *****)
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20.04.2023 14:34 Відповісти
Окрім санкцій проти росії як держави та декількох десятків російських політиків та магнатів потрібно вводити засоби які безпосередньо будуть впливати на пересічного кацапа. Тотальне закриття кордонів для власників паспортів кацапстану. Тотальна відмова від банківських карток всіх російських банків. Тотальна відмова в працевлаштуванні для громадян росії. Тотальна заборона на переказ коштів в росію, з росії для всіх громадян великокацапії. Тотальна заборона продажу до росії всіх медійних продуктів, хай дивляться свої власні серіали. Можливо ще що багато зробити. Але головне - це почати вбачати ворогами цивілізації не тільки росію як державу, а всіх її громадян поголовно.
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20.04.2023 14:46 Відповісти
ЄВРОСОЮЗ ПРИПИНЯЄ САНКЦІЇ ПРОТИ РАШИСТІВ І БЕРЕТЬСЯ ТЕПЕР ЗА САНКЦІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ----Брюссель готує надзвичайні обмеження на імпорт українського зерна до п'яти країн-членів ЄС. Він піддався тиску з боку Польщі та Угорщини, які в односторонньому порядку заборонили імпорт для заспокоєння місцевих фермерів.
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20.04.2023 16:55 Відповісти
 
 