ДБР повідомило про підозру офіцерові НГУ, що побив строковика в Івано-Франківську
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Працівники ДБР повідомили про підозру офіцеру однієї з частин Нацгвардії на Івано-Франківщині, який знущався зі строковика.
Про це йдеться у повідомленні на сайті Державного бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.
"Працівники ДБР опитали свідків та потерпілого, зібрали достатньо доказів для повідомлення військовому про підозру у перевищенні службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України)", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що офіцерові загрожує позбавлення волі на термін до 12 років.
Також працівники ДБР ведуть розслідування ще двох випадків перевищення службових повноважень цим офіцером щодо інших військовослужбовців.
Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.
Нагадаємо, 18 квітня у мережі з'явилося відео, на якому офіцер НГУ б'є строковика.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.linkpicture.com/q/FuE7BI6X0AAmjNv_1.jpg
тут же є посилання на відео! це інший випадок!
https://censor.net/ua/news/3412867/ofitser_pobyv_strokovyka_v_ivanofrankivsku_u_natsgvardiyi_rozpochaly_slujbovu_perevirku_video
Пишуть, що цей офіцер є участником бойових дій.
Страшно подумать что надо сделать на передовой, чтобы "горе коммандирам" не сошло с рук.....
То же самое с ВЛК.... 9 лет войны, полно скандалов, а никто них я не делает.