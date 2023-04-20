ДБР повідомило про підозру офіцерові НГУ, що побив строковика в Івано-Франківську

Працівники ДБР повідомили про підозру офіцеру однієї з частин Нацгвардії на Івано-Франківщині, який знущався зі строковика.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Державного бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

"Працівники ДБР опитали свідків та потерпілого, зібрали достатньо доказів для повідомлення військовому про підозру у перевищенні службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України)", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що офіцерові загрожує позбавлення волі на термін до 12 років.

Також працівники ДБР ведуть розслідування ще двох випадків перевищення службових повноважень цим офіцером щодо інших військовослужбовців.

Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Нагадаємо, 18 квітня у мережі з'явилося відео, на якому офіцер НГУ б'є строковика.

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