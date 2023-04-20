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побиття (844) Національна гвардія (1229) ДБР (2563)

ДБР повідомило про підозру офіцерові НГУ, що побив строковика в Івано-Франківську

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

дбр,нацгвардія,івано-франківськ

Працівники ДБР повідомили про підозру офіцеру однієї з частин Нацгвардії на Івано-Франківщині, який знущався зі строковика.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Державного бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ. 

"Працівники ДБР опитали свідків та потерпілого, зібрали достатньо доказів для повідомлення військовому про підозру у перевищенні службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України)", - сказано у повідомленні. 

Зазначається, що офіцерові загрожує позбавлення волі на термін до 12 років. 

Також працівники ДБР ведуть розслідування ще двох випадків перевищення службових повноважень цим офіцером щодо інших військовослужбовців.

Процесуальне керівництво здійснює Івано-Франківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Нагадаємо, 18 квітня у мережі з'явилося відео, на якому офіцер НГУ б'є строковика. 

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Топ коментарі
+5
А может лучше кинуть его под Бахмут рядовым? Зачем его в тюряге кормить 12 лет? А так искупит кровью, то что натворил!
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20.04.2023 16:31
+5
покарання застосовується для того щоб іншим козлам була наука - це варте щоб його 12 років годувати
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20.04.2023 16:51
+4
ну чому ти такий тупий?!
тут же є посилання на відео! це інший випадок!
https://censor.net/ua/news/3412867/ofitser_pobyv_strokovyka_v_ivanofrankivsku_u_natsgvardiyi_rozpochaly_slujbovu_perevirku_video
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20.04.2023 18:15
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А может лучше кинуть его под Бахмут рядовым? Зачем его в тюряге кормить 12 лет? А так искупит кровью, то что натворил!
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20.04.2023 16:31 Відповісти
А может он это и натворил, чтобы точно не попасть на передовую в Бахмут?...
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20.04.2023 16:33 Відповісти
Маловероятно, за уклонение срок намного меньше. А тут пострадавший мог и окачуриться и было б не 12, а все 15
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20.04.2023 16:35 Відповісти
Мог просто не рассчитать приложенные усилия...
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20.04.2023 16:37 Відповісти
Ага, рука дрогнула.
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20.04.2023 16:40 Відповісти
то плутаєте випадки..у цьому просто пару тумаків дав
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20.04.2023 16:51 Відповісти
Це пара "тумаків", так?
https://www.linkpicture.com/q/FuE7BI6X0AAmjNv_1.jpg
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20.04.2023 17:30 Відповісти
https://twitter.com/volodarskijo/status/1648663833181933569
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20.04.2023 17:33 Відповісти
ну чому ти такий тупий?!
тут же є посилання на відео! це інший випадок!
https://censor.net/ua/news/3412867/ofitser_pobyv_strokovyka_v_ivanofrankivsku_u_natsgvardiyi_rozpochaly_slujbovu_perevirku_video
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20.04.2023 18:15 Відповісти
"пару тумаків" - ви зробили брак на заводі і отримали пару тумаків від майстра, в офісі ви не туди і не за ту ціну відправили товар, пані секретарка прогавила кілька дзвінків, неправильно заадресувала листи і отримала 5ти поверховий мат і склянку недопитої нею кави в свій фейс
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20.04.2023 19:57 Відповісти
покарання застосовується для того щоб іншим козлам була наука - це варте щоб його 12 років годувати
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20.04.2023 16:51 Відповісти
Кинуть разом з "Підл огою"?
Пишуть, що цей офіцер є участником бойових дій.
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20.04.2023 16:56 Відповісти
А мєня то за чьто? я нікого не бив мене нема за шо карати, пойняв?
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20.04.2023 16:57 Відповісти
Здається, хтось говорив тут, що Україні не потрібні штрафбати?
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20.04.2023 17:32 Відповісти
А що з тим мерзенним лайном що його покривало-ілі ето другоє???
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20.04.2023 16:37 Відповісти
Ну так, схоже на савєцкаю армію. Шаріков дав потомство, одіваю портутєю і тупею, і тупєю.
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20.04.2023 17:21 Відповісти
Охренеть..... Были еще 2 случая? Это значит надо убить или покалечить, и скандал на всю Украину чтобы начальство булки напрягло.....
Страшно подумать что надо сделать на передовой, чтобы "горе коммандирам" не сошло с рук.....
То же самое с ВЛК.... 9 лет войны, полно скандалов, а никто них я не делает.
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20.04.2023 18:27 Відповісти
Опытный охвицерь, бъёт не по фейсу, а в грудную клетку, шоб месяц при глубоком вздохе болело
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20.04.2023 18:52 Відповісти
Бачу що українські молоді офіцери такі ж тупі як радянські. Вони ніяк не зрозуміють що офіцер це в першу чергу шляхетна людина, а бити когось і лаяти це низько, де їхня честь і гідність. Ну що з того що солдатик не піднявся по підйому, випив, не виконав команду, не по формі одягнутий. Застосуй до нього дисп.стягнення, не допомагає пиши рапорт вищому начальнику, вмий руки і будеш прав. Солдат не твій раб, він служить державі нехай держава його карає. За совка я теж був командиром взводу, за проступок застосовував дисп.стягнення - догану, наряд. Доповідав ком.роти і це вже не моя проблема, а проблема тих кому я доповів. Стандарт НАТО це впершу чергу стосунки між військовими
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20.04.2023 19:50 Відповісти
 
 