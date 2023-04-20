ГБР сообщило о подозрении офицеру НГУ избившему срочника в Ивано-Франковске

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении офицеру одной из частей Нацгвардии в Ивано-Франковской области, который издевался над срочником.

Об этом идет речь в сообщении на сайте Государственного бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

"Работники ГБР опросили свидетелей и потерпевшего, собрали достаточно доказательств для уведомления военного о подозрении в превышении служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что офицеру грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

Также работники ГБР ведут расследование еще двух случаев превышения служебных полномочий этим офицером в отношении других военнослужащих.

Процессуальное руководство осуществляет Ивано-Франковская специализированная прокуратура в области обороны Западного региона.

Напомним, 18 апреля в сети появилось видео, на котором офицер НГУ избивает срочника.

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