ГБР сообщило о подозрении офицеру НГУ избившему срочника в Ивано-Франковске
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Сотрудники ГБР сообщили о подозрении офицеру одной из частей Нацгвардии в Ивано-Франковской области, который издевался над срочником.
Об этом идет речь в сообщении на сайте Государственного бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
"Работники ГБР опросили свидетелей и потерпевшего, собрали достаточно доказательств для уведомления военного о подозрении в превышении служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что офицеру грозит лишение свободы сроком до 12 лет.
Также работники ГБР ведут расследование еще двух случаев превышения служебных полномочий этим офицером в отношении других военнослужащих.
Процессуальное руководство осуществляет Ивано-Франковская специализированная прокуратура в области обороны Западного региона.
Напомним, 18 апреля в сети появилось видео, на котором офицер НГУ избивает срочника.
Пожалуйста, подождите...
https://www.linkpicture.com/q/FuE7BI6X0AAmjNv_1.jpg
тут же є посилання на відео! це інший випадок!
https://censor.net/ua/news/3412867/ofitser_pobyv_strokovyka_v_ivanofrankivsku_u_natsgvardiyi_rozpochaly_slujbovu_perevirku_video
Пишуть, що цей офіцер є участником бойових дій.
Страшно подумать что надо сделать на передовой, чтобы "горе коммандирам" не сошло с рук.....
То же самое с ВЛК.... 9 лет войны, полно скандалов, а никто них я не делает.