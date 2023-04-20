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ГБР сообщило о подозрении офицеру НГУ избившему срочника в Ивано-Франковске

Новости Цензор.НЕТ Общество

дбр,нацгвардія,івано-франківськ

Сотрудники ГБР сообщили о подозрении офицеру одной из частей Нацгвардии в Ивано-Франковской области, который издевался над срочником.

Об этом идет речь в сообщении на сайте Государственного бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

"Работники ГБР опросили свидетелей и потерпевшего, собрали достаточно доказательств для уведомления военного о подозрении в превышении служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что офицеру грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

Также работники ГБР ведут расследование еще двух случаев превышения служебных полномочий этим офицером в отношении других военнослужащих.

Процессуальное руководство осуществляет Ивано-Франковская специализированная прокуратура в области обороны Западного региона.

Напомним, 18 апреля в сети появилось видео, на котором офицер НГУ избивает срочника.

Также смотрите: Офицер избил срочника в Ивано-Франковске: В Нацгвардии начали служебную проверку. ВИДЕО
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Топ комментарии
+5
А может лучше кинуть его под Бахмут рядовым? Зачем его в тюряге кормить 12 лет? А так искупит кровью, то что натворил!
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20.04.2023 16:31
+5
покарання застосовується для того щоб іншим козлам була наука - це варте щоб його 12 років годувати
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20.04.2023 16:51
+4
ну чому ти такий тупий?!
тут же є посилання на відео! це інший випадок!
https://censor.net/ua/news/3412867/ofitser_pobyv_strokovyka_v_ivanofrankivsku_u_natsgvardiyi_rozpochaly_slujbovu_perevirku_video
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20.04.2023 18:15
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А может лучше кинуть его под Бахмут рядовым? Зачем его в тюряге кормить 12 лет? А так искупит кровью, то что натворил!
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20.04.2023 16:31 Ответить
А может он это и натворил, чтобы точно не попасть на передовую в Бахмут?...
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20.04.2023 16:33 Ответить
Маловероятно, за уклонение срок намного меньше. А тут пострадавший мог и окачуриться и было б не 12, а все 15
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20.04.2023 16:35 Ответить
Мог просто не рассчитать приложенные усилия...
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20.04.2023 16:37 Ответить
Ага, рука дрогнула.
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20.04.2023 16:40 Ответить
то плутаєте випадки..у цьому просто пару тумаків дав
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20.04.2023 16:51 Ответить
Це пара "тумаків", так?
https://www.linkpicture.com/q/FuE7BI6X0AAmjNv_1.jpg
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20.04.2023 17:30 Ответить
https://twitter.com/volodarskijo/status/1648663833181933569
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20.04.2023 17:33 Ответить
ну чому ти такий тупий?!
тут же є посилання на відео! це інший випадок!
https://censor.net/ua/news/3412867/ofitser_pobyv_strokovyka_v_ivanofrankivsku_u_natsgvardiyi_rozpochaly_slujbovu_perevirku_video
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20.04.2023 18:15 Ответить
"пару тумаків" - ви зробили брак на заводі і отримали пару тумаків від майстра, в офісі ви не туди і не за ту ціну відправили товар, пані секретарка прогавила кілька дзвінків, неправильно заадресувала листи і отримала 5ти поверховий мат і склянку недопитої нею кави в свій фейс
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20.04.2023 19:57 Ответить
покарання застосовується для того щоб іншим козлам була наука - це варте щоб його 12 років годувати
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20.04.2023 16:51 Ответить
Кинуть разом з "Підл огою"?
Пишуть, що цей офіцер є участником бойових дій.
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20.04.2023 16:56 Ответить
А мєня то за чьто? я нікого не бив мене нема за шо карати, пойняв?
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20.04.2023 16:57 Ответить
Здається, хтось говорив тут, що Україні не потрібні штрафбати?
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20.04.2023 17:32 Ответить
А що з тим мерзенним лайном що його покривало-ілі ето другоє???
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20.04.2023 16:37 Ответить
Ну так, схоже на савєцкаю армію. Шаріков дав потомство, одіваю портутєю і тупею, і тупєю.
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20.04.2023 17:21 Ответить
Охренеть..... Были еще 2 случая? Это значит надо убить или покалечить, и скандал на всю Украину чтобы начальство булки напрягло.....
Страшно подумать что надо сделать на передовой, чтобы "горе коммандирам" не сошло с рук.....
То же самое с ВЛК.... 9 лет войны, полно скандалов, а никто них я не делает.
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20.04.2023 18:27 Ответить
Опытный охвицерь, бъёт не по фейсу, а в грудную клетку, шоб месяц при глубоком вздохе болело
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20.04.2023 18:52 Ответить
Бачу що українські молоді офіцери такі ж тупі як радянські. Вони ніяк не зрозуміють що офіцер це в першу чергу шляхетна людина, а бити когось і лаяти це низько, де їхня честь і гідність. Ну що з того що солдатик не піднявся по підйому, випив, не виконав команду, не по формі одягнутий. Застосуй до нього дисп.стягнення, не допомагає пиши рапорт вищому начальнику, вмий руки і будеш прав. Солдат не твій раб, він служить державі нехай держава його карає. За совка я теж був командиром взводу, за проступок застосовував дисп.стягнення - догану, наряд. Доповідав ком.роти і це вже не моя проблема, а проблема тих кому я доповів. Стандарт НАТО це впершу чергу стосунки між військовими
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20.04.2023 19:50 Ответить
 
 