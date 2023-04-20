ЄС офіційно призначив Матернову новим послом в Україні
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Високий представник ЄС Жозеп Боррель оголосив про нові призначення на посади в представництвах і місіях ЄС за кордоном, зокрема представництво ЄС в Україні очолить Катаріна Матернова.
Про це повідомляється на сайті Європейської служби зовнішніх дій, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки, віцепрезидент Європейської комісії Жозеп Боррель оголосив про призначення 40 глав делегацій та одного повіреного у справах Європейського Союзу. … Матернова Катаріна номінована як посол ЄС в Україні", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що 40 глав делегацій будуть формально призначені після отримання офіційного ухвалення (агреманів) від приймаючих держав.
Матернова зараз обіймає посаду заступника генерального директора Єврокомісії з питань сусідства та переговорів з розширення. До цього вона була старшим радником та менеджером Світового банку у структурі віцепрезидента з питань Європи та Центральної Азії.
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