ЄС офіційно призначив Матернову новим послом в Україні

Високий представник ЄС Жозеп Боррель оголосив про нові призначення на посади в представництвах і місіях ЄС за кордоном, зокрема представництво ЄС в Україні очолить Катаріна Матернова.

Про це повідомляється на сайті Європейської служби зовнішніх дій, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Високий представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки, віцепрезидент Європейської комісії Жозеп Боррель оголосив про призначення 40 глав делегацій та одного повіреного у справах Європейського Союзу. … Матернова Катаріна номінована як посол ЄС в Україні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 40 глав делегацій будуть формально призначені після отримання офіційного ухвалення (агреманів) від приймаючих держав.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Переговори про вступ до ЄС навряд почнуться раніше, ніж за рік, - представниця Єврокомісії Матернова

Матернова зараз обіймає посаду заступника генерального директора Єврокомісії з питань сусідства та переговорів з розширення. До цього вона була старшим радником та менеджером Світового банку у структурі віцепрезидента з питань Європи та Центральної Азії.