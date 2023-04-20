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Новини Політика України
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вибори (6160) Стефанчук Руслан (654)

Вибори до Ради відбудуться одразу після припинення воєнного стану, - Стефанчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України

стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що питання проведення парламентських виборів зараз не на часі.

Таку думку він висловив в інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

Спікер пояснив, що питання виборів регулюється Конституцією України, Виборчим кодексом та низкою інших законодавчих актів. Водночас у Законі "Про правовий режим воєнного стану" сказано, що під час воєнного стану вибори не можуть проводитися. На думку Стефанчука, це логічно, тому що неможливо забезпечити участь усіх громадян у виборах.

"Думаю, що вибори відбудуться одразу після припинення воєнного стану. В іншому випадку треба змінювати закон, але, знову-таки, я дуже сумніваюсь, що зараз буде можливість провести в Україні якісні, законні вибори, результатам яких довірятиме суспільство. Я так бачу цей процес з огляду на аналіз чинного законодавства. Також мені здається, що зараз є більш важливі речі, на яких потрібно концентруватися. Це точно не питання виборів", – сказав Голова ВР.

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Він наголосив, що зараз важливо зосереджувати всі зусилля на здобутті перемоги.

"Буде перемога – буде все інше", – підсумував Стефанчук.

Згідно з Конституцією, чергові парламентські вибори відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень Верховної Ради України. Відповідно до цього, наступні парламентські вибори мають відбутися у жовтні 2023 року.
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Топ коментарі
+34
Так ці ж лідари хочуть на перемозі ЗСУ виїхати.

Партія перемоги мля... котра не дала ні копійчини на фронт та вде 2 роки розкрадає гуманітарку.
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20.04.2023 17:16
+26
В Ізраілі, воєнний стан виборам не заважає…
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20.04.2023 17:14
+23
Ахахаха😂 як я і казав! Ніяких виборів не буде, буде вічний воєнний стан. Зеля не хотів цієї війни, але тепер все для нього склалось ідеально, америкоси дають бабки, є холопи яких закрили в країні і які будуть пахати за копійки, повна абсолютна влада тепер зосереджена в його руках, для чого йому проводити вибори
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20.04.2023 17:15
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В Ізраілі, воєнний стан виборам не заважає…
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20.04.2023 17:14 Відповісти
Так ці ж лідари хочуть на перемозі ЗСУ виїхати.

Партія перемоги мля... котра не дала ні копійчини на фронт та вде 2 роки розкрадає гуманітарку.
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20.04.2023 17:16 Відповісти
Не лодыри, а воры и предатели.
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20.04.2023 17:31 Відповісти
За матюки знов банять - тому саме лІдари, а не ледарі.
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20.04.2023 18:37 Відповісти
придбайте індульгенцію у модераторів.
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20.04.2023 18:48 Відповісти
Хто ж цим підерам дасть? Вони вже в США давно на гачку, бо їх наї...ли. Перевибори їм допоможуть як і муссоліні, повісять за ноги.
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20.04.2023 20:22 Відповісти
А ти, хто їх обрав, порозумнішали чи улетіли на Марс?
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20.04.2023 20:52 Відповісти
На жаль махінації на виборах нівелюють самі вибори
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20.04.2023 20:55 Відповісти
Держава Ізраіль вже років сімдесят живе у режимі військового стану, який поновлюється щороку.
І вибори проходять без жодних проблем.
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20.04.2023 18:02 Відповісти
інша Конституція. Я так розумію, там інша трактовка воєнного стану, там за логікою, має бути декілька його видів.
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20.04.2023 18:00 Відповісти
або воювати... й перемагати, або потонути в виборах.
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20.04.2023 17:15 Відповісти
Ні. Для зелені вибори - це просто хана. Це купа криміеальних справ й конфіскацій. Тому воєнний стан зробоять безкінечним.
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20.04.2023 17:26 Відповісти
Прислів*я про "купу": "Дурень думкою багатіє".
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20.04.2023 17:43 Відповісти
ти оракульша, провидиця, чи всевидяче око?
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20.04.2023 17:46 Відповісти
ну от нафіга ти на конфлікт нариваєшся з-за дрібниці?
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20.04.2023 18:01 Відповісти
моя саркастична іронія направлена проти вищевисказаного трешу Марини... якщо то привид для конфлікту - вперед.
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20.04.2023 18:11 Відповісти
до речі, не був і не є, ні фанатом, ні адвокатом "слуг" і їх служок.
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20.04.2023 18:14 Відповісти
Твоя відсутність логіки, що видаєш за сарказм, потім буде тобі в пригоді. Поіржеш на кутні.
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20.04.2023 19:28 Відповісти
краще поржати з наївності, це може допомогти людині замислитись над змістом своїх неадекватних думок, яким вона придає статус логіки...
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20.04.2023 19:51 Відповісти
То посмійтесь з себе спочатку, якщо вважаєте себе адекватом.
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20.04.2023 20:19 Відповісти
Ви справді вважаєте, що проти зе-шалмана буде купа кримінальних справ?.. Хотілось би дожити до цього...
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20.04.2023 19:53 Відповісти
Ахахаха😂 як я і казав! Ніяких виборів не буде, буде вічний воєнний стан. Зеля не хотів цієї війни, але тепер все для нього склалось ідеально, америкоси дають бабки, є холопи яких закрили в країні і які будуть пахати за копійки, повна абсолютна влада тепер зосереджена в його руках, для чого йому проводити вибори
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20.04.2023 17:15 Відповісти
Ти з категорії "холопи яких закрили в країні і які будуть пахати за копійки"?
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20.04.2023 17:20 Відповісти
Звичайно. Раніше мені пропонували роботу за 50 грн в годину, я зібрав речі, поїхав в Польщу і отримав зпвтричі більше. Тепер же я змушений буду працювати тут за ті копійки які мені дадуть, щоб не померти з голоду. Це і є ******* кріпосне рабство.
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20.04.2023 17:28 Відповісти
А за пенсією в український Пенсійний фонд, який дотується з держбюджету?
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20.04.2023 17:38 Відповісти
Який дерибаниться твоїми хазяями, та і тобі трохи перепадає?)))
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20.04.2023 18:04 Відповісти
Хазяїн є у .....оботів, а я вже давно сам собі Хазяїн.
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20.04.2023 19:27 Відповісти
А ти, зелений дурень, не розумієш, що чим вищі зарплати - тим більші надходження до Пенсійного форду?
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20.04.2023 18:04 Відповісти
і вище пенсіі суддів ментів прокурорів дупутатів..а вам люди х*ер на блюді
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20.04.2023 18:28 Відповісти
І хто тобі в цьому винен, «людо»
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20.04.2023 20:05 Відповісти
ти -тому що ти дебіл
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20.04.2023 20:49 Відповісти
Чисто кацапська ментальність, людо, завше тобі хтось винен. Ти кацвп(ка)
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20.04.2023 21:00 Відповісти
бачу тут тебе одного урода з касабским рилом
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20.04.2023 21:31 Відповісти
То відзеркалення від монітору, не переймайся, не всим же бутилюдьми…. Ось тобі не пощастило….
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21.04.2023 08:43 Відповісти
для тупих-монітор не зеркало сандеро-не людина
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21.04.2023 10:22 Відповісти
Звичайно Сандеро не людина, Сандеро - то гвинтівка! А ти тупіший ніж здавалося…
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22.04.2023 12:49 Відповісти
сандеро це касабский петух-друг пригожина і наймерзенніше гівно світу
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22.04.2023 12:53 Відповісти
Сандеро то Ремінгтон! Ні, ну ти точно придурок.
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22.04.2023 16:23 Відповісти
може і ремінгтон ..но ти пукавка
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22.04.2023 17:38 Відповісти
Пукавка?!!! Скільки тобі рочків, недоумку?
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22.04.2023 18:21 Відповісти
чучело ти звертайся до мене на Ви і шепотом .. бидлоття
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22.04.2023 18:26 Відповісти
Таки прищавий сопляк…. Тобі мамка дозволяє з незнайомими дорослими розмовляти?!!!
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22.04.2023 20:12 Відповісти
ти шмаркля ще живий? ану на горщик і спати
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22.04.2023 21:32 Відповісти
дурнику пенсію можна і закордоном заробити,що не знав?
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21.04.2023 01:13 Відповісти
*******: 150 грн на годину у ляхів - це десь 650 євро на місць. Аренда житла, комунальні, транспорт = 500 євро. Підсумок - 160 євро заробітку. Ахаха, ***** ти лошара.
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20.04.2023 18:57 Відповісти
А ти з категорії "ґаспада, каторим фсьо можна"?!
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20.04.2023 18:01 Відповісти
І пиз**ць в кінці правління. Тому що вічного нема нічого.
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20.04.2023 17:21 Відповісти
Думаю, що вибори відбудуться одразу після припинення воєнного стану Джерело: https://censor.net/ua/n3413383
Необхідно уточнення , а саме: припинення чи скасування.Якщо стефанчук має на увазі саме припинення, то чутки що гуляють інетом про проведення виборів восени (ЗЕлень розраховує на зниження бойових дій та саме на припинення військового стану на визначений період , потім після виборів знову введуть і це неподобство має "благословити" вже "кишеньковий" КС) не безпідставні
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20.04.2023 17:24 Відповісти
За Конституцією України вибори проводяться ШОНАЙМЕНШЕ через півроку після відміни воєнного стану. В останню неділю жовтня парламентські і в останню неділю березня президентські. Які раніше, які пізніше - визначається датою скасування военного стану.
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20.04.2023 18:59 Відповісти
Тому воєнний стан не припиниться ще довго. Поки йде війна, "ze-*******" ні за що фактично не відповідає, проте може безкарно закріпачувати громадян України і саму Україну грабувати. Як тільки війна закінчуєть - до цих під@рів виникає маса дуже, дуже серйозних запитань. Причому, не лише у так званих "пересічних", а в більшості у тих, хто воював.
Робіть висновки, панове...
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20.04.2023 17:32 Відповісти
Висновок: Валентин Пруденко = закріпачений громадянин України.
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20.04.2023 17:40 Відповісти
Висновок, що Ви шановний(на), нажаль, не знаю вашого справжнього імені, - з тих самих сімдесяти трьох відсотків...
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20.04.2023 17:54 Відповісти
1 із 100 відсотків тих, що давно забили ... на будь які вибори.
На вибори нехай ходить молодь: "що посіють, - те і пожнуть".
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20.04.2023 19:20 Відповісти
Що й потрібно було довести - голосували дупою. Притому досить-таки чутливою!
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20.04.2023 19:51 Відповісти
Валентин Пруденко, твоя дупа - "досвідчена", тому ти і голосував за тих, що своїми недолугими реформами залишили більше половини сільских мешканців без пенсій (= залізли в їх кишені)?
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20.04.2023 20:10 Відповісти
Погану владу вибирають хороші люди, які не прийшли на вибори...
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20.04.2023 20:41 Відповісти
Volodymyr, озвуч мені П.І.П. президентів України та назву партій які виконали свої передвиборчі обіцянки = локшину на вуха виборцям.
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20.04.2023 20:53 Відповісти
Напевно таких нема, щоб ВСЕ виконали... Але все одно обирати треба, бо знову обируть за нас якихось малоросів. Десь так...
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20.04.2023 23:20 Відповісти
А, можливо, безпосередньо з подляковсько-пригожинських.
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20.04.2023 17:56 Відповісти
Не одразу! А після того, як вся зелена пошесть відповість, хто розмінував Південь, про вагнерівців, яйця та яблука...

А потім, коли стане відома уся правда - тоді і вибори проведемо.

П...дори ще хочуть панувати мінімум 5 років. А пожиттєве з конфіскацією не хочете?
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20.04.2023 17:51 Відповісти
А яким виборим під патронатом слуг хрін знає чийого народу можна буде довіряти?
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20.04.2023 18:00 Відповісти
Зовсім тварі зелені ох**ли, по іншому не скажеш - показувати квартал по ТБ і розміши коміка як війни в Україні і не було, так це можна, а проводити вибори, ні.
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20.04.2023 18:10 Відповісти
Зеленое шобло только спасибо скажет. Ибо тогда ОП и КМУ будут рулить совсем как заблагорассудится.
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20.04.2023 18:33 Відповісти
серж сер гєєв, КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ
Стаття 110. Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України

2. Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, -

караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої.
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20.04.2023 19:39 Відповісти
Срать. КОНСТИТУЦИЯ УКРАИНЫ.
Статья 5: Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.
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20.04.2023 20:09 Відповісти
Якщо хтось колись докаже в суді, що 1 особа з ніком "серж сергєєв" = Український Народ, то я буду згоден з тим, що я лошара.
Наскільки мені відомо, Є чи відсутній в діях конкретної особи склад злочину встановлюється на основі діючих норм Кримінального кодексу України.
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20.04.2023 20:40 Відповісти
Ну, по-перше може ця особа зовсім не серж і взагалі не сергеев. І ось це прокурорам треба буде доводити вже точно.
По-друге, з такими заявками можна сміливо в'язати половину форума.
По-третє, це вже конституційний суд в такому разі буде розбирати, хто холоп, а хто народ.
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20.04.2023 20:52 Відповісти
Владимир, читай в окулярах: 1 особа з ніком "серж сергєєв".
КСУ НЕ займається такими дурницями: "конституційний суд в такому разі буде розбирати, хто холоп, а хто народ."
Крапка.
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20.04.2023 21:09 Відповісти
Це все вологі мрії нашої влади. Янукович з Азаровим теж багато чого хотіли. Згадайте чим це закінчилося.
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20.04.2023 21:20 Відповісти
Закінчилося тим, що один із їхніх міністрів-реформаторів став Президентом України.
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20.04.2023 21:30 Відповісти
І шо? Було гірше, ніж зараз?
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21.04.2023 10:51 Відповісти
И ещё:
Ніхто не може узурпувати державну владу.
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
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20.04.2023 20:10 Відповісти
Але є винятки. Саме такий виняток був, коли відбувся Майдан. Організовано вимагати провести розслідування злодіянь влади, вимагати відновити свободу слова та виборів - це не заклик до повалення конституційного порядку, та не захоплення влади. Є в країні досить професійних юристів, котрі зможуть правильно вибудувати стратегію та тактику зміни влади або примусити її діяти конституційно.
До речі ніхто ж зі зброєю до Банкової не йде. А навіть якщо таке станеться, то переможець завжди правий (до речі Майдан переміг в 2014 неконституційним шляхом... або не зовсім конституційним).
І коли ми тут в коментарях лаємо владу - це швидше відноситься до свободи слова, а не до ескстремизму.
Взагалі погоджусь з точкою зору багатьох, хто проти "розхитування човна" у час війни, але й зі свавіллям влади теж потрібно щось робити.
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20.04.2023 20:20 Відповісти
пук пук ******** нарешті проявив своє холуйське нутро)))
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21.04.2023 01:15 Відповісти
серж, КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

Стаття 258-2. Публічні заклики до вчинення терористичного акту

1. Публічні заклики до вчинення терористичного акту, а також розповсюдження, виготовлення чи зберігання з метою розповсюдження матеріалів з такими закликами -

караються виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої.
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20.04.2023 19:44 Відповісти
Зная работу наших сбу, прокуратуры и судов.... Можно спать спокойно..... (история Надьки с её минаметами)
Гарантирую что под эту статью можно привлечь любого адекватного украинца.... За критику правительства....
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21.04.2023 01:46 Відповісти
Ця жирна свиня хоче бути при владі довічно,як і його патрон Зелений,так і всі "НЕСлуги народу",а для цього можна безкінечно продовжувати воєнний стан навіть після війни
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20.04.2023 18:31 Відповісти
Хотя гораздо логичнее было бы уже сейчас оставлять военное положение в приграничных и прифронтовых областях, а на остальной территории вводить чрезвычайное. Бо какое, нахер военное положение, например, на Закарпатье или в Черновцах? Но нет. Много плюшек дает военное положение, чтобы так просто от этого отказаться.
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20.04.2023 18:36 Відповісти
летнюю форму получил - значит военное положение можно продолжить.
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20.04.2023 19:01 Відповісти
Цей пан був у "Миротворці" бо був проти НАТО.
До нього довіра така сама як до Пісюніста, 0,3 %, треба швидко позбавлятися ціх крадіїв та зрадників
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20.04.2023 18:36 Відповісти
А те, що по закону спочатку має бути передвиборча компанія? Це для зельоних перешкода. Оголосять на три дні призупинення воєнного стану, вибори через Дію, потім проголосять, що неочікувано перемогли вони. 98,9%, наприклад. Давно попереджали про такі плани Єрмака.
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20.04.2023 18:54 Відповісти
Правильно. Тому за законом, воєнний стан має бути припинений за 3 місяці до виборів, тобто в липні. Але ви ж розумієте, що цього не відбудеться.
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20.04.2023 20:14 Відповісти
Ха-ха, щеб пак) Десь я таке бачив... Ага! Згадав! Війна вигідна виключно Порошенку)
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20.04.2023 19:07 Відповісти
років через 4-5
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20.04.2023 19:16 Відповісти
То розігнати їх на час воєнного стану...
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20.04.2023 19:54 Відповісти
Все те у чому зебня звинувачувала Пороха, з великим задоволенням здійснює їх обранець!
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20.04.2023 20:42 Відповісти
А як же багатомільйонна міграція всередині країни та за кордон ? Держреєстр виборців практично втратив більшість інформації про виборців. І поки цей реєстр не буде знову сформований, ніяких виборів провести неможливо.
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20.04.2023 21:30 Відповісти
 
 