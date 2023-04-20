Вибори до Ради відбудуться одразу після припинення воєнного стану, - Стефанчук
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що питання проведення парламентських виборів зараз не на часі.
Таку думку він висловив в інтерв’ю Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.
Спікер пояснив, що питання виборів регулюється Конституцією України, Виборчим кодексом та низкою інших законодавчих актів. Водночас у Законі "Про правовий режим воєнного стану" сказано, що під час воєнного стану вибори не можуть проводитися. На думку Стефанчука, це логічно, тому що неможливо забезпечити участь усіх громадян у виборах.
"Думаю, що вибори відбудуться одразу після припинення воєнного стану. В іншому випадку треба змінювати закон, але, знову-таки, я дуже сумніваюсь, що зараз буде можливість провести в Україні якісні, законні вибори, результатам яких довірятиме суспільство. Я так бачу цей процес з огляду на аналіз чинного законодавства. Також мені здається, що зараз є більш важливі речі, на яких потрібно концентруватися. Це точно не питання виборів", – сказав Голова ВР.
Він наголосив, що зараз важливо зосереджувати всі зусилля на здобутті перемоги.
"Буде перемога – буде все інше", – підсумував Стефанчук.
Згідно з Конституцією, чергові парламентські вибори відбуваються в останню неділю жовтня п’ятого року повноважень Верховної Ради України. Відповідно до цього, наступні парламентські вибори мають відбутися у жовтні 2023 року.
Будь ласка, зачекайте...
Партія перемоги мля... котра не дала ні копійчини на фронт та вде 2 роки розкрадає гуманітарку.
І вибори проходять без жодних проблем.
Необхідно уточнення , а саме: припинення чи скасування.Якщо стефанчук має на увазі саме припинення, то чутки що гуляють інетом про проведення виборів восени (ЗЕлень розраховує на зниження бойових дій та саме на припинення військового стану на визначений період , потім після виборів знову введуть і це неподобство має "благословити" вже "кишеньковий" КС) не безпідставні
Робіть висновки, панове...
На вибори нехай ходить молодь: "що посіють, - те і пожнуть".
А потім, коли стане відома уся правда - тоді і вибори проведемо.
П...дори ще хочуть панувати мінімум 5 років. А пожиттєве з конфіскацією не хочете?
Стаття 110. Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України
2. Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, -
караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої.
Статья 5: Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.
Наскільки мені відомо, Є чи відсутній в діях конкретної особи склад злочину встановлюється на основі діючих норм Кримінального кодексу України.
По-друге, з такими заявками можна сміливо в'язати половину форума.
По-третє, це вже конституційний суд в такому разі буде розбирати, хто холоп, а хто народ.
КСУ НЕ займається такими дурницями: "конституційний суд в такому разі буде розбирати, хто холоп, а хто народ."
Крапка.
Ніхто не може узурпувати державну владу.
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
До речі ніхто ж зі зброєю до Банкової не йде. А навіть якщо таке станеться, то переможець завжди правий (до речі Майдан переміг в 2014 неконституційним шляхом... або не зовсім конституційним).
І коли ми тут в коментарях лаємо владу - це швидше відноситься до свободи слова, а не до ескстремизму.
Взагалі погоджусь з точкою зору багатьох, хто проти "розхитування човна" у час війни, але й зі свавіллям влади теж потрібно щось робити.
Стаття 258-2. Публічні заклики до вчинення терористичного акту
1. Публічні заклики до вчинення терористичного акту, а також розповсюдження, виготовлення чи зберігання з метою розповсюдження матеріалів з такими закликами -
караються виправними роботами на строк до двох років або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією майна або без такої.
Гарантирую что под эту статью можно привлечь любого адекватного украинца.... За критику правительства....
До нього довіра така сама як до Пісюніста, 0,3 %, треба швидко позбавлятися ціх крадіїв та зрадників