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Миколаївська область (1824) повернення (73)

Майже всі жителі Миколаївщини повернулися додому, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

миколаїв

До Миколаївської області повернулися більшість жителів, які залишили свої домівки із початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це заявив глава ОВА Віталій Кім, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Він зазначив, що до повномасштабного вторгнення у Миколаєві проживали 460 тисяч людей. До 200 тисяч населення зменшилося після 24 лютого 2022–го. Нині ж у місті перебувають понад 400 тисяч людей. Така ж ситуація і з населеними пунктами області.

"З 11 листопада (2022 року. - Ред.), коли звільнили правобережжя Дніпра (на Херсонщині. - Ред.) та місто Херсон, люди почали повертатися. Після 24 лютого 2022 року в місті було приблизно 200 тисяч людей, а зараз, за даними мобільних операторів, – понад 400 тисяч, при довоєнній чисельності міста 460 тисяч. Тобто майже всі повернулися. У регіоні також майже всі повернулися, тому в нас затори, життя, собаки, діти, сонце, життя відновлюється", – додав Кім.

Для тих, хто повертається, в області розгортають модульні будинки, які швидко монтуються. З ними допомагають партнери. Таке тимчасове житло використовують, поки люди відновлюють власне.

Загалом у Миколаївській області зруйновано близько 14 тисяч об’єктів. На запитання, скільки коштів необхідно для відновлення, голова Миколаївської ОВА заявив, що йдеться про десятки мільярдів євро.

"Близько 14 тисяч об’єктів зруйновано чи пошкоджено по області, по місту також дуже багато. Вони всі зафіксовані, але технічно провести експертизу неможливо. Але якщо брати збитки лише, наприклад, екологічні, це більше ніж мільярд євро нарахували екологи... З цього можна зробити висновок, що збитки будуть десятки мільярдів євро і більше, тому що руйнування дуже і дуже об’ємні по всьому регіоні", – підсумував Кім.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Слава генералу Марченку!Слава ЗСУ!!!
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20.04.2023 17:43 Відповісти
Принаймні, знаю п'ятьох жителів Миколаївщини , хто не повернувся з Угорщини.
Занадто оптимістичне перебільшення.
Голослівна заява Миколаївська ОВА.
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20.04.2023 17:49 Відповісти
Считали по сим-карточкам.
У многих людей по несколько стартовых пакетов, но это мелочи, главное заявить что-то марафонное.
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20.04.2023 17:52 Відповісти
просто бісить ця ганебна брехня, я навіть второпати не можу який сенс? І так усюди! А "Мультіплекс" чогось кінотеатр до зруйнованих зарахував! На ***?!
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20.04.2023 18:28 Відповісти
у мене з 10 тільки 5 повернулось... десь така пропорція, мабуть у Кіма інша, до того ж прифронтові села вщент розбиті, там взагалі просто НЕМА КУДИ повертатись! Тільки но був сюжет про селище "Луч" там досі ні води ні електрики нема...та й людей нема!
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20.04.2023 18:26 Відповісти
Брехня. Скільки ми (в таборі біженців)тут маємо з Миколаївщини і якщо екстраполювати, то..
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20.04.2023 21:06 Відповісти
Брехня, я з сім'єю не повернувся, і повертатись поки не збираюсь, роботи немає.
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20.04.2023 21:16 Відповісти
 
 