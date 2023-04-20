Укрзалізниця поновлює регулярні рейси зі Львова і Києва до Покровська

Укрзалізниця поновлює продаж квитків на регулярні рейси далекого сполучення до Покровська Донецької області.

Як нагадують у пресслужбі компанії, досі звідти регулярно курсували виключно евакуаційні рейси, а продаж був відкритий виключно одностороннє з Покровська до Львова та Києва і на двостороннє приміське сполучення з Дніпром, передає Цензор.НЕТ.

Від 28 квітня курсуватимуть безпересадкові групи вагонів у складів рейсів 86/234-233/85 Львів-Покровськ-Львів та 80/234-233/79 Київ-Покровськ-Київ.

Відправлення зі Львова здійснюватиметься щоденно о 10:40, прибуття до Покровська о 13:00, зворотний рейс о 14:15 прибуттям о 12:44. Відправлення зі столиці - щоденно о 23:05, прибуття до Покровська о 13:00, зворотний рейс о 14:15 прибуттям о 05:54.

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