Укрзалізниця поновлює регулярні рейси зі Львова і Києва до Покровська
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Укрзалізниця поновлює продаж квитків на регулярні рейси далекого сполучення до Покровська Донецької області.
Як нагадують у пресслужбі компанії, досі звідти регулярно курсували виключно евакуаційні рейси, а продаж був відкритий виключно одностороннє з Покровська до Львова та Києва і на двостороннє приміське сполучення з Дніпром, передає Цензор.НЕТ.
Від 28 квітня курсуватимуть безпересадкові групи вагонів у складів рейсів 86/234-233/85 Львів-Покровськ-Львів та 80/234-233/79 Київ-Покровськ-Київ.
Відправлення зі Львова здійснюватиметься щоденно о 10:40, прибуття до Покровська о 13:00, зворотний рейс о 14:15 прибуттям о 12:44. Відправлення зі столиці - щоденно о 23:05, прибуття до Покровська о 13:00, зворотний рейс о 14:15 прибуттям о 05:54.
Будь ласка, зачекайте...
"Укрзалізниця поновлює продаж квитків на регулярні рейси далекого сполучення до Покровська Донецької області. Джерело: https://censor.net/ua/n3413397