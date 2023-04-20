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Київрада розірвала договір оренди з посольством Росії

Новини Цензор.НЕТ Політика України Київські новини

посольство,рф,богачук,акція

Столичні депутати просять Кабінет міністрів повернути майно посольства Росії до власності української держави.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні Київрада розірвала договір оренди землі з посольством країни-агресора - росії. А також звернулася до Кабінету міністрів України щодо повернення майна "дипустанови" російських варварів до власності української держави", - написав він.

Київрада розірвала договір оренди з посольством Росії 01

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+10
Странно что вообще всё имущество лаптестана не было уже давно не экспроприировано.
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20.04.2023 18:18
+8
Дуже вірне рішення Київради 👍🏼👍🏼👍🏼
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20.04.2023 18:19
+8
Незважаючи на численні заклики розірвати дипломатичні відносини не лише з РФ, а й з Білоруссю, Київ так і не пішов на цей крок ні після повномасштабного вторгнення РФ, ні після обстрілу української території російськими військами, що базувалися в Білорусі, ні після визнання де-факто. владою Білорусі своєї участі у війні проти України, ні після відверто хамських заяв Лукашенка на адресу українського керівництва, пише Юрій Панченко для українського видання «Европейская правда».
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20.04.2023 18:24
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Странно что вообще всё имущество лаптестана не было уже давно не экспроприировано.
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20.04.2023 18:18 Відповісти
Дуже вірне рішення Київради 👍🏼👍🏼👍🏼
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20.04.2023 18:19 Відповісти
Ага... трохи більше року пройшло....
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20.04.2023 19:28 Відповісти
нестиковочка вийшла... якщо договір оренди, майно й так належить державі.... якщо кацапи ще й не платили, тоді сміло заходити, зрізати 5 м. огорожу, робити ремонт, обов,язково осв,ятити після кацапів і здавати по новому в оренду.
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20.04.2023 18:21 Відповісти
Молодці, давно пора.
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20.04.2023 18:21 Відповісти
довго ж думали тупорилі уроди
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20.04.2023 18:22 Відповісти
вони твої колеги? по тупорилості, чи уродству?
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20.04.2023 18:55 Відповісти
Незважаючи на численні заклики розірвати дипломатичні відносини не лише з РФ, а й з Білоруссю, Київ так і не пішов на цей крок ні після повномасштабного вторгнення РФ, ні після обстрілу української території російськими військами, що базувалися в Білорусі, ні після визнання де-факто. владою Білорусі своєї участі у війні проти України, ні після відверто хамських заяв Лукашенка на адресу українського керівництва, пише Юрій Панченко для українського видання «Европейская правда».
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20.04.2023 18:24 Відповісти
і духу щоб їх в Україні не було.
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20.04.2023 18:25 Відповісти
Какова задолженность? Погашена ли она?
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20.04.2023 18:25 Відповісти
Ага, отлично, и сделать на єтом месте зоопарк
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20.04.2023 18:26 Відповісти
Краще музей кацапських злочинів.
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20.04.2023 18:32 Відповісти
Тваринок шкода
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20.04.2023 22:34 Відповісти
А чого до сьогодні тягнули? Все сподівалися, що "нашы" от-от повернуться?
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20.04.2023 18:29 Відповісти
... щось у них пішло не так!))))
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20.04.2023 18:32 Відповісти
Треба провести там деімперіалізацію, десоветізацію, декегебізацію, тобто декацепізацію, а потім робити ремонт. Щоб навіть згадки про "рузький сморід" там не було - дуже довго вони там смерділи.
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20.04.2023 18:35 Відповісти
у всіх би країнах зробили,

гітлер би позаздрив
під час війни посольства у всіх країнах ховають фашистів
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20.04.2023 19:31 Відповісти
І так буде незле...
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20.04.2023 20:00 Відповісти
дипустанова РФ-ії - "ШАЛАШ"
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20.04.2023 20:39 Відповісти
Окозамилювання. А що там стосовно мацковськага пархату? Не змогли землю відібрати чи не схотіли.
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20.04.2023 20:35 Відповісти
При ссср в ньому розташовувася райком комсомола, а потім на 30 років там засіли русняві агенти у вигляді посольства. Після цього мракобєсія ще довго прийдеться чистити, мити, скребти від руського мира та кадилом виганяти московський дух.
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20.04.2023 20:44 Відповісти
Уточнюю, це був райком комуністичної партіїзалізничного району м. Києва.
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20.04.2023 20:56 Відповісти
Нехай орендують комуналки, або живуть у бараках - як вони звикли.
Або їздять на роботу на електричці з Воронежа чи Брянська.
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20.04.2023 21:25 Відповісти
Нарешті депутати почали думати про Україну.
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20.04.2023 22:00 Відповісти
 
 