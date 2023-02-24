Перед посольством РФ у Берліні встановили підбитий російський танк Т-72. ФОТО

З нагоди річниці вторгнення Росії в Україну перед посольством РФ у Берліні встановили підбитий під Києвом російський танк Т-72.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За словами одного з ініціаторів акції Віланда Ґібеля, танк був уражений 31 березня 2022 року біля Бучі. Він зауважив, що російська влада та військові "вбили, пограбували, переселили мільйони людей і продовжують це робити щодня".

"Ми хочемо поставити цей мотлох терористам під двері," - зазначив Ґібель. Танк стоятиме під посольством до понеділка, 27 лютого.

Зазначається, що організатори домагалися дозволу на встановлення підбитого танку під посольством РФ з минулого року. У червні влада центрального округу Берліну відмовила у проведенні акції. Вона мотивувала це тим, що в танку "напевно загинули люди", тому його встановлення - недоречне. Також чиновники посилалися на зовнішньополітичні інтереси Німеччини і небезпеку для дорожнього руху

Однак у жовтні Адміністративний суд Берліна зобов'язав владу міста видати відповідний дозвіл. Він значив, що у випадку цієї акції йдеться про свободу вираження думок, а міркування про зовнішньополітичні інтереси ФРН не належать до "дорожнього права", спираючись на яке влада округу мала розглядати заявку.