Перед посольством РФ у Берліні встановили підбитий російський танк Т-72. ФОТО
З нагоди річниці вторгнення Росії в Україну перед посольством РФ у Берліні встановили підбитий під Києвом російський танк Т-72.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
За словами одного з ініціаторів акції Віланда Ґібеля, танк був уражений 31 березня 2022 року біля Бучі. Він зауважив, що російська влада та військові "вбили, пограбували, переселили мільйони людей і продовжують це робити щодня".
"Ми хочемо поставити цей мотлох терористам під двері," - зазначив Ґібель. Танк стоятиме під посольством до понеділка, 27 лютого.
Зазначається, що організатори домагалися дозволу на встановлення підбитого танку під посольством РФ з минулого року. У червні влада центрального округу Берліну відмовила у проведенні акції. Вона мотивувала це тим, що в танку "напевно загинули люди", тому його встановлення - недоречне. Також чиновники посилалися на зовнішньополітичні інтереси Німеччини і небезпеку для дорожнього руху
Однак у жовтні Адміністративний суд Берліна зобов'язав владу міста видати відповідний дозвіл. Він значив, що у випадку цієї акції йдеться про свободу вираження думок, а міркування про зовнішньополітичні інтереси ФРН не належать до "дорожнього права", спираючись на яке влада округу мала розглядати заявку.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Розумію що башню не повернете, але хоч трейлером підправте ))
А как нравилось на 9 мая фанерный рейхстаг штурмовать.
Хотя котя Капитуляция была подписана 7 мая и без СССР.
Люди? Ця бурятська біомаса в танку - це нелюди!
Півтора метровий закомплексований недоумок, втягнуло й без того прогнившу рашу у вікові санкції, в багаторічну позорну криваву війну, безмозгле стадо (яке навіть тваринами не назвеш), дикунів бігає над конвеєром гробів з бубном та аплодує.