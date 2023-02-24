УКР
Перед посольством РФ у Берліні встановили підбитий російський танк Т-72. ФОТО

З нагоди річниці вторгнення Росії в Україну перед посольством РФ у Берліні встановили підбитий під Києвом російський танк Т-72.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

За словами одного з ініціаторів акції Віланда Ґібеля, танк був уражений 31 березня 2022 року біля Бучі. Він зауважив, що російська влада та військові "вбили, пограбували, переселили мільйони людей і продовжують це робити щодня".

"Ми хочемо поставити цей мотлох терористам під двері," - зазначив Ґібель. Танк стоятиме під посольством до понеділка, 27 лютого.

Також дивіться: "Russkiy Mir": Біля посольства РФ у Берліні встановили інсталяцію, яка розповідає про російську окупацію. ФОТОрепортаж

Зазначається, що організатори домагалися дозволу на встановлення підбитого танку під посольством РФ з минулого року. У червні влада центрального округу Берліну відмовила у проведенні акції. Вона мотивувала це тим, що в танку "напевно загинули люди", тому його встановлення - недоречне. Також чиновники посилалися на зовнішньополітичні інтереси Німеччини і небезпеку для дорожнього руху

Однак у жовтні Адміністративний суд Берліна зобов'язав владу міста видати відповідний дозвіл. Він значив, що у випадку цієї акції йдеться про свободу вираження думок, а міркування про зовнішньополітичні інтереси ФРН не належать до "дорожнього права", спираючись на яке влада округу мала розглядати заявку.

Берлін Німеччина посольство рф танк
таки капській так доїхав до Берліна, прямо як червоножопі "деди-асвабадітелі" ...
24.02.2023 17:22 Відповісти
Таки доехал до Берлина. Но есть нюанс…
24.02.2023 17:26 Відповісти
Мечты рашистов сбываются. Ихние танки уже и на Крещатике и в Берлине. Все как они мечтали. Но с маленькой поправкой.
24.02.2023 17:30 Відповісти
таки капській так доїхав до Берліна, прямо як червоножопі "деди-асвабадітелі" ...
24.02.2023 17:22 Відповісти
але є одне але.
24.02.2023 17:24 Відповісти
без дохлого танкіста.....і дорогая нє узнаєт,какой в танкіста бил конєц.?....
06.05.2023 02:10 Відповісти
А рядом с "доехавшим" поставить крупный плакат с объявлением на русском, немецком и английском: "Руками не трогать! Заразно!"
24.02.2023 20:56 Відповісти
Поверніть гармату в сторону аквафреша ))
Розумію що башню не повернете, але хоч трейлером підправте ))
24.02.2023 17:24 Відповісти
Таки доехал до Берлина. Но есть нюанс…
24.02.2023 17:26 Відповісти
надеюсь, рассейское мясо размазано там внутри по салону ) или хотя бы обгоревшие кости )
24.02.2023 17:26 Відповісти
Диды ваевали, а внучки усё просрали.
А как нравилось на 9 мая фанерный рейхстаг штурмовать.
Хотя котя Капитуляция была подписана 7 мая и без СССР.
24.02.2023 17:29 Відповісти
ага воювали !!! америкаюською, англійською зброєю або зброєю виробленою ва срср на американському, англійському робладнані, заводах, фабриках поставлених совку !!!
24.02.2023 17:48 Відповісти
Чому до понеділка. Хай стоїть там завжди як пам'ятник колишній другій армії світу.
24.02.2023 17:29 Відповісти
Мечты рашистов сбываются. Ихние танки уже и на Крещатике и в Берлине. Все как они мечтали. Но с маленькой поправкой.
24.02.2023 17:30 Відповісти
Тема сгоревших бурят не раскрыта......
24.02.2023 17:31 Відповісти
Зараз повилазять з нього мокши з криками дайош немок і рейхстаг наш.
24.02.2023 17:36 Відповісти
зер гут.
24.02.2023 17:37 Відповісти
в танке сдохнули не люди, а оккупанты
24.02.2023 17:37 Відповісти
"що в танку "напевно загинули люди".
Люди? Ця бурятська біомаса в танку - це нелюди!
24.02.2023 17:37 Відповісти
Ви, мабуть, хотіли сказати "недолюдки", себто, унтерменші, істоти без клепки в голові. А нелюди - це просто емоційна оцінка.
24.02.2023 17:50 Відповісти
от и повторили)))
24.02.2023 17:45 Відповісти
Яка ганьба.
Півтора метровий закомплексований недоумок, втягнуло й без того прогнившу рашу у вікові санкції, в багаторічну позорну криваву війну, безмозгле стадо (яке навіть тваринами не назвеш), дикунів бігає над конвеєром гробів з бубном та аплодує.
24.02.2023 17:51 Відповісти
та не переживай так за істот!
24.02.2023 18:01 Відповісти
Ні, ну вони реально кончені.
24.02.2023 18:11 Відповісти
Скабєєву коло нього привязати
24.02.2023 17:52 Відповісти
пускай там сделают памятник "сгоревшему расейскому танку" на постоянной основе!
24.02.2023 17:59 Відповісти
В комплекте с алёшей и стиральной машиной.
24.02.2023 18:34 Відповісти
Забув про собачу будку, навіть псам в орді спати нема де!
24.02.2023 20:13 Відповісти
там треба постаити український прапор і приховану камеру - і з попркорном наблюдать за русскоприбитими. вони туди як мухи злітатимуться.
25.02.2023 09:07 Відповісти
Там 6 катков. Один за мужиком в жёлтом жилете.
24.02.2023 18:33 Відповісти
Только так - их же сапогом, им же и в рыло!
24.02.2023 18:10 Відповісти
А на паркан понадівати черепа дохлих орків
24.02.2023 19:15 Відповісти
Глибокий смисл. Для козлинобородих -це п......ць. В майбутньому, коли звільнять, в Алеппо відправити збитий літак козлинобородих.
24.02.2023 19:34 Відповісти
Надо было без башни ставить, а башню через несколько метров, как в оригинале
24.02.2023 19:42 Відповісти
Потрібна провести акцію "Міняємо кацапський металобрухт на Леопарди".
24.02.2023 19:56 Відповісти
В танку загинули нелюди-москалі.
24.02.2023 20:02 Відповісти
не загинули а запеклися у своїй же духовці
25.02.2023 09:05 Відповісти
всё супер,только нехватает на башне танка труп сгоревшего ваньки-свинособаки!НЕМЦАМ-РЕСПЕКТ!СЛАВА ЗСУ!!!!!!!!!!!!
24.02.2023 20:27 Відповісти
Гарна акція.
24.02.2023 23:40 Відповісти
а скриту камеру поставили? русских психов старопердунних и молодих із засраним мозком повинно бути багато.
25.02.2023 09:04 Відповісти
25.02.2023 19:17 Відповісти
український прапор зняли...
26.02.2023 18:53 Відповісти
 
 