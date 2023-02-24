Перед посольством РФ в Берлине установили подбитый российский танк Т-72. ФОТО
В связи с годовщиной вторжения России в Украину перед посольством РФ в Берлине установили подбитый под Киевом российский танк Т-72.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
По словам одного из инициаторов акции Виланда Гибеля, танк был поражен 31 марта 2022 возле Бучи. Он отметил, что российские власти и военные "убили, ограбили, переселили миллионы людей и продолжают это делать каждый день".
"Мы хотим поставить этот хлам террористам под дверь", - отметил Гибель. Танк будет стоять под посольством до понедельника, 27 февраля.
Организаторы добивались разрешения на установку подбитого танка под посольством РФ с прошлого года. В июне власти центрального округа Берлина отказали в проведении акции. Она мотивировала это тем, что в танке "наверняка погибли люди", поэтому его установка – неуместна. Также чиновники ссылались на внешнеполитические интересы Германии и опасность для дорожного движения.
Однако в октябре Административный суд Берлина обязал власти города выдать соответствующее разрешение. Он отметил, что в случае этой акции речь идет о свободе выражения мнений, а рассуждения о внешнеполитических интересах ФРГ не относятся к "дорожному праву", опираясь на которое власти округа должны были рассматривать заявку.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Розумію що башню не повернете, але хоч трейлером підправте ))
А как нравилось на 9 мая фанерный рейхстаг штурмовать.
Хотя котя Капитуляция была подписана 7 мая и без СССР.
Люди? Ця бурятська біомаса в танку - це нелюди!
Півтора метровий закомплексований недоумок, втягнуло й без того прогнившу рашу у вікові санкції, в багаторічну позорну криваву війну, безмозгле стадо (яке навіть тваринами не назвеш), дикунів бігає над конвеєром гробів з бубном та аплодує.