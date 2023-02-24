РУС
Перед посольством РФ в Берлине установили подбитый российский танк Т-72. ФОТО

В связи с годовщиной вторжения России в Украину перед посольством РФ в Берлине установили подбитый под Киевом российский танк Т-72.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Перед посольством РФ в Берлине установили подбитый российский танк Т-72 01

По словам одного из инициаторов акции Виланда Гибеля, танк был поражен 31 марта 2022 возле Бучи. Он отметил, что российские власти и военные "убили, ограбили, переселили миллионы людей и продолжают это делать каждый день".

"Мы хотим поставить этот хлам террористам под дверь", - отметил Гибель. Танк будет стоять под посольством до понедельника, 27 февраля.

Перед посольством РФ в Берлине установили подбитый российский танк Т-72 02

Читайте: Штайнмайер о "мирном плане" Пекина: конструктивность сомнительна, говорить надо не только с Москвой, но и с Киевом

Организаторы добивались разрешения на установку подбитого танка под посольством РФ с прошлого года. В июне власти центрального округа Берлина отказали в проведении акции. Она мотивировала это тем, что в танке "наверняка погибли люди", поэтому его установка – неуместна. Также чиновники ссылались на внешнеполитические интересы Германии и опасность для дорожного движения.

Однако в октябре Административный суд Берлина обязал власти города выдать соответствующее разрешение. Он отметил, что в случае этой акции речь идет о свободе выражения мнений, а рассуждения о внешнеполитических интересах ФРГ не относятся к "дорожному праву", опираясь на которое власти округа должны были рассматривать заявку.

