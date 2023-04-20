У сухопутних військах ЗСУ налічується майже 3,8 тисячі жінок-офіцерів

Кількість жінок-військовослужбовиць у Сухопутних військах Збройних сил України збільшилася за минулий рік, багато з них обіймають керівні посади.

Про це сказала радниця з ґендерних питань командувача Сухопутних військ ЗСУ Оксана Григор’єва, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Збільшилась кількість жінок-військовослужбовиць за останній рік. Звісно, це збільшення почалося ще в 2014 році - це була перша хвиля. А друга хвиля така потужна відбулася саме з початком повномасштабного вторгнення. І жінки, які зараз є в армії, це сильні, вмотивовані, безстрашні жінки, які добровільно пішли захищати Батьківщину", - розповіла Григор’єва.

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Окрім того, за її словами, зараз багато жінок обіймають керівні посади.

"Мене радує те, що кількість їх збільшується, і це дякуючи все ж таки тим законодавчим змінам, які були прийняті ще у 2018 році, коли дозволили жінкам обіймати бойові посади. Вони мають змогу навчатися також на будь-яких військових спеціальностях, це теж дуже важливо. І на даний момент ми маємо саме цього року випуски дівчат, які прийшли в 2018 році навчатися на ті спеціальності, які вони вибрали. Вони вже зараз офіцери, і є тенденція зростання саме офіцерських посад у Збройних силах. Зокрема, у сухопутних військах на сьогодні їх 3788. І це достатньо таки потужна сила", - підкреслила Григор’єва.

Також вона нагадала, що наразі у Міноборони тестують жіночу військову форму.

"Ще немає прийнятого якогось конкретного стандарту, ще не відшивається вона централізовано, але я впевнена, що до кінця року має цей процес запуститися", - додала Григор’єва.