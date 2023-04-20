Естонія оголосила про новий пакет військової допомоги для України
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Уряд Естонії схвалив новий пакет військової допомоги для України, до якого увійдуть, зокрема, артилерійські боєприпаси 155 мм калібру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.
Крім того, Естонія передасть Збройним силам України прилади нічного бачення та боєприпаси для стрілецької зброї.
Снаряди є внеском Естонії у власну ініціативу ЄС щодо спільної відправки в Україну мільйона снарядів.
"Завтра на "Рамштайні" я також зустрінуся з міністром оборони України Олексієм Резніковим, з яким ми обговоримо, як і чим іще Естонія може допомогти Україні", - заявив міністр оборони Естонії Ганно Певкур.
Нагадаємо, наступна зустріч Контактної групи з оборони України відбудеться на військово-повітряній базі "Рамштайн" 21 квітня.
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І представнику такого народу доводиться мати справу з банальним казнокрадом рєзніковим. Подаруйте йому кошики для яєць та яблук і нехай котиться під три чорти!