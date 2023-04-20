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Україна приєдналася до Механізму цивільного захисту ЄС

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

клименко,ігор,янез,ленарчич

Україна офіційно приєдналася до Механізму цивільного захисту Європейського Союзу, ставши його 36-ю учасницею.

Про це стало відомо із заяв профільного єврокомісара Янез Ленарчич та посла ЄС в Україні Матті Маасікаса, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Посол ЄС розповів, що меморандум про приєднання України до механізму підписали з боку ЄС Янез Ленарчич, з боку України – міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

"Вітаю Україну з приєднанням до Механізму цивільного захисту ЄС! Тепер це команда із 36 країн, що працюють над спільною метою – допомагати людям у біді, де б вони не були. Тому що ми сильніші разом", – зазначив єврокомісар.

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"Через механізм до України з 2022 року надійшли тисячі тонн гуманітарної допомоги, тепер Україна також має місце за цим столом", – прокоментував Матті Маасікас.

Механізм цивільного захисту Європейського Союзу називають найбільшою у світі системою скоординованого надання міжнародної допомоги в умовах надзвичайних ситуацій. До неї входять країни Євросоюзу та 9 близьких партнерів ЄС (Норвегія, Ісландія, Албанія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Північна Македонія, Сербія, Туреччина та Україна).
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А что предлагаете ? Встречать мигрантов бронимашинами и пулеметами ?)))
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20.04.2023 19:30 Відповісти
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20.04.2023 19:55 Відповісти
..."називають найбільшою у світі системою скоординованого надання"...
А так звану владу України системою скоординованого розкрадання. ))
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20.04.2023 20:03 Відповісти
 
 