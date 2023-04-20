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Мінагрополітики (188) бронювання (29) мобілізація (1454)

Мінагрополітики дозволило постачальникам насіння бронювати військовозобов’язаних працівників

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зсу

Мінагрополітики розширило критерії з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки в галузі сільського господарства в особливий період, додавши селекційні компанії та постачальники насіння овочевих та польових культур.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу відомства.

Один з критеріїв доповнено такими положеннями:

- підприємство, яке є постачальником насіння овочевих та/або польових культур і представляє та діє в інтересах суб'єкта прав по більш ніж 100 сортам рослин у Державному реєстрі сортів рослин, придатних для поширення в Україні - що підтверджується довіреністю або договором доручення із суб'єктом прав;

- підприємство, яке є постачальником насіння овочевих та/або польових культур та об'ємів ввезення такого насіння в Україну за річний період з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року на більш ніж 40 млн гривень - що підтверджується довідкою про ввезення за підписом керівника підприємства, у якій вказується найменування продукції (насіння), код УКТ ЗЕД, митна вартість, дата та номер митної декларації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада ухвалила закон про бронювання працівників від мобілізації

Нагадаємо, наказом Мінагрополітики від 21 лютого 2023 року № 223 затверджено Критерії з визначення підприємств, установ та організацій, які мають важливе значення для національної економіки в галузі сільського господарства в особливий період (із змінами).

Щоб отримати статус критично важливого підприємства у галузі сільського господарства, необхідно відповідати трьом і більше критеріям, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №76.

Після отримання статусу критично важливого підприємства, установи чи організації подається заявка на бронювання військовозобов’язаних працівників.

Автор: Анна Судак
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А 95 квартал має ''бронь''? Що корисного вони росповсюджують?
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20.04.2023 21:10 Відповісти
Там теж знатні бугаї-осємєнітєлі)
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20.04.2023 21:12 Відповісти
Керівники "критично важливих" підприємств, установ та організацій вже готуються до стрімкого збагачення відкриваючи додаткові вакансії постачальників насіння.
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20.04.2023 21:20 Відповісти
Зерно держави, або це приватна власність?
Чия це ігра в зернову ініціативу, тепер бронь работників..
Знову олігархічні та чиновницькі ігри.
Там бебізьян Арахамия каламутіть воду?!
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20.04.2023 21:37 Відповісти
то не МО, не ЗСУ, а мінагрополітики дає дозволи на бронь від служби в ЗСУ???
а може влада дозволить генштабу ЗСУ ? провести аудит витрат бюджету?
чи хай Залужний призначає губернаторів, суддів та міністрів?
а чому б ні???
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20.04.2023 21:43 Відповісти
Ох і як зараз ломануться в насінневі кантори служити?!
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20.04.2023 22:28 Відповісти
 
 