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Словенія приєднається до спільної закупівлі боєприпасів для України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

словенія

Міністр оборони Словенії Мар’ян Шарець підпише угоду із Європейським оборонним агентством (EDA) про приєднання до проєкту спільних закупівель артилерійських боєприпасів для України.

Про це передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Рішення ухвалили на зустрічі міністрів оборони та закордонних справ ЄС у межах плану постачання артилерійських боєприпасів в Україну, який передбачає надання одного мільйона артилерійських снарядів протягом наступних 12 місяців.

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Як пояснили в Міністерстві оборони Словенії, угода встановлює межі участі держав-членів у проєкті й "не створить жодних фінансових зобов'язань для Республіки Словенія, оскільки лише встановлює рамки для подальшої співпраці".

Таким чином, Словенія долучиться до спільних закупівель боєприпасів у межах проекту EDA, до якого наразі приєдналися 23 країни-члени ЄС і Норвегія.
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Коли до закупівлі *********** приєднається наша влада, тільки краде.
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20.04.2023 22:37 Відповісти
Тоді вони не зможуть будувати пилити дороги.
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20.04.2023 22:41 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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20.04.2023 22:40 Відповісти
treba pryednatysja usim svidomym derzavam ta skrutyty golovu kryvavij kazapii
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20.04.2023 22:42 Відповісти
 
 