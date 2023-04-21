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Зеленський закликав Мексику підтримати українську Формулу миру

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський закликав Мексику приєднатися до реалізації української Формули миру.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив у зверненні до парламенту Мексики.

"Світ і наше прагнення миру сильніші, ніж будь-який агресор! Українська формула миру звернена передусім до світу, і в цьому її сила. Вона звернена до всіх, хто може долучитися до реалізації конкретних пунктів формули і стати співтворцем перемоги над злом – співтворцем миру. Мир має стати безальтернативним. Саме тому зло має програти. Саме тому ми звертаємося до світу за підтримкою. Саме тому ми закликаємо всі сумлінні держави приєднатися до глобальних зусиль щодо реалізації української формули миру", - йдеться в повідомленні.

Зеленський запросив парламентарів обрати, "який пункт формули миру дає Мексиці змогу проявити лідерство".

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+1
Ту мексику кацапи купили. Разом із бразілією, колумбією і всією рештою центрально- і південноамериканської шобли, яка кормиться від штатів, і одночасно плює їм в обличчя. Так само, як зеля.
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21.04.2023 10:41
+1
Зеля, невже і досі продовжується війна? Ти ж казав що вже закінчив війну. Нє?
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21.04.2023 10:46
+1
Міг би помножити, якби вигнав тих зрадників, яких сам понасаджував. Війна відразу закінчилася, бо шансів у раші не було. Список йому американці дали і наполягають.
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21.04.2023 10:58
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Міг би помножити, якби вигнав тих зрадників, яких сам понасаджував. Війна відразу закінчилася, бо шансів у раші не було. Список йому американці дали і наполягають.
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21.04.2023 10:58 Відповісти
А Гондурас в игноре?
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21.04.2023 10:37 Відповісти
Там кацапи друзі. ***** саме казало.
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21.04.2023 10:43 Відповісти
Ту мексику кацапи купили. Разом із бразілією, колумбією і всією рештою центрально- і південноамериканської шобли, яка кормиться від штатів, і одночасно плює їм в обличчя. Так само, як зеля.
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21.04.2023 10:41 Відповісти
Зеля, невже і досі продовжується війна? Ти ж казав що вже закінчив війну. Нє?
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21.04.2023 10:46 Відповісти
Шоб пролiзти до корита з помийками свиня шо завгодно нахрюка.
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21.04.2023 10:58 Відповісти
Воно колись поголиться? Чи Ленка каже шо це надаэ йому вигляд мужнiстi? А кумедний воно мае вигляд - неголеногоскцiкуна-крадiя якiй граэ роль презiдента.Тьху.
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21.04.2023 10:51 Відповісти
''Кликун''!
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21.04.2023 10:58 Відповісти
Колумбійська "підтримка" за чутками чистіша.
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21.04.2023 11:01 Відповісти
колумбийская "поддержка" по длине дорожки и насыщенности вкусом была лучше... там продукт доочищен лучше...
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21.04.2023 11:19 Відповісти
Мудрий політик вийшов би на трибуну і гукнув би: "Хто не підтримає, той підарас!" І тоді вони усі кинулися б один поперед одного.
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21.04.2023 12:12 Відповісти
 
 