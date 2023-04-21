Зеленський закликав Мексику підтримати українську Формулу миру

Президент Володимир Зеленський закликав Мексику приєднатися до реалізації української Формули миру.

Як передає Цензор.НЕТ, про це глава держави заявив у зверненні до парламенту Мексики.

"Світ і наше прагнення миру сильніші, ніж будь-який агресор! Українська формула миру звернена передусім до світу, і в цьому її сила. Вона звернена до всіх, хто може долучитися до реалізації конкретних пунктів формули і стати співтворцем перемоги над злом – співтворцем миру. Мир має стати безальтернативним. Саме тому зло має програти. Саме тому ми звертаємося до світу за підтримкою. Саме тому ми закликаємо всі сумлінні держави приєднатися до глобальних зусиль щодо реалізації української формули миру", - йдеться в повідомленні.

Зеленський запросив парламентарів обрати, "який пункт формули миру дає Мексиці змогу проявити лідерство".

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