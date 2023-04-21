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Учасники "Рамштайну" надали Україні $55 мільярдів безпекової допомоги, - Остін
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Країни-учасники Контактної групи з питань оборони України (так званий формат "Рамштайну") вже надали Україні 55 млрд дол. безпекової допомоги.
Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час відкриття чергового засідання Контактної групи з питань оборони України на базі американських ВПС "Рамштайн" у Німеччині у п’ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Загалом учасники цієї контактної групи надали понад 55 млрд. дол. безпекової допомоги Україні", - сказав він.
За словами Остіна, ця сума є 10-кратним зростанням з часу першої зустрічі у Рамштайні.
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На питання: Зін! а де "бабки"?! а Зін?! "бабки де"?! - відповідь: контрнаступ...бла...бла... контрнаступ... зараз...бла.. бла... всі будуть в шоці... рускіє і Українці... ві такого не ожідаєте... бла...бла... контрнаступ... і потім зразу ГРОШЕЙ ДАЙТЕ!!! контрнаступ не почався бо не всі гроші дали... мало шрошей дали... гроші дали, але не достатньо... треба грошей... бла...бла...бла... контрнаступ... 🇺🇦
Пилят свои бюджеты они исправно, завышая стоимость поставляемого в разы.