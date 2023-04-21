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Учасники "Рамштайну" надали Україні $55 мільярдів безпекової допомоги, - Остін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

остін

Країни-учасники Контактної групи з питань оборони України (так званий формат "Рамштайну") вже надали Україні 55 млрд дол. безпекової допомоги.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час відкриття чергового засідання Контактної групи з питань оборони України на базі американських ВПС "Рамштайн" у Німеччині у п’ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Загалом учасники цієї контактної групи надали понад 55 млрд. дол. безпекової допомоги Україні", - сказав він.

За словами Остіна, ця сума є 10-кратним зростанням з часу першої зустрічі у Рамштайні.

Також читайте: Остін - Резнікову перед "Рамштайном": Підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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И закипит работа в стране Дураков.
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21.04.2023 11:42 Відповісти
...вже надали Україні 55 млрд дол. безпекової допомоги... а відповідь ОП досі однакова всім військовим - грошей немає, але Ви там тримайтеся! особливо під Бахмутом!...
На питання: Зін! а де "бабки"?! а Зін?! "бабки де"?! - відповідь: контрнаступ...бла...бла... контрнаступ... зараз...бла.. бла... всі будуть в шоці... рускіє і Українці... ві такого не ожідаєте... бла...бла... контрнаступ... і потім зразу ГРОШЕЙ ДАЙТЕ!!! контрнаступ не почався бо не всі гроші дали... мало шрошей дали... гроші дали, але не достатньо... треба грошей... бла...бла...бла... контрнаступ... 🇺🇦
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21.04.2023 11:52 Відповісти
що ти верзеш, дурилка? ці 55 млрд - це техніка, зброя, **********, амуніція тощо. це не кеш.
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21.04.2023 11:58 Відповісти
щоби задавити паРашу, цього дуже мало. паРаші кожен з цих учасників "рамштайну", окрім США, платив та продовжує платити десятки мільярдів щомісяця.
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21.04.2023 11:57 Відповісти
За допомогу дякуємо, але треба дотискувати до кінця, щоб ця допомога не була даремною.
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21.04.2023 11:58 Відповісти
Давайте греть бочку воды, давая по одной свечке и бочку не нагреем и свечки испортим, можно дать сразу 1000свечек и вода закипит и свечки зря не потратим, пока что дают по одной свечке, вода даже не тёплая..
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21.04.2023 12:11 Відповісти
сколько абрамсов и f-16 можно было купить на эти деньги?
Пилят свои бюджеты они исправно, завышая стоимость поставляемого в разы.
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21.04.2023 12:47 Відповісти
Це звісно величезні гроші , і союзникам за це велика подяка , але якщо врахувати що кацапня витрачає на війну з нами приблизно - по 12 млрд дол щомісячно .!! То ми всеодно - воюємо не в рівних умовах .
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21.04.2023 14:06 Відповісти
Браво.
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22.04.2023 07:15 Відповісти
 
 