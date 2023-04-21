Учасники "Рамштайну" надали Україні $55 мільярдів безпекової допомоги, - Остін

Країни-учасники Контактної групи з питань оборони України (так званий формат "Рамштайну") вже надали Україні 55 млрд дол. безпекової допомоги.

Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін під час відкриття чергового засідання Контактної групи з питань оборони України на базі американських ВПС "Рамштайн" у Німеччині у п’ятницю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Загалом учасники цієї контактної групи надали понад 55 млрд. дол. безпекової допомоги Україні", - сказав він.

За словами Остіна, ця сума є 10-кратним зростанням з часу першої зустрічі у Рамштайні.

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