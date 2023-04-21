США почнуть навчання ЗСУ на танках Abrams найближчими тижнями, - Associated Press

Українські захисники почнуть навчання на американських танках Abrams у Німеччині протягом найближчих тижнів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Associated Press із посиланням на офіційних осіб.

"За словами офіційних осіб, 31 танк прибуде на полігон Графенвер у Німеччині наприкінці травня, а через кілька тижнів війська почнуть навчання", - пише видання.

За даними AP, навчання військ триватиме близько 10 тижнів. Водночас зазначається, що навчання проходитимуть не на тих танках, які США передадуть Україні.

Натомість у США вже оновлюють 31 бойовий танк M1A1 для відправки на передову.

"Ідея полягає в тому, щоб українські війська пройшли підготовку до того моменту, коли оновлені танки будуть готові і можуть виконувати бойові завдання. Цистерни цих машин переобладнуються під потреби України", - зазначає видання.

Джерела зазначили, що близько 250 українських військовослужбовців пройдуть підготовку - одні навчаться керувати танками, а інші - ремонтувати та обслуговувати їх. Після перших 10 тижнів також може бути проведено додаткове навчання з ведення бою та маневрування.

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