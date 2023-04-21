США почнуть навчання ЗСУ на танках Abrams найближчими тижнями, - Associated Press
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Українські захисники почнуть навчання на американських танках Abrams у Німеччині протягом найближчих тижнів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Associated Press із посиланням на офіційних осіб.
"За словами офіційних осіб, 31 танк прибуде на полігон Графенвер у Німеччині наприкінці травня, а через кілька тижнів війська почнуть навчання", - пише видання.
За даними AP, навчання військ триватиме близько 10 тижнів. Водночас зазначається, що навчання проходитимуть не на тих танках, які США передадуть Україні.
Натомість у США вже оновлюють 31 бойовий танк M1A1 для відправки на передову.
"Ідея полягає в тому, щоб українські війська пройшли підготовку до того моменту, коли оновлені танки будуть готові і можуть виконувати бойові завдання. Цистерни цих машин переобладнуються під потреби України", - зазначає видання.
Джерела зазначили, що близько 250 українських військовослужбовців пройдуть підготовку - одні навчаться керувати танками, а інші - ремонтувати та обслуговувати їх. Після перших 10 тижнів також може бути проведено додаткове навчання з ведення бою та маневрування.
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Если конечно, они не котируются 1 к 20
здесь https://protectukrainenow.org/uk/report
утверждается что в россии 18000 танков, в США 6100
31 танк, это 0.5% от запасов, против (уменшим в 3 раза) 18000/3 = 6000
Чудо оружие получается, у русских один вариант - закидать каждый абрамс железом, чтобы он не проехал.
В конце мая доставка в Германию, потом 2 месяца тренировок, потом переброска в Украину - если будут ждать их для наступления, то получается наступление в августе-сентябре
просто 31 штука, также не впечатляет
31 штука это было бы достаточно - для условной Молдовы, где территория не большая
Вот например - для оценки возможностей
За весь период войны было задействовано около 1800 «Абрамсов», тогда как у иракской армии было порядка 1000 танков Т-72. За время кампании было подбито 23 «Абрамса», девять из которых уничтожили полностью.
наприклад, Порох домовився і отримав би допомогу значно швидше, якщо, взагалі, ***** наважилося би на повномасштабне вторгнення у 2022му..
думайте, кого обираєте