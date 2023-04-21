Ткаченко просить YouTube заблокувати контент ПВК "Вагнер" на платформі

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко звернувся до YouTube з проханням заблокувати контент ПВК "Вагнер" на платформі.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Російська пропаганда змінюється та еволюціонує. кремлівські технологи залучають все нові канали та методи поширення наративів. Через відеохостинги відбувається популяризація російських військових формувань, зокрема – ПВК "Вагнер".

Такі IT-гіганти як TikTok чи YouTube, попри наявність досить жорсткої редакційної політики, слугують для росіян ефективними рекламними майданчиками для масштабування, "омолодження" аудиторії і вербування нових найманців для війни в Україні", - йдеться в повідомленні.

Ткаченко звернувся з офіційним листом до головного виконавчого директора YouTube, LLC Ніла Мохана з проханням вжити конкретних заходів для моніторингу та припинення інтернет-діяльності "Вагнера".

"Україна вдячна за неупереджену роль, яку YouTube відіграє у висвітленні агресії рф проти України до сьогодні. Водночас ми вважаємо абсолютно неприпустимим факт, коли найбільший у світі відеохостинг дозволяє безперешкодно рекламуватися на своєму майданчику транснаціональній злочинній організації, якою "Вагнер" офіційно визнано в США, Великобританії та ЄС. Такі прояви російської гібридної війни необхідно припиняти якомога швидше задля стабільності демократичного світу. Впевнені, що наші партнери з YouTube виправлять ситуацію швидко", - підсумував очільник МКІП.

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