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Ткаченко просить YouTube заблокувати контент ПВК "Вагнер" на платформі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

youtube,вагнер,вагнерівці

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко звернувся до YouTube з проханням заблокувати контент ПВК "Вагнер" на платформі.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Російська пропаганда змінюється та еволюціонує. кремлівські технологи залучають все нові канали та методи поширення наративів. Через відеохостинги відбувається популяризація російських військових формувань, зокрема – ПВК "Вагнер". 

Такі IT-гіганти як TikTok чи YouTube, попри наявність досить жорсткої редакційної політики, слугують для росіян ефективними рекламними майданчиками для масштабування, "омолодження" аудиторії і вербування нових найманців для війни в Україні", - йдеться в повідомленні.

Ткаченко звернувся з офіційним листом до головного виконавчого директора YouTube, LLC Ніла Мохана з проханням вжити конкретних заходів для моніторингу та припинення інтернет-діяльності "Вагнера".

"Україна вдячна за неупереджену роль, яку YouTube відіграє у висвітленні агресії рф проти України до сьогодні. Водночас ми вважаємо абсолютно неприпустимим факт, коли найбільший у світі відеохостинг дозволяє безперешкодно рекламуватися на своєму майданчику транснаціональній злочинній організації, якою "Вагнер" офіційно визнано в США, Великобританії та ЄС. Такі прояви російської гібридної війни необхідно припиняти якомога швидше задля стабільності демократичного світу. Впевнені, що наші партнери з YouTube виправлять ситуацію швидко", - підсумував очільник МКІП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держдума РФ ухвалила закон, який надає "вагнерівцям" статус ветеранів бойових дій

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+4
Заодно і про марафон із "Ґ+Ґ" проси, саша!
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21.04.2023 14:22
+4
И РПЦ МП.
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21.04.2023 14:22
+4
рейтинг контента "вагнера" стал опережать рейтинг "зелемарафона"?
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21.04.2023 14:23
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Якщо модерація контенту виконується локальними офісами (що імовірно), то причина такої вибіркової сліпоти зрозуміла.
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21.04.2023 14:22 Відповісти
Заодно і про марафон із "Ґ+Ґ" проси, саша!
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21.04.2023 14:22 Відповісти
Ви його дивитеся? Нафіга?
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21.04.2023 14:53 Відповісти
хто ж те лайно дивиться, про нього знають, бо ж зеПлісняві з ОПОю його піарять
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21.04.2023 15:30 Відповісти
И РПЦ МП.
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21.04.2023 14:22 Відповісти
рейтинг контента "вагнера" стал опережать рейтинг "зелемарафона"?
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21.04.2023 14:23 Відповісти
в деяких випадках надмірний лібералізм суперечить не тільки здоровому глузду, а й почуттям самозбереження..., неможливо надавати публічний майданчик катам, вбивцям та гвалтівникам, це абсурд....
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21.04.2023 14:25 Відповісти
не заблокують, просто обмежать доступ з України, як це вони і зараз роблять з пропагандонами
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21.04.2023 14:37 Відповісти
В тому то і підвої, що спеціально ховають терористичний контент від громадян України, щоб не заважали скаргами вести пропаганду тероризму на росії та в світі. Треба наголошувати, що ми все бачимо та так це ніколи не залишимо
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21.04.2023 15:11 Відповісти
Треба не просити а подавати позови до суду і примушувати їх це робити, звісно ж не до Печерського суду, а там де той хостинг зареєстровано в Каліфорнії чи де вони там знаходяться
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21.04.2023 14:38 Відповісти
Ткаченко нарешті випав з летаргічного сну?
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21.04.2023 14:48 Відповісти
Обов'язково вимагайте заблокувати і канал "Царград". На цьому каналі ведеться пропаганда загарбницької війни, тероризму, релігійного екстремізму. Цей канал вже був заблокований, але Google прогнулась під ху#ла і відновали цей канал, який зухвало попираю усі загальнолюдські цінності. Тому треба піднімати це питання на рівні держави, а якщо не допоможе, влаштовувати демонстрації напроти офісу Google, подавати позови до судів. Не можна дозволяти вести великий бізнес на крові українського народу!
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21.04.2023 14:55 Відповісти
Вчіться протистояти пропаганді а не затикати рота.
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21.04.2023 15:10 Відповісти
Протистояти можна лише гідному опоненту в інтелектуальній суперечці. А пропаганду тероризму треба саме затикати. Краще дулом пітолета в брехливий рот, натискати на спусковий гачок і розмазувати маніакальні мізки пропагандонам. Пропагандисти це такі ж вбивці, які вбивають словом і заслуговують саме на це.
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21.04.2023 15:35 Відповісти
 
 