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Московський суд заочно заарештував главу ГУР Міноборони Буданова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

буданов

Лефортівський районний суд Москви заочно заарештував начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова.

Як інформує Цензор.НЕТ, пресслужба суду назвала виданню "Медіазона" повне ім'я чоловіка. Хоча результату там не повідомили, засідання за клопотанням завершилося, передає кореспондент "Медіазони" із суду.

Незабаром інформація про те, що суд задовольнив клопотання про заочний арешт, з'явилася на сайті суду.

Цю інформацію підтверджує також і російське пропагандистське видання РИА-Новости.

Як зазначається, Буданову російське слідство інкримінує організацію терактів у РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські безпілотники "долітають до Москви і далі", - Буданов

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+12
*****, до слез. Этой новости уже 11 лет, но когда мне её сегодня показали, то у меня возник только один вопрос - а остались статьи уголовного кодекса, которые в "Слуге народа" еще не нарушали?

Нардеп Ковалев предал Украину и перешёл на сторону оккупантов, Иванисов отсидел за групповое изнасилование несовершеннолетней, Кузьминых получил подозрение в коррупции на взятке в 20 000$. Богдан Анал-табу Яременко заказывал проститутку в сессионном зале ВР во ремя заседания, нардеп Юрченко крал 4 бутылки пива из магазина, пойман был на коррупции и совершил ДТП в состоянии наркотического опьянения, Трухин стал первым коррционером ВР этого созыва по решению суда. И это не все, я просто устану всех перечислять.

А теперь мне показали, что депутат Киеврады от "Слуг" Влад Трубицын, которого будут судить в ВАКС, оказывается в Армении находится в розыске... за воровство книг из Национальной библиотеки. *****, партия криминалитета. Но это уже смех сквозь слезы. И эти люди власть Украины...Б.БЕРЕЗА.
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21.04.2023 15:12
+11
Медаль ему за это! Да что ткм медпль? ОРДЕН! ДАЖЕ ДВА! Чем он хуже утырков аля кошевой с пикаловым и тружинець киевской окружной с абдрыстовичем?
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21.04.2023 15:06
+11
За що ? Він що не має права жити з Гогілашвілі ?
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21.04.2023 15:08
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Хі, а ми на коняку говорящу навпаки)))
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21.04.2023 15:03 Відповісти
Перебільшують. Його казки, прогнози і фантазії такі як і арестовича.
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21.04.2023 15:21 Відповісти
і розстріляли?
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21.04.2023 15:03 Відповісти
ага... заочно ...
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21.04.2023 15:07 Відповісти
Чим би дурне не тішилось...
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21.04.2023 15:05 Відповісти
Ви про Буданова ?
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21.04.2023 15:10 Відповісти
вірю, "арешт" подвоїть зусилля Буданова по знищенню раша-фашизму і їх імперії.
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21.04.2023 15:05 Відповісти
Не розумію лише причини провалу групи в Криму, членом якої був Буданов...
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21.04.2023 15:48 Відповісти
про яку групу мова? прикрі провіли(якщо то не зрада) надають ще й бесцінний досвід... здатним, його використовувати в майбутньому...
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21.04.2023 16:10 Відповісти
Медаль ему за это! Да что ткм медпль? ОРДЕН! ДАЖЕ ДВА! Чем он хуже утырков аля кошевой с пикаловым и тружинець киевской окружной с абдрыстовичем?
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21.04.2023 15:06 Відповісти
За що ? Він що не має права жити з Гогілашвілі ?
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21.04.2023 15:08 Відповісти
Это видимо значит, что его официально поставили на пожизненную усиленную психотронную обработку. Короче может помешать личной жизни вообще и Гогилашвили в частности.
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21.04.2023 17:21 Відповісти
Сказочні довбойоби!
А за сахарок когось покарали,кацапи?
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21.04.2023 15:09 Відповісти
*****, до слез. Этой новости уже 11 лет, но когда мне её сегодня показали, то у меня возник только один вопрос - а остались статьи уголовного кодекса, которые в "Слуге народа" еще не нарушали?

Нардеп Ковалев предал Украину и перешёл на сторону оккупантов, Иванисов отсидел за групповое изнасилование несовершеннолетней, Кузьминых получил подозрение в коррупции на взятке в 20 000$. Богдан Анал-табу Яременко заказывал проститутку в сессионном зале ВР во ремя заседания, нардеп Юрченко крал 4 бутылки пива из магазина, пойман был на коррупции и совершил ДТП в состоянии наркотического опьянения, Трухин стал первым коррционером ВР этого созыва по решению суда. И это не все, я просто устану всех перечислять.

А теперь мне показали, что депутат Киеврады от "Слуг" Влад Трубицын, которого будут судить в ВАКС, оказывается в Армении находится в розыске... за воровство книг из Национальной библиотеки. *****, партия криминалитета. Но это уже смех сквозь слезы. И эти люди власть Украины...Б.БЕРЕЗА.
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21.04.2023 15:12 Відповісти
Буданов подасть апеляцію й все владнається
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21.04.2023 15:14 Відповісти
Схоже на операцію прикриття...
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21.04.2023 15:15 Відповісти
запуск кухні троллів в цьому напрямку однозначно підтверджує операцію московитів:
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21.04.2023 15:42 Відповісти
Був збій в ЦН, багато хто перереєструвався, давай вже і мене туди, Буданов багато шкоди наробив москалям, хоча був ботаном в академії.
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21.04.2023 15:45 Відповісти
Особливо в Криму...
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21.04.2023 15:50 Відповісти
Насправді, теракти організовував Гогішвіллі!
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21.04.2023 15:21 Відповісти
Московиты как могут поддерживают имидж Буданова.
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21.04.2023 15:24 Відповісти
Не вдячні !
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21.04.2023 15:31 Відповісти
По аналогии - Чикатило возбудил уголовное дело против судей, прокуроров и следователей по статье "Расстрел трудового класса"....
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21.04.2023 15:42 Відповісти
Сміливі в них судді
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21.04.2023 15:55 Відповісти
 
 