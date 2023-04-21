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Московський суд заочно заарештував главу ГУР Міноборони Буданова
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Лефортівський районний суд Москви заочно заарештував начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова.
Як інформує Цензор.НЕТ, пресслужба суду назвала виданню "Медіазона" повне ім'я чоловіка. Хоча результату там не повідомили, засідання за клопотанням завершилося, передає кореспондент "Медіазони" із суду.
Незабаром інформація про те, що суд задовольнив клопотання про заочний арешт, з'явилася на сайті суду.
Цю інформацію підтверджує також і російське пропагандистське видання РИА-Новости.
Як зазначається, Буданову російське слідство інкримінує організацію терактів у РФ.
Топ коментарі
+12 ПравдаЛюбка
показати весь коментар21.04.2023 15:12
+11 Старый зольдат
показати весь коментар21.04.2023 15:06
+11 Владимир Сухов e5dee246
показати весь коментар21.04.2023 15:08
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А за сахарок когось покарали,кацапи?
Нардеп Ковалев предал Украину и перешёл на сторону оккупантов, Иванисов отсидел за групповое изнасилование несовершеннолетней, Кузьминых получил подозрение в коррупции на взятке в 20 000$. Богдан Анал-табу Яременко заказывал проститутку в сессионном зале ВР во ремя заседания, нардеп Юрченко крал 4 бутылки пива из магазина, пойман был на коррупции и совершил ДТП в состоянии наркотического опьянения, Трухин стал первым коррционером ВР этого созыва по решению суда. И это не все, я просто устану всех перечислять.
А теперь мне показали, что депутат Киеврады от "Слуг" Влад Трубицын, которого будут судить в ВАКС, оказывается в Армении находится в розыске... за воровство книг из Национальной библиотеки. *****, партия криминалитета. Но это уже смех сквозь слезы. И эти люди власть Украины...Б.БЕРЕЗА.