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Новости Война в Украине
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Московский суд заочно арестовал главу ГУР Минобороны Буданова

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

буданов

Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал начальника главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пресс-служба суда назвала изданию "Медиазона" полное имя мужчины. Хотя результата там не сообщили, заседание по ходатайству завершилось, передает корреспондент "Медиазоны" из суда.

Вскоре информация о том, что суд удовлетворил ходатайство о заочном аресте, появилась на сайте суда.

Эту информацию подтверждает также и российское пропагандистское издание РИА-Новости.

Как говорится, Буданову российское следствие инкриминирует организацию терактов в РФ.

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Топ комментарии
+12
*****, до слез. Этой новости уже 11 лет, но когда мне её сегодня показали, то у меня возник только один вопрос - а остались статьи уголовного кодекса, которые в "Слуге народа" еще не нарушали?

Нардеп Ковалев предал Украину и перешёл на сторону оккупантов, Иванисов отсидел за групповое изнасилование несовершеннолетней, Кузьминых получил подозрение в коррупции на взятке в 20 000$. Богдан Анал-табу Яременко заказывал проститутку в сессионном зале ВР во ремя заседания, нардеп Юрченко крал 4 бутылки пива из магазина, пойман был на коррупции и совершил ДТП в состоянии наркотического опьянения, Трухин стал первым коррционером ВР этого созыва по решению суда. И это не все, я просто устану всех перечислять.

А теперь мне показали, что депутат Киеврады от "Слуг" Влад Трубицын, которого будут судить в ВАКС, оказывается в Армении находится в розыске... за воровство книг из Национальной библиотеки. *****, партия криминалитета. Но это уже смех сквозь слезы. И эти люди власть Украины...Б.БЕРЕЗА.
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21.04.2023 15:12
+11
Медаль ему за это! Да что ткм медпль? ОРДЕН! ДАЖЕ ДВА! Чем он хуже утырков аля кошевой с пикаловым и тружинець киевской окружной с абдрыстовичем?
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21.04.2023 15:06
+11
За що ? Він що не має права жити з Гогілашвілі ?
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21.04.2023 15:08
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Хі, а ми на коняку говорящу навпаки)))
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21.04.2023 15:03 Ответить
Перебільшують. Його казки, прогнози і фантазії такі як і арестовича.
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21.04.2023 15:21 Ответить
і розстріляли?
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21.04.2023 15:03 Ответить
ага... заочно ...
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21.04.2023 15:07 Ответить
Чим би дурне не тішилось...
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21.04.2023 15:05 Ответить
Ви про Буданова ?
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21.04.2023 15:10 Ответить
вірю, "арешт" подвоїть зусилля Буданова по знищенню раша-фашизму і їх імперії.
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21.04.2023 15:05 Ответить
Не розумію лише причини провалу групи в Криму, членом якої був Буданов...
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21.04.2023 15:48 Ответить
про яку групу мова? прикрі провіли(якщо то не зрада) надають ще й бесцінний досвід... здатним, його використовувати в майбутньому...
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21.04.2023 16:10 Ответить
Медаль ему за это! Да что ткм медпль? ОРДЕН! ДАЖЕ ДВА! Чем он хуже утырков аля кошевой с пикаловым и тружинець киевской окружной с абдрыстовичем?
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21.04.2023 15:06 Ответить
За що ? Він що не має права жити з Гогілашвілі ?
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21.04.2023 15:08 Ответить
Это видимо значит, что его официально поставили на пожизненную усиленную психотронную обработку. Короче может помешать личной жизни вообще и Гогилашвили в частности.
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21.04.2023 17:21 Ответить
Сказочні довбойоби!
А за сахарок когось покарали,кацапи?
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21.04.2023 15:09 Ответить
*****, до слез. Этой новости уже 11 лет, но когда мне её сегодня показали, то у меня возник только один вопрос - а остались статьи уголовного кодекса, которые в "Слуге народа" еще не нарушали?

Нардеп Ковалев предал Украину и перешёл на сторону оккупантов, Иванисов отсидел за групповое изнасилование несовершеннолетней, Кузьминых получил подозрение в коррупции на взятке в 20 000$. Богдан Анал-табу Яременко заказывал проститутку в сессионном зале ВР во ремя заседания, нардеп Юрченко крал 4 бутылки пива из магазина, пойман был на коррупции и совершил ДТП в состоянии наркотического опьянения, Трухин стал первым коррционером ВР этого созыва по решению суда. И это не все, я просто устану всех перечислять.

А теперь мне показали, что депутат Киеврады от "Слуг" Влад Трубицын, которого будут судить в ВАКС, оказывается в Армении находится в розыске... за воровство книг из Национальной библиотеки. *****, партия криминалитета. Но это уже смех сквозь слезы. И эти люди власть Украины...Б.БЕРЕЗА.
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21.04.2023 15:12 Ответить
Буданов подасть апеляцію й все владнається
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21.04.2023 15:14 Ответить
Схоже на операцію прикриття...
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21.04.2023 15:15 Ответить
запуск кухні троллів в цьому напрямку однозначно підтверджує операцію московитів:
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21.04.2023 15:42 Ответить
Був збій в ЦН, багато хто перереєструвався, давай вже і мене туди, Буданов багато шкоди наробив москалям, хоча був ботаном в академії.
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21.04.2023 15:45 Ответить
Особливо в Криму...
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21.04.2023 15:50 Ответить
Насправді, теракти організовував Гогішвіллі!
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21.04.2023 15:21 Ответить
Московиты как могут поддерживают имидж Буданова.
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21.04.2023 15:24 Ответить
Не вдячні !
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21.04.2023 15:31 Ответить
По аналогии - Чикатило возбудил уголовное дело против судей, прокуроров и следователей по статье "Расстрел трудового класса"....
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21.04.2023 15:42 Ответить
Сміливі в них судді
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21.04.2023 15:55 Ответить
 
 