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Московский суд заочно арестовал главу ГУР Минобороны Буданова
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал начальника главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пресс-служба суда назвала изданию "Медиазона" полное имя мужчины. Хотя результата там не сообщили, заседание по ходатайству завершилось, передает корреспондент "Медиазоны" из суда.
Вскоре информация о том, что суд удовлетворил ходатайство о заочном аресте, появилась на сайте суда.
Эту информацию подтверждает также и российское пропагандистское издание РИА-Новости.
Как говорится, Буданову российское следствие инкриминирует организацию терактов в РФ.
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А за сахарок когось покарали,кацапи?
Нардеп Ковалев предал Украину и перешёл на сторону оккупантов, Иванисов отсидел за групповое изнасилование несовершеннолетней, Кузьминых получил подозрение в коррупции на взятке в 20 000$. Богдан Анал-табу Яременко заказывал проститутку в сессионном зале ВР во ремя заседания, нардеп Юрченко крал 4 бутылки пива из магазина, пойман был на коррупции и совершил ДТП в состоянии наркотического опьянения, Трухин стал первым коррционером ВР этого созыва по решению суда. И это не все, я просто устану всех перечислять.
А теперь мне показали, что депутат Киеврады от "Слуг" Влад Трубицын, которого будут судить в ВАКС, оказывается в Армении находится в розыске... за воровство книг из Национальной библиотеки. *****, партия криминалитета. Но это уже смех сквозь слезы. И эти люди власть Украины...Б.БЕРЕЗА.