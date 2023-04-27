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Витік секретних документів: двох командирів Тейшейри у Нацгвардії США відсторонили

тейшейра,джек

Двох командирів Джека Тейшейри, якого звинувачують в публікації в інтернеті секретних розвідданих, відсторонили від виконання обов’язків у Нацгвардії США.

Про це заявив речник ВПС США, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Reuters.

За словами речника, відсторонено командира операції та командира загону 102-го розвідувального крила, де служив Тейшейра. Імен командирів Повітряні сили не назвали.

"Це означає, що як оперативний командир ескадрильї Національної гвардії штату, так і чинний адміністративний командир федеральних замовлень відсторонені від виконання своїх обов'язків до завершення розслідування, яке проводить Генеральний інспектор ВПС", - заявив речник ВПС.

Читайте: Тейшейра почав публікувати секретну інформацію про Україну через 48 годин після російського вторгнення, - The New York Times

Також Департамент ВПС тимчасово позбавив їх доступу до засекречених систем та інформації.

Нагадаємо, військові документи, в яких детально описані секретні плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим наступом на Росію, були опубліковані в телеграмі та твіттері на початку квітня.

Пізніше у соціальних мережах з’явилася нова порція секретних документів, які, ймовірно, деталізують секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.

Також читайте: Підозрюваному у поширенні секретних документів Пентагону Тейшейрі загрожує 15 років позбавлення волі

Як повідомляють американські ЗМІ, 21-річний Джек Тейшейра є членом розвідувального підрозділу Повітряних сил Нацгвардії штату Массачусетс. Він модерував онлайн-групу під назвою Thug Shaker Central, в Discord, куди почали зливати документи з Пентагону.

Автор: 

США (22568) секретні документи (92) Тейшейра Джек (16)


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Топ коментарі
+7
У нашого нікчеми друган дєцтва державний зрадник. І шо? А нічого, наче нічого і не сталось. Тому що сам такий.
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27.04.2023 09:16
+3
Як так? От "тупі" Американці.... могли б сказати як Резніков - "ми не можемо усе знати й за всіма слідкувати" ... щось таке.... й залишитися.
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27.04.2023 09:10
+3
В армии Сша бардак. Почему к секретным документам по военной помощи Украине и планам контрнаступления имели доступ представители нацгвардии Сша? Нацгвардия это сугубо внутренняя структура. Чем больше про это читаю, тем больше убеждаюсь, что это намеренный слив, еще и топорно реализованный. Документы красиво и красочно оформлены, детский сад какой-то. Ну а Тейшеру мне совсем не жаль. Лошара приносил присягу и знает, что наказание будет строгим. Какой-то негр будет весьма рад смазливому сокамернику. Тешейра просто дебил. Жаль его родителей, испытать такой позор.
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27.04.2023 09:24
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Це кацапи верещатимуть шо і в Штатах є нацики коли і там є Нацгвардія.
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27.04.2023 09:07 Відповісти
Як так? От "тупі" Американці.... могли б сказати як Резніков - "ми не можемо усе знати й за всіма слідкувати" ... щось таке.... й залишитися.
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27.04.2023 09:10 Відповісти
Так в США у всех кто хоть как-то замешен получит вырванные годы. Об этом американцы писали, что начальники этого Тейшейры сейчас лихорадочно ищут адокватов получше, так как их будут щемить. Это не у нас, где начальство ни за что не отвечает.
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27.04.2023 09:11 Відповісти
У нашого нікчеми друган дєцтва державний зрадник. І шо? А нічого, наче нічого і не сталось. Тому що сам такий.
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27.04.2023 09:16 Відповісти
Я к тому что в США тебя никто не будет прикрывать. Это не приветствуется. Оттого те же русские которые с этим столкнулись в девяностые и дальше начали говорить что американцы лицемеры и не настоящие друзья и прочее. А у нас такая культура, где если не прикроешь, то считаешься плохим другом предавшим доверие.

Это идет с восточной культуры патронов, которая лучше всего сейчас присутствует в Китае, где там каждый чиновник патрон других чиновников поменьше и должен защищать их за лояльность.
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27.04.2023 09:18 Відповісти
В армии Сша бардак. Почему к секретным документам по военной помощи Украине и планам контрнаступления имели доступ представители нацгвардии Сша? Нацгвардия это сугубо внутренняя структура. Чем больше про это читаю, тем больше убеждаюсь, что это намеренный слив, еще и топорно реализованный. Документы красиво и красочно оформлены, детский сад какой-то. Ну а Тейшеру мне совсем не жаль. Лошара приносил присягу и знает, что наказание будет строгим. Какой-то негр будет весьма рад смазливому сокамернику. Тешейра просто дебил. Жаль его родителей, испытать такой позор.
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27.04.2023 09:24 Відповісти
Потому что они работают с инфой. Все же просто. Информация находится в обращении.
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27.04.2023 09:35 Відповісти
Все правильно. Знаходиться в обігу. В грошовому обігу.
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27.04.2023 11:08 Відповісти
Речь про то что с инфой работают люди. А там где люди человеческий фактор всегда присутствует. Если с инфой никто не работает, то и проколов нет.
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27.04.2023 11:30 Відповісти
Похоже на то, что Тешейра в одиночку вряд ли сумел бы совершить такие преступления без прямого или косвенного соучастия командиров. Протоколы и инструкции ,вероятно, были нарушены, и их исполнение не контролировалось надлежащим образом.

...оперативний командир ескадрильї Національної гвардії штату, так і чинний адміністративний командир федеральних замовлень відсторонені від виконання своїх обов'язків до завершення розслідування Джерело:
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27.04.2023 12:11 Відповісти
И , к сожалению, техническая разведка, которая наверняка должна была мониторить ресурсы типа Thug Shaker Central, Discord, как и многие другие, например в Даркнет, не обнаружила публикацию и обсуждение секретных документов на протяжении длительного времени...
Фигурант особо не скрывал публикации и даже был огорчен недостаточным вниманием к ним приятелей... Рекламировал секретные документы, настойчиво приглашал ознакомиться...
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27.04.2023 12:37 Відповісти
Так нельзя мониторить то что не попадает в архивы, а такая инфа не попадает в архивы. Ничего не поделаешь.
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27.04.2023 12:53 Відповісти
Можно мониторить. И снимать информацию со всех каналов связи и серверов, в том числе и облачных, которыми пользовался фигурант и его приятели длительное время.

Вот подробности, из которых следует, что было можно и даже нужно:

https://www.polygon.com/23683683/discord-classified-documents-leak-thug-shaker-central-jack-teixeira
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27.04.2023 13:52 Відповісти
Структуры нацгвардии Сша не имеют никакого отношения к в нешним операции армии Сша. А тут какой-то лошара, выложил данные в чат, где тусовалось 500 человек подписчиков и все это дело всплыло только спустя год. Какая-то разведка паршивая у Сша. Вспоминаю, как эта разведка прогнозировала потерю Киева за три дня. Ну что тут удивляться? Если в разведке у них работают такие как Тешейра, Сноуден и другие козлины, то их будут обыгрывать и китайцы и даже северокореянцы. Амеры совсем разожрались в своем комфорте.
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27.04.2023 09:41 Відповісти
Це все від віри в "силу грошей". Американці (як і всі "буржуї") вірять, що коли людям добре платити, то люди будуть завзято працювати, вірно служити, хоробро воювати, не будуть красти, зраджувати...
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27.04.2023 11:16 Відповісти
Сила денег порождает технологии и знания, а вот другие силы порождают только желание украсть.
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27.04.2023 11:31 Відповісти
 
 